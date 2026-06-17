Nem várt csapás érte a kerékpársport legendáját: egy edzésbaleset miatt úszott el az idei Tourja

Wout van Aert könyöksérülése és az abból fakadó fertőzés miatt kénytelen kihagyni a július 4-én rajtoló Tour de France országúti kerékpáros körversenyt.

A Visma-Lease a Bike csapatának tájékoztatása szerint a 31 éves versenyző még a múlt heti Tour Auvergne-Rhône-Alpes előtt szenvedett balesetet edzés közben. Bár a viadalon elindult, a könyökén lévő seb váratlanul elfertőződött, így a pénteki szakaszon már nem tudott rajthoz állni, és feladni kényszerült a versenyt.

A sportoló hatalmas csalódásként élte meg a helyzetet, hiszen a Tour de France minden évben a legfőbb céljai közé tartozik. Csapatával egyeztetve azonban be kellett látnia, hogy jelenlegi állapotában képtelen lenne csúcsformában megkezdeni a francia körversenyt. Ennek ellenére bízik abban, hogy a szezon későbbi részében visszanyeri korábbi formáját.

A belga kiválóság pályafutása során eddig tíz szakaszgyőzelmet aratott a Touron, 2022-ben pedig a sprinterek pontversenyét is megnyerte. Idén tavasszal a Párizs–Roubaix egynaposán diadalmaskodott, emellett a 2024-es Vuelta a Españán három, míg a 2025-ös Giro d’Italián egy szakaszgyőzelmet aratott.