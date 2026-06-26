Nagyon súlyos vádak a korábbi bokszvilágbajnok ellen: fegyveres fenyegetés miatt áll bíróság elé

Vádat emeltek a korábbi ökölvívó-világbajnok, Joe Cordina ellen testi sértés, valamint nyilvános helyen elkövetett fegyveres fenyegetés miatt egy cardiffi benzinkútnál februárban történt incidenssel összefüggésben. A dél-walesi rendőrség közleménye szerint a 34 éves walesi bokszoló július 7-én áll majd a cardiffi bíróság elé - írta a The Guardian.

A hatóságok tájékoztatása alapján az eset 2026. február 27-én történt a Pentwyn Roadon található benzinkútnál, az ügyben pedig két férfi ellen emeltek vádat. A Pontprennauból származó Joseph Cordina mellett a 32 éves, pentwyni illetőségű Jamie O'Brient is testi sértéssel vádolják, ő július 28-án áll bíróság elé.

Cordina kétszeres IBF nagypehelysúlyú világbajnok, aki profi pályafutása során húsz mérkőzéséből tizenkilencet megnyert, ebből kilencet kiütéssel. A sportoló a jövő hónapban Abdullah Mason ellen lépett volna szorítóba a clevelandi gálán a WBO könnyűsúlyú világbajnoki címéért.

A július 4-re kiírt összecsapás azonban meghiúsult, miután a walesi bokszoló amerikai vízumkérelmét elutasították. Cordina egy Instagram-videóban számolt be a fejleményekről, kiemelve, hogy kiváló felkészülésen van túl, nem sérült meg, és a napokban kellett volna az Egyesült Államokba utaznia.

A bokszoló elmondása szerint a londoni amerikai nagykövetségen tagadták meg tőle a beutazási engedélyt, annak ellenére, hogy minden szükséges igazoló dokumentumot bemutatott. Mint fogalmazott, egyszerűen közölték vele, hogy nem léphet be az országba. Hozzátette, hogy a helyzet nem rajta múlt, és teljesen összetört, hiszen ez lett volna a nagy lehetősége arra, hogy két különböző súlycsoportban is világbajnoki címet szerezzen.