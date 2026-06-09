A januári lesz a harmincadik férfi világbajnokság, a magyar válogatott eddig 23 alkalommal szerepelt a tornán.
Két fivér, két válogatott: a Souttar-fivérek elhunyt bátyjukért is küzdenek a vébén
John Souttar Skóciát, öccse, Harry pedig Ausztráliát képviseli a majd a világbajnokságon - a testvéri köteléken kívül egy közös veszteség és egy közös hős emléke köti össze őket, írja a BBC Sport.
A Souttar család legidősebb fia, Aaron igazi példakép volt John és Harry számára. Az öccsei úgy hordták a hajukat, mint ő, ugyanolyan ruhákat és cipőket hordtak, sőt még a zenei ízlését is átvették. Aaron tehetséges golfozó és lelkes futballrajongó volt, így meghatározó szerepet játszott mindkét testvére sportpályafutásának alakításában. A Harryvel szembeni tizennyolc éves korkülönbség ellenére olyan volt számára, mint egy második apa – emlékezett vissza a Leicester City védője. Aaron 2022 júliusában, 42 éves korában hunyt el, miután hosszú ideig küzdött a motorosneuron-betegséggel.
Harry, aki ausztrál születésű édesanyja, Heather révén jogosult az ausztrál válogatott szereplésre, máig elevenen őrzi bátyja emlékét. Mint mondta, mindig imádta, amikor Aaron eljött megnézni a mérkőzéseit. Akár iskolai fociról, akár utánpótlás-bajnokságról volt szó, ha rápillantott az oldalvonalra és látta őt, még inkább meg akarta mutatni, mire képes.
A 29 éves John pályafutását súlyos sérülések nehezítették a Dundee Unitednél, a Heartsnál és a Rangersnél is. Amikor egy hosszú kihagyás után visszatért, és első skót válogatottbeli gólját szerezte a Dánia elleni vb-selejtezőn 2021 novemberében, a sikert a beteg Aaronnak ajánlotta. Elmondta, hogy a bátyja otthonról szurkolt neki, és bár nem lehetett ott a stadionban, a gól neki szólt, mivel a rehabilitációja során rengeteg erőt adott neki.
Mindkét testvér magán viseli a bálványozott bátyjukat ábrázoló tetoválást, Harry bal karján például Aaron látható egy golfütés közben. A család abban reménykedett, hogy a két fivér azonos vb-csoportba kerül, de végül különböző helyszíneken lépnek pályára. Aaron hiánya mindkét fiú számára fájdalmasan érezhető. Harry úgy fogalmazott, bátyja most biztosan a barátaival lenne egy kocsmában, sörözne és golfozna egy kicsit.
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A gyász ugyanakkor közelebb hozta egymáshoz a testvéreket. Harry, aki a tavalyi szezont kölcsönben a Sheffield Unitednél töltötte, elárulta, hogy Aaron megbetegedése sokkal szorosabbá fűzte a kapcsolatát Johnnal. Korábban is jó viszonyban voltak, de mivel ő Angliában élt, John pedig Skóciában játszott, ritkábban tudtak beszélni. Azóta viszont rendszeressé váltak az üzenetváltások és a telefonhívások, még ha sokszor csak apróságokról esik is szó.
A világbajnoki programjuk vasárnap veszi kezdetét, amikor Skócia Haiti ellen lép pályára magyar idő szerint hajnali 3:00-kor, közvetlenül utána pedig Ausztrália csap össze Törökországgal 6:00-tól. Harry fantasztikusnak tartja, hogy mindketten itt lehetnek. Hozzátette, tudja, milyen nehéz volt Johnnak, amikor néhány éve lemaradt az Európa-bajnokságról, ezért rendkívül boldog és büszke, hogy testvére most vele együtt szerepelhet a tornán.
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