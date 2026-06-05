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Bejelentették, végleges: Iraola lett a Liverpool vezetőedzője
A Liverpool bejelentette, hogy a Bournemouth-tól távozott Andoni Iraola veszi át Arne Slot helyét a csapat kispadján.
A Liverpool még szombaton jelentette be Arne Slot távozását, mindössze egy évvel azután, hogy bajnoki címet nyert a csapattal a Premier League-ben.
A Liverpool mostani idénye messze elmaradt a várakozásoktól: a csapat mindössze 60 pontot gyűjtött, ami a 2015–2016-os szezon óta a leggyengébb teljesítményük. Bár a Bajnokok Ligája-indulást így is sikerült kiharcolniuk, a gárda tetemes, 25 pontos hátránnyal végzett a bajnok Arsenal mögött.
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Slot utódja a 43 éves baszk szakember, Andoni Iraola lesz, aki korábban a Bournemouth együttesét irányította. A spanyol tréner a hatodik helyig vezette a dél-angliai klubot, ami a Bournemouth történetének eddigi legjobb eredménye. Iraola egyébként már áprilisban nyilvánosságra hozta, hogy a szezon végén távozik a csapattól.
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