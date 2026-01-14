Na, erre vajon ki számított? Újra medencében edz Milák Kristóf, így lehetett csak rávenni

Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.
A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke. A 25 éves klasszis tavaly április óta nem indult versenyen, most azonban szigorúbb keretrendszer mellett tért vissza a felkészüléshez.
A Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozó Gergely István elmondta, hogy a világklasszis úszóval folytatott egyeztetés után, "kis noszogatásra" Milák ismét vízbe szállt, és újra elkezdte a célzott felkészülést. Az ügyvezető szerint a klub kommunikációja ezúttal határozottabb volt a korábbiaknál.
"Talán egy kicsit erősebbnek tűnt kívülről ez a fajta kommunikáció vele, mint ami eddig megszokott volt. A Budapesti Honvéd azonban ugyanúgy, ahogyan a párizsi olimpia előtt tette, most is kiállt mellette és érte, csak talán egy kicsit más eszközökkel" – magyarázta a sportvezető.
Korábban a Pénzcentrum is írt róla, hogy Milákot választás elé állította a klubja: vagy záros határidőn belül újra elkezdi a medencés edzéseket, vagy megszüntetik a szerződését, amivel súlyos pénzeket bukik. A cikket elolvashatod itt:
A BHSE első embere kifejtette, hogy a versenysportban elért eredmények és a jövőbeli célok tükrében szigorú elvárások vonatkoznak minden sportolóra. Ennek megfelelően Milák Kristóf esetében is "elég merev keretrendszerek" alakultak ki az együttműködés és a kommunikáció terén.
Itt haragról, fenyegetésekről nincsen szó, de vannak szabályok, amelyeket komolyan kell vennie és be kell tartania annak, aki komolyan veszi a versenysportot
– hangsúlyozta Gergely István. Az ügyvezető elnök kiemelte: a klub részéről minden adott ahhoz, hogy Milák sikeresen készülhessen a jövőbeli megmérettetésekre.
Nekünk az a fontos, hogy azt tudjuk támogatni, amiben ő sikeres szeretne lenni, ez pedig az úszás. Biztos vagyok benne, hogy úgy, ahogyan eddig is, Kristóf csak érmekben tud gondolkodni
– tette hozzá.
Bár Gergely István nem kívánt a szakmai részletekbe bocsátkozni, megjegyezte: nagy valószínűséggel a közeljövőben sorra kerülő franciaországi kontinensbajnokságon már újra versenyezni láthatják a szurkolók a magyar klasszist.
A 200 méter pillangón világcsúcstartó, olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Milák Kristóf legutóbb a 2024 áprilisában rendezett hazai országos bajnokságon állt rajtkőre, a szingapúri világbajnokságon azonban már nem vállalta az indulást.
Tóth Balázs közel két hónapos kihagyás után vasárnap tért vissza a pályára, elmondása szerint jól érezte magát a pályán.
Mérsékelt optimizmussal értékelte az NHL és a játékosok szakszervezete a hétvégén rendezett próbaeseményt a milánói téli olimpia jégkorong-helyszínén.
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt.
Több ezren nézték meg Kyrgios visszatérését, aki azonban nem indul az Australian Openen.
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt.
A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja.
Kylian Mbappé gesztusa látványos jele volt annak, mennyire meggyengült Xabi Alonso tekintélye a klubnál.
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a téli olimpia előtt.
Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát.
Katar tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) arról, hogy ő rendezhesse az első női klubvilágbajnokságot.
Milos Raonic, a korábbi wimbledoni döntős vasárnap a közösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul.
Adam Phillips és Vimal Yoganathan számára életre szóló álmuk válhat valóra, amikor a Barnsley ma este az Anfielden lép pályára a Liverpool ellen az FA-kupában.
Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen.
A legendás svéd csatár a Stick to Football podcastben nyilatkozott arról, kit tart a négy legjobb játékosnak, akivel együtt játszott.
A futballlegenda beszélt arról is, mennyire fontos számára az egyedüllét, miközben próbálja egyensúlyban tartani a közszereplői létet és a családi életét feleségével.
Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott.