2026. január 14. szerda
-3 °C Budapest
Nanterre, 2024. július 30.Milák Kristóf a férfi 200 méteres pillangóúszás második elõdöntõjében a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévõ Paris La Défense Arénában 2024. július 30-án.MTI/Kovács Tamá
Sport

Na, erre vajon ki számított? Újra medencében edz Milák Kristóf, így lehetett csak rávenni

Pénzcentrum
2026. január 14. 14:51

A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke. A 25 éves klasszis tavaly április óta nem indult versenyen, most azonban szigorúbb keretrendszer mellett tért vissza a felkészüléshez.

A Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozó Gergely István elmondta, hogy a világklasszis úszóval folytatott egyeztetés után, "kis noszogatásra" Milák ismét vízbe szállt, és újra elkezdte a célzott felkészülést. Az ügyvezető szerint a klub kommunikációja ezúttal határozottabb volt a korábbiaknál.

"Talán egy kicsit erősebbnek tűnt kívülről ez a fajta kommunikáció vele, mint ami eddig megszokott volt. A Budapesti Honvéd azonban ugyanúgy, ahogyan a párizsi olimpia előtt tette, most is kiállt mellette és érte, csak talán egy kicsit más eszközökkel" – magyarázta a sportvezető.

Korábban a Pénzcentrum is írt róla, hogy Milákot választás elé állította a klubja: vagy záros határidőn belül újra elkezdi a medencés edzéseket, vagy megszüntetik a szerződését, amivel súlyos pénzeket bukik. A cikket elolvashatod itt:

A BHSE első embere kifejtette, hogy a versenysportban elért eredmények és a jövőbeli célok tükrében szigorú elvárások vonatkoznak minden sportolóra. Ennek megfelelően Milák Kristóf esetében is "elég merev keretrendszerek" alakultak ki az együttműködés és a kommunikáció terén.

Itt haragról, fenyegetésekről nincsen szó, de vannak szabályok, amelyeket komolyan kell vennie és be kell tartania annak, aki komolyan veszi a versenysportot

– hangsúlyozta Gergely István. Az ügyvezető elnök kiemelte: a klub részéről minden adott ahhoz, hogy Milák sikeresen készülhessen a jövőbeli megmérettetésekre.

Nekünk az a fontos, hogy azt tudjuk támogatni, amiben ő sikeres szeretne lenni, ez pedig az úszás. Biztos vagyok benne, hogy úgy, ahogyan eddig is, Kristóf csak érmekben tud gondolkodni

– tette hozzá.

Bár Gergely István nem kívánt a szakmai részletekbe bocsátkozni, megjegyezte: nagy valószínűséggel a közeljövőben sorra kerülő franciaországi kontinensbajnokságon már újra versenyezni láthatják a szurkolók a magyar klasszist.

A 200 méter pillangón világcsúcstartó, olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Milák Kristóf legutóbb a 2024 áprilisában rendezett hazai országos bajnokságon állt rajtkőre, a szingapúri világbajnokságon azonban már nem vállalta az indulást.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #magyarország #sport #szerződés #verseny #úszás #magyar #sportoló #élsport #úszó

