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Megkapta jussát Erling Haaland: már a világrekorderek közt is ott van a neve
Erling Haaland, a Manchester City norvég támadója a napokban négy Guinness-rekordról szóló elismerést vehetett át.
A norvég válogatottal vb-negyeddöntős labdarúgót a 2026/27-es angol bajnoki idény rajtja előtt díjazták kiemelkedő és történelmi góltermeléséért.
A 26 éves csatár a Premier League-ben két csúcsot is a magáénak tudhat. Mindössze 111 mérkőzésre volt szüksége ahhoz, hogy elérje a százgólos határt az angol élvonalban, amivel ő lett a leggyorsabb a bajnokság történetében. Ugyancsak rekordot jelent a 2022/23-as, manchesteri debütáló idényében szerzett 36 találata, amellyel gólkirályi címet szerzett, és ezt a teljesítményt azóta sem tudta senki felülmúlni.
Haaland a nemzetközi porondon is egyedülálló mutatókkal rendelkezik. A Nemzetek Ligája eddigi négy idénye során 19 alkalommal volt eredményes, amivel toronymagasan vezeti a sorozat góllövőlistáját. A negyedik oklevelét a Bajnokok Ligájában elért bravúrjával érdemelte ki, amikor 2023 márciusában egyetlen mérkőzésen ötször talált be az ellenfél kapujába. Erre a teljesítményre a legrangosabb európai kupasorozatban rajta kívül eddig csak Lionel Messi és Luiz Adriano volt képes.
A golfozó előre elrejtett egy labdát a lyukban, hogy egyetlen ütésből elért találatot színleljen, a biztonsági kamerák felvételei azonban lebuktatták.
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