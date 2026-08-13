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Máris túladnak a Lakersen: rekordösszegért adták el a legendás NBA-csapatot
A 12,5 milliárdos összeg az észak-amerikai sporttörténet eddigi legmagasabb összegű adásvétele – számolt be szerdán az ESPN az ügyletről közvetlen információkkal rendelkező forrásokra hivatkozva.
A Los Angeles Lakers kosárlabdacsapat többségi tulajdonát tavaly szerezte meg Mark Walter a Buss családtól egy 10 milliárd dolláros cégértékelés alapján, majd az NBA igazgatótanácsa októberben hagyta jóvá a tranzakciót.
Walter, akinek cégein keresztül érdekeltségei vannak például tartozik az MLB-s Los Angeles Dodgersben, a Premier League-ben szereplő Chelseaben és a WNBA-s Los Angeles Sparksban is, szerdai közleményében úgy fogalmazott, hogy a Lakers tulajdonosának lenni élete egyik legnagyobb megtiszteltetése volt. Walter ellen jelenleg adócsalás gyanúja miatt szövetségi eljárás folyik, ám ő maga tagadja az ellene felhozott vádakat.
A csapatot most megvásároló Kushner és Iger közös nyilatkozatukban kiemelték, hogy hosszú távon elkötelezettek a csapat sikeres hagyományainak folytatása, a legmagasabb szintű versenyképesség megteremtése, valamint a szurkolók és Los Angeles városának szolgálata mellett. Josh Kushner egyébként Donald Trump vejének, Jared Kushnernek a testvére.
A Lakers az észak-amerikai profi sport egyik legikonikusabb klubja, amely 17 NBA-bajnoki címével mindössze egyetlen trófeával marad el a rekorder Boston Celtics mögött. Legutóbbi bajnoki címét 2020-ban szerezte meg a csapat.
Bár LeBron James nemrég távozott a csapattól, a szlovén szupersztár, Luka Dončić vezetésével továbbra is a tengerentúli sportvilág legnagyobb vonzerejű együttesei közé tartozik. Dončić a közösségi médiában reagálva jelezte, alig várja, hogy megismerje az új tulajdonosokat, és bízik benne, hogy valami különlegeset építhetnek majd együtt Los Angelesben.
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A 12,5 milliárd dolláros vételár jól szemlélteti az NBA-klubok értékének rohamos emelkedését. Három évvel ezelőtt Michael Jordan még 3 milliárd dollárért adta el a részesedését a Charlotte Hornetsben, tavaly pedig a Boston Celtics 6 milliárd dolláros cégérték mellett cserélt gazdát, ami akkor még rekordösszegnek számított.
A tulajdonosváltáshoz még az NBA igazgatótanácsának jóváhagyása is szükséges, a testület következő ülését szeptemberre tűzték ki. Az egyik vevő, Josh Kushner neve az utóbbi hetekben egy másik nagy horderejű tranzakció kapcsán is felmerült, ugyanis a Thrive Capital által indított befektetési stratégia, a Thrive Eternal vezette volna azt a konszortiumot, amely a FIFA világbajnokságot üzemeltető leányvállalatában szerzett volna kisebbségi részesedést 20 milliárd dolláros értékelés mellett. A terv heves ellenállást váltott ki, így Gianni Infantino, a FIFA elnöke napokkal később visszavonta a javaslatot.
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