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Döbbenetes: húsz évre eltiltották az edzőt, mégis gyerekekkel foglalkozik - ez hogy lehetséges?
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2023 márciusában húsz évre eltiltotta a labdarúgástól Jonathan Bukabakwát, a Kongói Demokratikus Köztársaság egyik utánpótlásedzőjét, miután kiskorú sérelmére követett el szexuális visszaélést. Egy brit lap azonban kiderítette, hogy az edző azóta is fiatal játékosokkal foglalkozik, ráadásul állítása szerint nem is tud a FIFA által kiszabott szankcióról.
A "Messi" becenéven ismert Bukabakwa korábban a Limpopo és Malabo régiókban működő utánpótláscsapatoknál dolgozott Kongóban. A FIFA vizsgálata nyomán húsz évre eltiltották, valamint százezer svájci frankos pénzbírsággal is sújtották korábban szexuális visszaélés miatt, emellett a kongói hatóságok is elítélték hasonló bűncselekményekért, ám a börtönből tavaly kiszabadult.
A The Guardian most több olyan videófelvételt is beszerzett, amelyeken Bukabakwa fiatal játékosok tréningjét irányítja a kinshasai Limete negyedben működő Esperanto nevű klubnál. Helyi források megerősítették, hogy rendszeresen látják egy iskolai pályán csoportokkal foglalkozni.
Messi? Még mindig edz, könnyedén találkozhatsz vele és a csapatával. Nem is bujkál
– mondta egyikük a névtelenség megőrzése mellett.
Bukabakwa a The Guardian megkeresésére nem tagadta, hogy továbbra is trénel fiatalokat, sőt azt állította, nem tud a FIFA eltiltásáról.
Soha semmit nem közöltek velem. Nem hallgattak ki, nem küldtek semmit
– nyilatkozta, miközben a szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádakat tagadta. A FIFA nem reagált a lap megkeresésére.
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Az ügy ismét rávilágít a FIFA gyermekvédelmi rendszerének súlyos hiányosságaira. A Kongói Labdarúgó-szövetség (Fecofa) újonnan megválasztott elnöke, Véron Mosengo-Omba – aki korábban az Afrikai Labdarúgó-szövetség főtitkára volt – a brit lap megkeresése nyomán hétfőre berendelte Bukabakwát és az Esperanto elnökét.
Zéró toleranciát alkalmazunk az ilyen viselkedéssel szemben. Megbüntetünk mindenkit, aki ilyesmiben érintett
– közölte.
Bukabakwát eredetileg 2022 novemberében függesztették fel ideiglenesen, amikor a kongói labdarúgásban elkövetett szexuális visszaélésekről szóló tudósítások megjelentek a sajtóban. Vele együtt öt másik edzőt is felfüggesztettek, köztük Donga Epapa Cédricet, akit a JMK klub bocsátott el, miután a gyanú szerint intim fotókat kért egy játékosától. Velük szemben sem a Fecofa, sem a FIFA nem hozott végül szankciót, mivel a vizsgálat bizonyítottság hiányában felmentette őket. Mosengo-Omba ígéretet tett arra, hogy a korábbi eseteket is felülvizsgálja, amint újra felállítja a szövetség fegyelmi bizottságát.
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