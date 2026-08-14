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Megszabadulna tulajdonosa a tíz éve még angol bajnok csapattól: ennyiért árulják a Leicestert
A csapat irányárát kétszázmillió font fölött határozták meg, mélyen hallgatnak viszont a jelentős tartozásokról - számolt be a BBC Sport.
Eladóvá vált a Leicester City labdarúgóklub, miután a thai tulajdonos King Power csoport tizenhat év elteltével kész megválni a Rókáktól. Az eladási szándékot a Citigroup amerikai befektetési bank által készített, nyolcoldalas tájékoztató dokumentum is alátámasztja, amelyet a BBC Sport szerzett meg.
A "Project Lineup" elnevezésű anyag a férfi- és a női csapat mellett a klub legfontosabb vagyontárgyait is számba veszi, így a 32 ezer férőhelyes King Power Stadiont, a 2020-ban átadott, 121 millió fontra becsült seagrave-i edzőközpontot, valamint a belga testvércsapatot, az OH Leuvent. A dokumentum a tárgyi eszközök értékét kétszázmillió font fölé becsüli, ám a futballcsapat tényleges piaci értékéhez nem rendel konkrét összeget.
A dokumentum ritka lehetőségként hivatkozik a Leicester megvásárlására, külön kiemelve a klub feljutások terén elért kiváló eredményeit. A 2016-os bajnoki címet és a 2021-es FA-kupa-győzelmet hangsúlyosan kiemelik, arról viszont hallgat a tájékoztató, hogy a csapat két egymást követő kiesés után – előbb a Premier League-ből, majd a Championshipből – jelenleg a harmadosztályban, a League One-ban szerepel. Szintén kimaradtak az anyagból az elmúlt években 180 millió font fölé duzzadó éves veszteségek, valamint a 2025-ös beszámolóban szereplő, 103,6 millió fontos bankhitel-állomány is.
A Szrivaddhanaprabha család 2010-ben, 35 millió fontért vásárolta meg a klubot Milan Mandarićtól. A jelenlegi elnök, Aijávat "Top" Szrivaddhanaprabha azután vette át az irányítást, hogy édesapja, Vicsai Szrivaddhanaprabha 2019-ben egy tragikus helikopter-balesetben életét vesztette a stadion mellett. Az eladási szándékról először a Financial Times számolt be júliusban, a most kiszivárgott értékesítési brosúra pedig hivatalosan is megerősíti, hogy új befektetőt keresnek a klub élére.
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Az eladás időzítése azért is figyelemre méltó, mert alig nyolc hónappal ezelőtt Aijávat Szrivaddhanaprabha még nyilvánosan vállalta a felelősséget a klub teljesítményének romlásáért. A szurkolók elégedetlensége azóta tovább fokozódott, és a Championshipből való kiesést követően a stadion előtt tartott demonstrációkon sokan követelték a tulajdonosváltást. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a King Power anyavállalat thai vámmentes üzletága szintén komoly pénzügyi kihívásokkal küzd.
A befektetési tájékoztató igyekszik minél vonzóbb színben feltüntetni a lehetőséget, hangsúlyozva, hogy a Leicester azon öt klub egyike, amely 2000 óta mindhárom hazai trófeát – a bajnoki címet, az FA-kupát és a Ligakupát – is elhódította. A dokumentum az utánpótlás-nevelés hatékonyságára is kitér, kiemelve, hogy a klub a múlt hónapban 10 millió fontért adta el saját nevelésű játékosát, Jeremy Mongát a Manchester Citynek. A Rókák az új idényt Russell Martin vezetőedző irányításával szombaton, a Notts County vendégeként kezdik meg a League One-ban.
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