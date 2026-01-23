A magyar labdarúgó-válogatott márciusban két hazai felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában: előbb Szlovénia, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfél.
Fontos játékos távozik a Unitedtől: túl magas a fizetése, nem hosszabbíthat Casemiro
A Manchester United bejelentette, hogy Casemiro távozik a klubtól a szezon végén, szerződése lejártával. A 2022-ben 70 millió fontért igazolt brazil középpályásba korábban már beleszállt a vezetőség - írta meg a BBC.
A 33 éves játékos eddig 146 alkalommal lépett pályára a Manchester United színeiben, és két trófeát nyert: a Ligakupát és az FA Kupát. Első szezonjában a csapat harmadik helyen végzett a Premier League-ben, és Casemiro teljesítménye kiemelkedő volt.
Sir Jim Ratcliffe, a klub résztulajdonosa korábban nyilvánosan is kritizálta a brazil játékos magas fizetését, amit a pazarlás példájaként említett. Források szerint a döntés, hogy nem aktiválják a szerződéshosszabbítási opciót, már jóval a csütörtöki bejelentés előtt megszületett.
Casemiro közleményében hangsúlyozta: sok mindent visz magával Manchesterből, de most, a fennmaradó hónapokban még szolgálni akarja a klubot.
Nem búcsúzom még, a következő négy hónapban még sok emlék vár ránk. Továbbra is sok mindenért küzdünk együtt, és ahogy mindig, teljes mértékben arra összpontosítok, hogy mindent megtegyek a klub sikeréért
- fogalmazott a brazil játékos.
A középpályás 2022-ben azért érkezett a Manchester Unitedhez, mert a klub nem tudta megszerezni Erik ten Hag elsődleges célpontjait, Frenkie de Jongot és Declan Rice-t. A Real Madriddal kötött 70 millió fontos üzlet után Casemiro négyéves szerződést és magas fizetést kapott - most hetente 375 ezer fontot keres.
A Manchester United számára a klub legjobban fizetett játékosának távozása jelentős pénzügyi mozgásteret biztosít. A középpályás posztra már több célpontot is kiszemeltek, köztük Elliott Andersont, Carlos Balebát és Adam Whartont.
Lewis Hamilton a Ferrari új autójának bemutatóján úgy fogalmazott, hogy a 2026-os Forma–1-es szezon hatalmas kihívás lesz
A Denver Broncos egy győzelemre került a Super Bowltól, de kezdő irányítóját elveszítette sérülés miatt, így a konferenciadöntőben a tartalék vezeti majd a csapatot.
A magyar válogatott csapatkapitánya látványos szabadrúgás-góllal járult hozzá a Liverpool 3–0-s Bajnokok Ligája-győzelméhez Marseille-ben.
Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
Carlos Alcaraz golfozik pihenőnapjain, de más kreatív teniszezők is vannak a mezőnyben, ha lazításról van szó.
Szenegál elnöke több mint 130 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat és tengerparti telkeket ígért a válogatott minden tagjának, miután győztesen tértek haza a kontinenstornáról.
A megkérdezettek 88 százaléka arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben legalább egyszer szexuális visszaélés érte.
Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett saját teljesítményével.
Jude Bellingham a Monaco elleni BL-győzelem után a pályán kívüli életmódját érintő pletykákat "külső zajnak" nevezte, és egy ivást imitáló gólörömmel üzent kritikusainak.
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.