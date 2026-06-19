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Nem csillapodik a skót szurkolók bostoni áradata: mindenki testvére a másiknak, a helyiek elájultak a vébén
A skót labdarúgó-válogatott szurkolói, a legendás Tartan Army mindössze tíz nap alatt meghódították Bostont, miután a város hivatalosan is testvérvárosi megállapodást kötött Glasgow-val. A helyi kocsmákban soha nem látott forgalom uralkodik, a helyiek pedig rajongva figyelik a skót drukkerek minden lépését - írta a The Guardian.
Michelle Wu, Boston polgármestere csütörtökön ünnepélyes keretek között írta alá a Boston és Glasgow közötti testvérvárosi megállapodást. A dokumentum hivatalosan új lehetőségeket teremt az érdemi együttműködésre és a kölcsönös fejlődésre, ám a valóságot sokkal jobban leírja az a kitétel, amely a 2026-os labdarúgó-világbajnokság során kialakult jóindulatra hivatkozik. A ceremónián természetesen a skót küldöttek is képviseltették magukat, egyikük ráadásul kiltben és egy olyan pólóban jelent meg, amely szerint "bár nem tökéletes, de skót, és ez tulajdonképpen ugyanaz".
Az Új-Angliába érkező szurkolók az FC Köln "ajánlólevelével" a zsebükben vetették bele magukat a bostoni mindennapokba, miután a kölni drukkerek két éve, a 2024-es Európa-bajnokságon zárták a szívükbe a skótokat. A Tartan Army tagjai azóta felfedezték a baseballmérkőzések előtti parkolós tailgate-bulikat, táncra perdültek a lelátókon, az erről készült felvételek pedig valósággal elárasztották a közösségi médiát. Nem mellesleges a skótok szabályosan szárazra ittak több kocsmát is a városban.
Bár a Haiti elleni győzelem óta sokan hazautaztak, a helyükre újabb szurkolók érkeztek, akiket a Logan nemzetközi repülőtéren már tévékamerák fogadtak. Az amerikai sajtót különösen a skótok sörfogyasztási szokásai nyűgözték le: a belvárosi Sam Adams söröző a hírek szerint teljesen kifogyott a készleteiből, és bár ez végül túlzásnak bizonyult, az tény, hogy 48 óra alatt háromezer korsó Boston Lagert adtak el, így azonnali pótrendelésre kényszerültek. Erről korábban itt írtunk:
A Hennessey's nevű ír kocsma a Szent Patrik-napi forgalom háromszorosáról számolt be, míg a Dubliner története legforgalmasabb hetét zárta, náluk ugyanis nem a sör fogyott el, hanem a nagykereskedő készletei ürültek ki.
A helyzet komolyságát mutatja, hogy a Tennent's sörgyár külön közleményben nyugtatta meg a szurkolókat, miszerint már december óta készülnek a rohamra, így az utánpótlás biztosított.
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A helyiek rendkívül szívélyesen fogadják a vendégeket. Az Aberdeenshire-ből származó Adam Robb elmesélte, hogy miután egy városnézés során elvesztette az útlevelét, a bostoni rendőrök meleg tojásos-sajtos muffinnal vendégelték meg, miközben a bejelentését intézték.
A Marokkó elleni pénteki mérkőzésre a férfinak ugyanakkor még nincs belépője, mivel a másodlagos jegypiacon az árak 350 fontról egészen 700 fontig kúsztak fel. Robb ezt a közösségi médiában terjedő videók hatásának tulajdonítja. Úgy véli, a kimaradástól való félelem, azaz a FOMO-effektus miatt sokan úgy érzik, nekik is részeseivé kell válniuk ennek az élménynek, és szerinte a jegyvásárlók jelentős része már amerikai.
A skót turisták időközben saját hagyományokat is teremtettek az amerikai városban. A glasgow-i Queen Street mintájára közúti bójákat helyeznek a bostoni szobrok fejére, emellett tömegesen zarándokolnak el egy Jobi Liquors nevű italbolthoz, amelynek neve skót szlengben egészen mást jelent, mint angolul. Az üzlet tulajdonosa, Jim elmondta, hogy a skótok mindannyian azzal lépnek be hozzá, hogy a bolt neve tulajdonképpen szart jelent. A tulajdonosról készült videó szintén vírusszerűen terjed az interneten, ő pedig csak annyit fűzött hozzá, hogy Boston egyszerűen imádja a skótokat.
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