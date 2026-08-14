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Megkapta jussát Erling Haaland: már a világrekorderek közt is ott van a neve

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 19:15

Erling Haaland, a Manchester City norvég támadója a napokban négy Guinness-rekordról szóló elismerést vehetett át.

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A norvég válogatottal vb-negyeddöntős labdarúgót a 2026/27-es angol bajnoki idény rajtja előtt díjazták kiemelkedő és történelmi góltermeléséért.

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A 26 éves csatár a Premier League-ben két csúcsot is a magáénak tudhat. Mindössze 111 mérkőzésre volt szüksége ahhoz, hogy elérje a százgólos határt az angol élvonalban, amivel ő lett a leggyorsabb a bajnokság történetében. Ugyancsak rekordot jelent a 2022/23-as, manchesteri debütáló idényében szerzett 36 találata, amellyel gólkirályi címet szerzett, és ezt a teljesítményt azóta sem tudta senki felülmúlni.

Erling Haaland
Csapata: Manchester City
Posztja: támadó
Nemzetisége: norvég
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2034. június 29.
Piaci értéke: 220M €
Adatlap létrehozva: 2026.08.14.

Haaland a nemzetközi porondon is egyedülálló mutatókkal rendelkezik. A Nemzetek Ligája eddigi négy idénye során 19 alkalommal volt eredményes, amivel toronymagasan vezeti a sorozat góllövőlistáját. A negyedik oklevelét a Bajnokok Ligájában elért bravúrjával érdemelte ki, amikor 2023 márciusában egyetlen mérkőzésen ötször talált be az ellenfél kapujába. Erre a teljesítményre a legrangosabb európai kupasorozatban rajta kívül eddig csak Lionel Messi és Luiz Adriano volt képes.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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