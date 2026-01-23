Fontos játékos távozik a Unitedtől: túl magas a fizetése, nem hosszabbíthat Casemiro

A Manchester United bejelentette, hogy Casemiro távozik a klubtól a szezon végén, szerződése lejártával. A 2022-ben 70 millió fontért igazolt brazil középpályásba korábban már beleszállt a vezetőség - írta meg a BBC.

A 33 éves játékos eddig 146 alkalommal lépett pályára a Manchester United színeiben, és két trófeát nyert: a Ligakupát és az FA Kupát. Első szezonjában a csapat harmadik helyen végzett a Premier League-ben, és Casemiro teljesítménye kiemelkedő volt.

Sir Jim Ratcliffe, a klub résztulajdonosa korábban nyilvánosan is kritizálta a brazil játékos magas fizetését, amit a pazarlás példájaként említett. Források szerint a döntés, hogy nem aktiválják a szerződéshosszabbítási opciót, már jóval a csütörtöki bejelentés előtt megszületett.

Casemiro közleményében hangsúlyozta: sok mindent visz magával Manchesterből, de most, a fennmaradó hónapokban még szolgálni akarja a klubot.

Nem búcsúzom még, a következő négy hónapban még sok emlék vár ránk. Továbbra is sok mindenért küzdünk együtt, és ahogy mindig, teljes mértékben arra összpontosítok, hogy mindent megtegyek a klub sikeréért

- fogalmazott a brazil játékos.

A középpályás 2022-ben azért érkezett a Manchester Unitedhez, mert a klub nem tudta megszerezni Erik ten Hag elsődleges célpontjait, Frenkie de Jongot és Declan Rice-t. A Real Madriddal kötött 70 millió fontos üzlet után Casemiro négyéves szerződést és magas fizetést kapott - most hetente 375 ezer fontot keres.

A Manchester United számára a klub legjobban fizetett játékosának távozása jelentős pénzügyi mozgásteret biztosít. A középpályás posztra már több célpontot is kiszemeltek, köztük Elliott Andersont, Carlos Balebát és Adam Whartont.