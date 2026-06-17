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Sport

Leo Messi tömte meg a magyar fogadók zsebét: elképesztő pénzeket kaszáltak a bátor Tippmixkirályok

Pénzcentrum
2026. június 17. 12:43

Volt olyan fogadó, aki a játéknap mindhárom szupersztárjának gólszerzését eltalálta egyszerre, így majdnem félmilliót kaszált egy merész szelvénnyel.

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Lionel Messi történelmi mesterhármasával beérte Miroslav Klosét a világbajnokságok örökös góllövőlistájának élén a 2026-os torna hatodik játéknapján. Az argentin sztár, valamint Kylian Mbappé és Erling Haaland találatai nemcsak a szurkolóknak szereztek örömet, hanem a sportfogadóknak is kiemelkedő, több esetben akár százezres nagyságrendű nyereményeket hoztak - közölte a Szerencsejáték Zrt.

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A legutóbbi két döntős, Argentína és Franciaország is megkezdte szereplését kedden, miközben Erling Haaland is bemutatkozott a világbajnokságon. Bár a norvég csatár Irak ellen, Kylian Mbappé pedig Szenegál ellen duplázott, a játéknap egyértelműen a nyolcszoros aranylabdás Messiről szólt.

A címvédő argentin válogatott könnyedén, 3–0-ra győzte le Algériát, és a csapatkapitány szerezte mindhárom találatot. Ezzel a pályafutása első vb-mesterhármasát elérő Messi a világbajnokságok történetének legidősebb triplázója lett, 27 mérkőzésen szerzett 16 góljával pedig utolérte az örökranglista élén álló Miroslav Klosét. A keddi eseményekről ma reggel írtunk, az összefoglalót ide kattintva olvashatod el:

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A pályán nyújtott teljesítmények a hazai fogadóknak is jövedelmezőnek bizonyultak. A Tippmixen tizenhétszeres szorzót adtak Messi legalább három góljára, így akadt olyan játékos, aki ötezer forintos téttel 85 ezer forintot nyert ezzel a kimenetellel.

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Egy élő fogadást kötő Tippmixpro-játékos 2–0-s állásnál kapcsolódott be a játékba, és tízezer forintos kockázatvállalással 50 ezer forintos nyereményt könyvelhetett el az argentin támadó triplázásának köszönhetően. A játéknap legnagyobb sikerét azonban az a fogadó érte el, aki mindhárom említett klasszis – Messi, Mbappé és Haaland – gólszerzését egyetlen szelvényen kombinálta, így tízezer forintos téttel több mint 480 ezer forintot vihetett haza.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
3
2.
Dél-Korea
3
3.
Csehország
0
4.
Dél-Afrika
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
3
2.
Folarin Balogun
(Egyesült Államok)
2
3.
Yasin Ayari
(Svédország)
2
4.
Elijah Just
(Új-Zéland)
2
5.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
2
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.17.
Címlapkép: Getty Images
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