Nem viccelnek a vébére érkezett a skót szurkolók: szárazra itták az egyik rendező várost

A skót szurkolók több tízezres csoportja, a Tartan Army megtriplázta a bostoni kocsmák Szent Patrik-napi forgalmát is: volt olyan bár, ahonnan teljesen elfogyott a sör - a bártulajok most a viszkit adnák el nekik.

A legendás hírű skót szurkolótábor, a Tartan Army szó szerint kiitta a sört a bostoni kocsmákból a világbajnokságra érve, a bártulajdonosok beszámolói szerint a forgalom még a Szent Patrik-napit is háromszorosan felülmúlta - írja a The Scottish Sun.

Több tízezer skótszoknyás szurkoló lepte el az amerikai egyetemvárost, mégpedig azért, mert Skócia 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra. Amikor John McGinn góljával 1–0-ra legyőzték Haitit – ami a válogatott első vb-győzelme volt közel negyven éve –, elszabadult az ünneplés. A drukkerek már a mérkőzés előtt megtöltötték Boston belvárosának pubjait, majd onnan vonultak a Foxborough-ban található stadionba.

FIFA Világbajnokság 1. forduló Haiti 0 1 Skócia Félidő: 0-1 2026. június 14. vasárnap 03:00 | Gillette Stadium, Foxborough Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 28' John Mcginn 54 Labdabirtoklási arány 46 111 Támadások 76 47 Veszélyes támadások 39 2 Kaput eltaláló lövések 2 9 Kaput elkerülő lövések 5 4 Szögletek 3 1 Sárga lapok 3 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 4 Blokkolt lövések 2 Adatlap létrehozva: 2026.06.17.

A bártulajdonosok beszámolói szerint a kocsmákból teljesen elfogyott a csapolt sör, a környező italboltokat pedig a stadionba tartó drukkerek ürítették ki. A pénteki, Marokkó elleni mérkőzésre már külön szállítmányokat kellett rendelniük.

A Harvard Egyetem közelében található kocsma tulajdonosa szerint a Tartan Army a legszórakoztatóbb közönség, amellyel valaha találkoztak. Hozzátette, hogy a különböző evezősversenyeken és a Harvard hazai meccsein is hozzászoktak már a vidám szurkolótáborokhoz, de a skótok minden képzeletet felülmúltak. Egész nap énekeltek, barátkoztak a helyiekkel, így minden egyes meccsnap felejthetetlen élménnyé vált, az egyetlen kihívást pedig az jelentette a személyzetnek, hogy elég gyorsan gurítsák be az újabb söröshordókat.

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A város baseballstadionja, a legendás Red Soxnak otthont adó Fenway Park melletti bár társtulajdonosa elmondta, hogy vasárnap megnégyszereződött a napi 'whisky sour' (whiskyből, friss citromléből és cukorszirupból álló koktél) eladási rekordjuk, a csaposok pedig szinte már álmukban is ezt a koktélt keverték. A kocsmáros emellett nyílt kihívást intézett a skótokhoz, felajánlva nekik, hogy próbálják meg a több mint négyszáz palackból álló whiskygyűjteményüket is kiüríteni.

Ha már baseballstadion: mivel a skótok a következő meccsüket csak szombaton játsszák, az unaloműzés érdekében ki is látogattak a Boston Red Sox meccsére a Fenway Parkba. A helyiek beszámolója szerint leesett az álluk attól, amit a Tartan Army előadott a mérkőzésen, de jó értelemben: mint többen mondták, egy hatalmas ottalvós bulira hasonlított az egész, és máskor is szívesen látják meccseiken a skót drukkereket. Erről itt egy valóban szívmelengető videó: