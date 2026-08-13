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Sport

Szédületes aranyérem: győzött a magyar 4x100-as váltó az Eb-n, két arany is összejött csütörtök este

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 20:01

200 méter után csak hatodik volt a magyar váltó, Németh Nándor és Milák Kristóf viszont ritkán látható hajrát produkáltak, és egyetlen karcsapás döntött a magyar váltó javára.

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Bámulatos hajrával szerzett Európa-bajnoki aranyérmet a párizsi Eb-n a 4x100-as magyar gyorsváltó. A Szabó Szebasztián, Kós Hubert, Németh Nándor és Milák Kristóf összetételű négyes a döntőben a független sportolóként induló orosz váltóval vívott óriási csatát.

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A váltó lassabban kezdett, Szabó Szebasztián és Kós Hubert százas részei után még csak hatodik volt. Németh Nádnor azonban egy szédületeset úszott, és 300 méternél, a befutó ember előtt már a második helyért csatázott.

A ma este 100 pillangón már aranyérmet szerzett Milák Kristóf már nem bízta a véletlenre: méterről méterre úszott fel orosz ellenfelére, és egy elképesztő csata végén elsőként csapott a célba. 

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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