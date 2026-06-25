2026-ban sem marad el a Balaton átevezés: nevezési díjak a helyszínen, rajt idők, kategóriák és minden tudnivaló egy helyen

Most hétvégén, június 27-én tartják a Balaton Átevezés hagyományos eseményét 2026-ban. A rajt és a cél helyszíne idén is a Zamárdi Szabadstrand, nevezni előzetesen már nem, de a helyszínen még lehet. A távot akár SUP-pal is lehet teljesíteni, nem feltétlenül kell hajóval vagy csónakkal. Mutatjuk a részleteket.

A Balaton Átevezés időpontja, helyszíne és útvonala

A hagyományos Balaton Átevezés 2026-ban június 27-én lesz, viszont amennyiben a HungaroMet június 25-i 13:00 órás hivatalos előrejelzése alapján az időjárási körülmények alkalmatlanok az esemény lebonyolítására, a szervezők az esőnapra teszik át az eseményt. A versenyt érintő aktuális információkat (időjárás, közlekedés, esetleges halasztás stb.) a Szervezők a balatonatevezes.hu oldalon, hivatalos közleményekben teszik közzé, itt érdemes indulás előtt tájékozódni. Az esőnap 2026. július 4-e vagy 2026. július 11-e lenne, de a jelenlegi időjárás előrejelzések alapján Zamárdiban nemhogy eső nem várható, hanem inkább rekkenő hőség lesz szombaton.

A rajtszám átvételére a rendezvényt megelőző napon: 16:00—19:00 között (2026.06.26.) és a rendezvény napján: 7:00—13:00 között (2026.06.27.) van lehetőség. 2026-ban is két idősávban lehet rajtolni:

idősáv: 10:00 - 12:00 óra között MEGTELT! idősáv: 12:00 - 14:00 óra között

Mivel az első idősáv megtelt, ezért a helyszínen nevezők már biztosan csak a 2. idősávban tudnak majd rajtolni. A Balaton Átevezés a Zamárdi Szabadstrand területéről rajtol, mely egészen pontosan a Harcsa utca — Panoráma utca — Csokonai köz — Margó Ede sétány által határolt területen található. Az útvonal 8 kilométeres: Zamárdiból indul, Tihanyban fordul és Zamárdiba érkezik a futam.

A strand megközelítését gyalogosan a Harcsa utca, vagy a Csokonai köz felől javasolják a szervezők. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a rendezvényterület melletti utcákban fizetős a parkolás. A rendezvényre érkezők a Zamárdi, Szent István utcától délre eső füves területen ingyen parkolhatnak. (Ez a rendezvényterület bejáratától kb. 500 méterre található terület.)

A rajt és célvonal között minden hajóegység idejét elektronikusan mérik a szervezők. A hajók a megfelelő módon felragasztott rajtszámok és időmérő chipek alapján kerülnek azonosításra. A verseny alatt a rajt, forduló és célidő kerül rögzítésre. A MOL Balaton-Átevezés szintideje 2 óra, ezért a szervezők azt kérik, hogy aki várhatóan ennél lassabban teljesíti a távot, időben kezdje meg azt Átevezést, mert az evezőfolyosót 16.00 óráig el kell hagyni.

Balaton Átevezés nevezési díj és díjazás 2026-ban

A szervezők kiemelték, hogy a nevezés csak és kizárólag a befizetett nevezési díjjal válik érvényessé, nem elég pusztán regisztrálni! Előnevezésre június 24-ig volt lehetőség, ez után csak a helyszínen lehet már benevezni a futamba. A felnőttek a helyszínen 22 ezer forintért, a 14. év alattiak 15 ezer forintért nevezhetnek. A nevezés a helyszínen tartalmazza a befutó érmet, amelyet a távot teljesítők közül mindenki megkap.

A díjazás része a befutó érem mellett az online emléklap: az esemény honlapján, a rajtszám alapján minden induló elérheti saját, egyedi névre szóló emléklapját. Az emléklap azonnal megosztható, letölthető. Ezenfelül pedig az egyes kategóriákban az 1-3 helyezett kerül díjazásra.

Balaton Átevezés kategóriák: ilyen vízijárművekkel lehet nevezni

Kajak: Női egyes / Férfi egyes / Vegyes csapat kategóriák

Kajak kategóriában kerül díjazásra minden olyan eszköz, amely kajaklapáttal kerül meghajtásra. A vegyes csapatba sorolandó ezek közül az, amelyben egynél több ember ül, függetlenül a benne ülők nemétől, számától.

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Kenu: Női egyes / Férfi egyes / Vegyes csapat kategóriák

Kenu kategóriában kerül díjazásra minden olyan eszköz, ami kenu lapáttal kerül meghajtásra. A vegyes csapatba sorolandó ezek közül az, amelyben egynél több ember ül, függetlenül a benne ülők nemétől, számától.

SUP: Női / Férfi kategóriák

SUP kategóriában kerül díjazásra, minden SUP lapáttal, állva hajtott egyes SUP. Több egységgel egymás mellett evező SUP nem számít csapatnak, ezeket az egységeket külön kell benevezni.

Evezős: Női egyes / Férfi egyes / Vegyes csapat kategóriák

Evezős kategóriába sorolandó minden olyan eszköz, amely két oldalon evezőlapáttal kerül meghajtásra. A vegyes csapatba sorolandó ezek közül az, amelyben egynél több ember ül, függetlenül a benne ülők nemétől, számától.

Sárkányhajó: 10-es hajó / 20-as hajó kategóriák

Sárkányhajó kategóriában kerül díjazásra minden 10-es vagy 20-as sárkányhajó, függetlenül a legénység összetételétől és létszámától.

Minden további információ a nevezés menetéről, feltételeiről, esetleges lemondásról, módosításról, a hajók felszereltségéről, a helyszínen biztosított szolgáltatásokról, kölcsönzési lehetőségekről és egyebekről a hivatalos honlapon érhető el. Indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk erról, hogy az időjárás lehetővé teszi-e az átevezést, vagy az esemény halasztásra kerül.