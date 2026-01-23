2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
2 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Sport

Fontos játékos távozik a Unitedtől: túl magas a fizetése, nem hosszabbíthat Casemiro

Pénzcentrum
2026. január 23. 12:43

A Manchester United bejelentette, hogy Casemiro távozik a klubtól a szezon végén, szerződése lejártával. A 2022-ben 70 millió fontért igazolt brazil középpályásba korábban már beleszállt a vezetőség - írta meg a BBC.

A 33 éves játékos eddig 146 alkalommal lépett pályára a Manchester United színeiben, és két trófeát nyert: a Ligakupát és az FA Kupát. Első szezonjában a csapat harmadik helyen végzett a Premier League-ben, és Casemiro teljesítménye kiemelkedő volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sir Jim Ratcliffe, a klub résztulajdonosa korábban nyilvánosan is kritizálta a brazil játékos magas fizetését, amit a pazarlás példájaként említett. Források szerint a döntés, hogy nem aktiválják a szerződéshosszabbítási opciót, már jóval a csütörtöki bejelentés előtt megszületett.

Casemiro
Posztja: középpályás
Nemzetisége: brazil
Életkora: 34 év
Szerződése lejár: 2026. június 29.
Piaci értéke: 8M €
Adatlap létrehozva: 2026.01.23.

Casemiro közleményében hangsúlyozta: sok mindent visz magával Manchesterből, de most, a fennmaradó hónapokban még szolgálni akarja a klubot.

Nem búcsúzom még, a következő négy hónapban még sok emlék vár ránk. Továbbra is sok mindenért küzdünk együtt, és ahogy mindig, teljes mértékben arra összpontosítok, hogy mindent megtegyek a klub sikeréért

- fogalmazott a brazil játékos.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A középpályás 2022-ben azért érkezett a Manchester Unitedhez, mert a klub nem tudta megszerezni Erik ten Hag elsődleges célpontjait, Frenkie de Jongot és Declan Rice-t. A Real Madriddal kötött 70 millió fontos üzlet után Casemiro négyéves szerződést és magas fizetést kapott - most hetente 375 ezer fontot keres.

A Manchester United számára a klub legjobban fizetett játékosának távozása jelentős pénzügyi mozgásteret biztosít. A középpályás posztra már több célpontot is kiszemeltek, köztük Elliott Andersont, Carlos Balebát és Adam Whartont.
Címlapkép: Getty Images
#bér #foci #sport #labdarúgás #focista #manchester united #premier league #átigazolás #átigazolási hírek #sportgazdaság #távozás #angol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:34
13:16
13:05
12:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
2026. január 22.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan
2
3 napja
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
2 napja
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
5 napja
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
1 hete
Meghalt a legendás magyar vívóedző: két hónap alatt gyűrte le a gyilkos kór
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁKK Zrt.
Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésével és fizetőképességének fenntartásával foglalkozó szervezet. Az ÁKK tervezi meg az államadósság finanszírozását és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat. Természetesen az ÁKK gondoskodik az állam terheinek kifizetéséről is, tehát az államkötvények kamatait is innen kapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 13:45
Figyelmeztetést adott ki a Microsoft: most nehogy lefrissítsd a Windows-t, súlyos problémákat okozhat!
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 13:05
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
Agrárszektor  |  2026. január 23. 13:31
Milliárdos beruházás: hatalmas takarmánykeverő üzem épül Csémen