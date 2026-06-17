Az angol válogatott csapatkapitánya szerdán a dallasi stadionban vezeti majd pályára csapatát a Horvátország elleni nyitómérkőzésen.
Leo Messi tömte meg a magyar fogadók zsebét: elképesztő pénzeket kaszáltak a bátor Tippmixkirályok
Volt olyan fogadó, aki a játéknap mindhárom szupersztárjának gólszerzését eltalálta egyszerre, így majdnem félmilliót kaszált egy merész szelvénnyel.
Lionel Messi történelmi mesterhármasával beérte Miroslav Klosét a világbajnokságok örökös góllövőlistájának élén a 2026-os torna hatodik játéknapján. Az argentin sztár, valamint Kylian Mbappé és Erling Haaland találatai nemcsak a szurkolóknak szereztek örömet, hanem a sportfogadóknak is kiemelkedő, több esetben akár százezres nagyságrendű nyereményeket hoztak - közölte a Szerencsejáték Zrt.
A legutóbbi két döntős, Argentína és Franciaország is megkezdte szereplését kedden, miközben Erling Haaland is bemutatkozott a világbajnokságon. Bár a norvég csatár Irak ellen, Kylian Mbappé pedig Szenegál ellen duplázott, a játéknap egyértelműen a nyolcszoros aranylabdás Messiről szólt.
A címvédő argentin válogatott könnyedén, 3–0-ra győzte le Algériát, és a csapatkapitány szerezte mindhárom találatot. Ezzel a pályafutása első vb-mesterhármasát elérő Messi a világbajnokságok történetének legidősebb triplázója lett, 27 mérkőzésen szerzett 16 góljával pedig utolérte az örökranglista élén álló Miroslav Klosét. A keddi eseményekről ma reggel írtunk, az összefoglalót ide kattintva olvashatod el:
A pályán nyújtott teljesítmények a hazai fogadóknak is jövedelmezőnek bizonyultak. A Tippmixen tizenhétszeres szorzót adtak Messi legalább három góljára, így akadt olyan játékos, aki ötezer forintos téttel 85 ezer forintot nyert ezzel a kimenetellel.
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Egy élő fogadást kötő Tippmixpro-játékos 2–0-s állásnál kapcsolódott be a játékba, és tízezer forintos kockázatvállalással 50 ezer forintos nyereményt könyvelhetett el az argentin támadó triplázásának köszönhetően. A játéknap legnagyobb sikerét azonban az a fogadó érte el, aki mindhárom említett klasszis – Messi, Mbappé és Haaland – gólszerzését egyetlen szelvényen kombinálta, így tízezer forintos téttel több mint 480 ezer forintot vihetett haza.
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