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Budapest, 2026. május 3.Az Újpest szurkolói a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. május 3-án.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Felfüggesztik az Újpest új stadionjának építését: kiderült, mi áll a háttérben

Pénzcentrum
2026. június 23. 08:44

Az építtető kérésére június 8-tól legfeljebb hat hónapra felfüggesztik az Újpest FC új stadionjának építését. A Mol érdekeltségébe tartozó beruházás leállását egy helyi képviselő vette észre, miközben a környékbeli civilek már régóta tiltakoznak a projekt ellen.

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Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi Főosztálya a projektet koordináló Fóti út 141. Kft. kérelmére engedélyezte a munkálatok felfüggesztését. Ezt a társaságot a hozzá tartozó ingatlannal együtt a Mol tulajdonában álló Új Lila Labdarúgó Kft. vásárolta meg - írja a 444.

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A Fóti út 141. szám alatti, egykori Tungsram-területre tervezett aréna megépítése ellen az újpesti kertvárosban élők már hosszú ideje küzdenek. A tiltakozó civilek a kormányváltás miatt úgy látják, hogy most reális esély nyílt a stadionépítésről szóló korábbi döntés felülvizsgálatára.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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