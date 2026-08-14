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Pesti derbi péntek estére: Honvéd-Vasassal nyit a magyar foci e heti köre
A hétvégi futballkavalkád már pénteken elkezdődik: az OTP Bank Ligában fővárosi rangadó nyitja a fordulót, így a magyar szurkolók már a munkahét utolsó napján élvezhetik a focit.
A pénteki fociprogram nem túl zsúfolt, az egyetlen találkozó azonban annál pikánsabb összecsapást ígér a Bozsik Arénában. A Honvéd a Vasast fogadja a fővárosi rangadón az OTP Bank Ligában: a két csapat három szezont töltött a másodosztályban, most tudtak visszajutni az élvonalba.
A Vasas a vártnál sokkal jobb rajtot vett: már a nyitányon otthon tartottak egy pontot a bajnoki címvédő ETO ellen úgy, hogy egy teljes félidőt emberhátrányban futballoztak, ráadásul a csapatkapitány Urblík József egy ritkán látható bombagólt szerzett a győriek ellen. A jó széria aztán folytatódott, a Fradi otthonában 0-0 sikerült, majd a múlt hétvégén szabályosan lemészárolták a ZTE-t (5-0).
A Honvéd győzni eddig nem tudott a bajnokságban, igaz ugyanakkor, hogy ki sem kapott: a kispestiek eddig háromszor remiztek (sorrendben a Kisvárda, az MTK és legutóbb a Paks ellen), így három ponttal állnak a tabella nyolcadik helyén.
A két csapat az elmúlt években rendre szoros meccset vívott egymással, és kár lenne megfeledkezni arról is, hogy a két szurkolótábor viszonya sem éppen baráti. A meccs tehát az előjelek okán szoros küzdelmet ígér.
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címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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