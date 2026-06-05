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Sport

Bejelentették, végleges: Iraola lett a Liverpool vezetőedzője

Pénzcentrum
2026. június 5. 10:20

A Liverpool bejelentette, hogy a Bournemouth-tól távozott Andoni Iraola veszi át Arne Slot helyét a csapat kispadján.

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A Liverpool még szombaton jelentette be Arne Slot távozását, mindössze egy évvel azután, hogy bajnoki címet nyert a csapattal a Premier League-ben.

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A Liverpool mostani idénye messze elmaradt a várakozásoktól: a csapat mindössze 60 pontot gyűjtött, ami a 2015–2016-os szezon óta a leggyengébb teljesítményük. Bár a Bajnokok Ligája-indulást így is sikerült kiharcolniuk, a gárda tetemes, 25 pontos hátránnyal végzett a bajnok Arsenal mögött.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 024,50M €
Edző: Arne Slot
Jelenlegi helyezés: #5
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Aston Villa
38
19
8
11
56
49
7
65
5.
Liverpool
38
17
9
12
63
53
10
60
6.
Bournemouth AFC
38
13
18
7
58
54
4
57
Adatlap létrehozva: 2026.06.05.

Slot utódja a 43 éves baszk szakember, Andoni Iraola lesz, aki korábban a Bournemouth együttesét irányította. A spanyol tréner a hatodik helyig vezette a dél-angliai klubot, ami a Bournemouth történetének eddigi legjobb eredménye. Iraola egyébként már áprilisban nyilvánosságra hozta, hogy a szezon végén távozik a csapattól.
Címlapkép: Getty Images
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