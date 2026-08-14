Hűti a kedélyeket a United vezetőedzője: erre biztosan nincs keret a nyáron, így maradnak le a riválisoktól?

A barcelonai kölcsönjátékból visszatérő Marcus Rashford jövője továbbra is bizonytalan a csapatnál, a vezetőedző pedig kizárta, hogy a klub százmilliós transzfereket bonyolítson - jelentette a The Guardian.

A Manchester United vezetőedzője, Michael Carrick világossá tette, hogy a klub anyagi helyzete nem teszi lehetővé a százmillió font feletti igazolásokat. A United a nyári átigazolási időszakban összesen 85 millió fontot fordított Youri Tielemans és Andrey Santos megszerzésére, ám a klub történetében még egyetlen játékosért sem fizetett százmillió fontot. Ezzel szemben az angol élmezőny többi tagja – a Manchester City, a Tottenham, a Liverpool, az Arsenal és a Chelsea – az elmúlt években mind átlépte ezt a lélektani határt.

Carrick az anyagi korlátok ellenére a pályán nyújtott teljesítményt tartja a legfontosabbnak, hangsúlyozva, hogy a pénz megléte érthető szempont, de a verseny továbbra is a futballról szól, és a pályán dől el. Arra a kérdésre, hogy a Bajnokok Ligája-szereplésből származó bevételeket miért nem fordítják csúcskategóriás játékosok igazolására, a menedzser úgy reagált, hogy erre nem tud választ adni, és a stábbal azon dolgoznak, hogy a meglévő keretből hozzák ki a maximális teljesítményt.

Anglia Manchester United Piaci érték: 874,30M € Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #3 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.08.14.

A nyár egyik figyelemre méltó epizódja Tielemans nyilatkozata volt. A belga középpályás az Aston Villától érkezett 35 millió fontért, miután a United aktiválta a szerződésében szereplő kivásárlási záradékot. Tielemans kijelentette, hogy a United "nagyobb klub", mint korábbi csapata, amivel némi felháborodást váltott ki. Másnap az Instagramon kért bocsánatot a Villa szurkolóitól, elismerve, hogy szerencsétlenül fogalmazott, egyúttal hangsúlyozta háláját a birminghami klubnál töltött három évért.

A 28 éves Rashford a Barcelonánál és az Aston Villánál töltött másfél éves kölcsönjáték után tért vissza, miután a korábbi vezetőedzővel, Ruben Amorimmal és a klubvezetéssel megromlott a viszonya. A támadó már csatlakozott a csapathoz az írországi edzőtáborban, és Carrick elmondása szerint nagyon jól dolgozik az edzéseken.

A helyzet ugyanakkor összetett, hiszen Rashford maga is a távozást preferálná, míg a klub a bérköltségek csökkentését tartja szem előtt, mivel a csatár szerződéséből hátralévő két év még 35 millió font pluszköltséget jelentene. Carrick ennek ellenére nyilvánosan kiállt a futballista mellett, mondván, Rashford a csapat játékosa, aki különleges pluszt tud hozzátenni a gárda teljesítményéhez.

Carrick, aki az előző idényben a harmadik helyig vezette a Unitedet a bajnokságban, óvatos optimizmussal várja az új szezont. Több játékos, köztük Harry Maguire, Noussair Mazraoui és Youri Tielemans egyaránt úgy véli, a gárda harcban lehet a bajnoki címért. Azt maga az edző is elismerte, hogy a keretben megvan a lehetőség egy igazán különleges eredmény elérésére, ugyanakkor hozzátette, további erősítésekre lenne szükség, ezért a klub folyamatosan vizsgálja a piaci lehetőségeket.