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Nagyon fogadkozik az angolok kapitánya, Harry Kane: így megy neki az első vb-meccsnek ma este
Harry Kane az Egyesült Államokban rendezendő világbajnokság előtt pályafutása legjobb formájáról és mentális állapotáról beszélt. Az angol válogatott csapatkapitánya szerdán a dallasi stadionban vezeti majd pályára csapatát a Horvátország elleni nyitómérkőzésen, egy NFL-arénában, ami különösen szimbolikus számára, hiszen Kane régóta rajong az amerikai futballért - írta a The Guardian.
Harry Kane, az angol válogatott csapatkapitánya a Bayern Münchennél eltöltött szezon után kiemelkedő formában érkezett a tornára: 51 mérkőzésen 61 gólt szerzett, miközben megnyerte második Bundesliga-címét és a Német Kupát is.
A stuttgarti kupadöntőben lőtt mesterhármasa volt az első igazán sikeres fináléja, miután korábban öt döntőt is gól nélkül veszített el a Tottenhammel és az angol válogatottal.
Most egyértelműen mások az érzéseim. Fontos számomra, hogy lekerült a vállamról ez a teher, és a rólam kialakult kép is megváltozhatott az elmúlt években
– fejtette ki a csatár.
A Horvátország elleni mérkőzésen Kane a 115. alkalommal öltheti magára a címeres mezt, amivel David Beckham mellé zárkózik fel az angol örökranglista harmadik helyére. A válogatottban szerzett 79 góljából kilencet világbajnoki és Európa-bajnoki egyenes kieséses szakaszban jegyzett, ami történelmi rekordnak számít, hiszen ezt a teljesítményt korábban egyetlen játékos sem érte el. Ráadásul a tornán akár Gary Lineker angol vb-gólrekordját is megdöntheti.
A támadó nem titkolta, hogy a 2022-es világbajnokság negyeddöntőjében, a Franciaország ellen kihagyott tizenegyest tartja pályafutása legnagyobb kudarcának, de ez az élmény végül plusz motivációt adott számára.
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– mondta.
Az angol csapatkapitány különösen várja a Ghána elleni csoportmérkőzést, amelyet jövő kedden a New England Patriots otthonában, a Gillette Stadionban játszanak majd. Kane elárulta, hogy elkötelezett Patriots-szurkolóként ez a meccs villanyozza fel a leginkább, hiszen még sosem járt ebben az arénában. Az öltözőben a felszabadult játék üzenetét szeretné átadni a csapatnak.
Az egyetlen dolog, amit megbánhatsz egy torna után, ha nem mertél mindent beleadni. Inkább veszítsek úgy, hogy mindent kiadtam magamból, semmint azzal a tudattal éljek tovább, hogy tehettem volna többet is
– fejtette ki.
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