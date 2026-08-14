A barcelonai kölcsönjátékból visszatérő Marcus Rashford jövője továbbra is bizonytalan a csapatnál, a vezetőedző pedig kizárta, hogy a klub százmilliós transzfereket bonyolítson.
Ketyeg az óra a Citynél: nem vár tovább a Chelsea, de mi lesz Rodri pótlásával?
Miközben a Manchester City továbbra is tárgyal a Barcelonával Rodri eladásáról, az utódlás kérdése egyre sürgetőbbé válik. A Chelsea pénteki határidőt szabott Enzo Fernández átigazolására, a manchesteri klub pedig Tijjani Reijnders eladásából teremtene forrást az üzlet finanszírozásához - közölte a The Guardian.
A Manchester City elutasította a Barcelona második, mintegy 60 millió eurós ajánlatát Rodriért. A katalán klub korábban egy 45 millió eurós nyitóajánlattal próbálkozott a világbajnok és Aranylabda-győztes spanyol középpályásért, ám a manchesteriek 60–65 millió font alatt nem hajlandóak elengedni őt. A 30 éves játékos egyértelműen a Barcelonában szeretné folytatni a pályafutását, a City vezetősége pedig már belenyugodott abba, hogy a távozása gyakorlatilag elkerülhetetlen.
Rodri pótlására az új vezetőedző, Enzo Maresca a korábbi csapatában, a Chelsea-ben futballozó Enzo Fernándezt szemelte ki. A londoni klub azonban kemény feltételt szabott: mivel a Citynek és a többi érdeklődőnek már két hónapja volt az átigazolási időszakban az üzlet nyélbe ütésére, pénteken magyar idő szerint 18 óráig kell hivatalos, 120 millió fontos ajánlatot tenniük a 25 éves argentin válogatott középpályásért, különben a játékos Londonban marad.
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Az üzlet finanszírozásához Tijjani Reijnders eladása teremtheti meg a fedezetet. A City már meg is állapodott a szaúd-arábiai Al-Kadiszijával a holland középpályás mintegy 60 millió eurós átigazolásáról, és a tavaly nyáron érkezett 28 éves játékos is megegyezett a személyes feltételekről az új csapatával.
A Tottenham továbbra is élénken érdeklődik Savinho iránt, és Maresca hajlandó is lenne elengedni a brazil szélsőt, amennyiben sikerül megfelelő utódot találni a helyére. A City vezetőedzője számára a Chelsea portugál támadója, Pedro Neto jelenti az első számú célpontot, aki még a közös londoni munkájuk során tett rá komoly benyomást.
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