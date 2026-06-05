Bejelentették, végleges: Iraola lett a Liverpool vezetőedzője

A Liverpool bejelentette, hogy a Bournemouth-tól távozott Andoni Iraola veszi át Arne Slot helyét a csapat kispadján.

A Liverpool még szombaton jelentette be Arne Slot távozását, mindössze egy évvel azután, hogy bajnoki címet nyert a csapattal a Premier League-ben.

A Liverpool mostani idénye messze elmaradt a várakozásoktól: a csapat mindössze 60 pontot gyűjtött, ami a 2015–2016-os szezon óta a leggyengébb teljesítményük. Bár a Bajnokok Ligája-indulást így is sikerült kiharcolniuk, a gárda tetemes, 25 pontos hátránnyal végzett a bajnok Arsenal mögött.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 024,50M € Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #5 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Aston Villa 38 19 8 11 56 49 7 65 5. Liverpool 38 17 9 12 63 53 10 60 6. Bournemouth AFC 38 13 18 7 58 54 4 57 Adatlap létrehozva: 2026.06.05.

Slot utódja a 43 éves baszk szakember, Andoni Iraola lesz, aki korábban a Bournemouth együttesét irányította. A spanyol tréner a hatodik helyig vezette a dél-angliai klubot, ami a Bournemouth történetének eddigi legjobb eredménye. Iraola egyébként már áprilisban nyilvánosságra hozta, hogy a szezon végén távozik a csapattól.