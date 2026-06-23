Felfüggesztik az Újpest új stadionjának építését: kiderült, mi áll a háttérben

Az építtető kérésére június 8-tól legfeljebb hat hónapra felfüggesztik az Újpest FC új stadionjának építését. A Mol érdekeltségébe tartozó beruházás leállását egy helyi képviselő vette észre, miközben a környékbeli civilek már régóta tiltakoznak a projekt ellen.

Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi Főosztálya a projektet koordináló Fóti út 141. Kft. kérelmére engedélyezte a munkálatok felfüggesztését. Ezt a társaságot a hozzá tartozó ingatlannal együtt a Mol tulajdonában álló Új Lila Labdarúgó Kft. vásárolta meg - írja a 444.

A Fóti út 141. szám alatti, egykori Tungsram-területre tervezett aréna megépítése ellen az újpesti kertvárosban élők már hosszú ideje küzdenek. A tiltakozó civilek a kormányváltás miatt úgy látják, hogy most reális esély nyílt a stadionépítésről szóló korábbi döntés felülvizsgálatára.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA