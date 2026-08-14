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Sport

Pesti derbi péntek estére: Honvéd-Vasassal nyit a magyar foci e heti köre

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 07:30

A hétvégi futballkavalkád már pénteken elkezdődik: az OTP Bank Ligában fővárosi rangadó nyitja a fordulót, így a magyar szurkolók már a munkahét utolsó napján élvezhetik a focit.

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A pénteki fociprogram nem túl zsúfolt, az egyetlen találkozó azonban annál pikánsabb összecsapást ígér a Bozsik Arénában. A Honvéd a Vasast fogadja a fővárosi rangadón az OTP Bank Ligában: a két csapat három szezont töltött a másodosztályban, most tudtak visszajutni az élvonalba.

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A Vasas a vártnál sokkal jobb rajtot vett: már a nyitányon otthon tartottak egy pontot a bajnoki címvédő ETO ellen úgy, hogy egy teljes félidőt emberhátrányban futballoztak, ráadásul a csapatkapitány Urblík József egy ritkán látható bombagólt szerzett a győriek ellen. A jó széria aztán folytatódott, a Fradi otthonában 0-0 sikerült, majd a múlt hétvégén szabályosan lemészárolták a ZTE-t (5-0).

A Honvéd győzni eddig nem tudott a bajnokságban, igaz ugyanakkor, hogy ki sem kapott: a kispestiek eddig háromszor remiztek (sorrendben a Kisvárda, az MTK és legutóbb a Paks ellen), így három ponttal állnak a tabella nyolcadik helyén.

A két csapat az elmúlt években rendre szoros meccset vívott egymással, és kár lenne megfeledkezni arról is, hogy a két szurkolótábor viszonya sem éppen baráti. A meccs tehát az előjelek okán szoros küzdelmet ígér.

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OTP Bank Liga 4. forduló
Budapest Honvéd FC
Vasas FC
2026. augusztus 14. péntek 17:30
|
Bozsik József Stadion, Budapest
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Budapest Honvéd FC: 15 (50%)
  Vasas FC: 12 (40%)
  Döntetlen: 3 (10%)
Gólok
  Budapest Honvéd FC: 49
  Vasas FC: 42
Gólkülönbség: 7
Hazai győzelem
  Budapest Honvéd FC: 9
  Vasas FC: 8
Vendéggyőzelem
  Budapest Honvéd FC: 6
  Vasas FC: 4
Adatlap létrehozva: 2026.08.13.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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