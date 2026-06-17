Messi-varázslat, Haaland-dupla és feltámadó veterán: ez volt a vébé keddi napja

A világbajnokság legutóbbi játéknapján Norvégia Erling Haaland vezetésével magabiztos, 4–1-es győzelmet aratott Irak felett; Lionel Messi történelmi mesterhármasával Argentína magabiztosan nyert Algéria ellen, Ausztria pedig egy fordulatos mérkőzésen kerekedett Jordánia fölé.

Bostonban a norvég válogatott 1998 óta először lépett pályára világbajnokságon, ellenfele a negyven év után visszatérő Irak volt. A skandinávok azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, és a selejtezők legeredményesebb játékosa, Erling Haaland révén hamar vezetést is szereztek. Bár az közel-keleti csapat bátor játékkal - és Husszein fejesgóljával - átmenetileg egyenlíteni tudott, az örömük mindössze négy percig tartott, mert a norvég csatár egy kapushibát és egy rövid hazaadást kihasználva gyorsan visszaállította az előnyt. A második félidőben a csereként beálló Østigård egy szöglet után fejelt a kapuba, a 4-1-es végeredményt pedig az utolsó másodpercekben egy iraki öngól állította be.

Az argentin válogatott Algéria elleni mérkőzése történelmi rekordokkal indult, ugyanis a 200. válogatott találkozóját játszó Lionel Messi a hatodik világbajnokságán már a 27. vb-meccsén lépett pályára. A meccset a dél-amerikaiak kezdték jobban, és negyedóra elteltével Messi egy távoli csavarással vette be a francia legenda Zinedine Zidane fiának, Luca Zidane-nak a kapuját.

All three of Leo Messi's goals in his first career FIFA World Cup hat trick pic.twitter.com/jb05ZWMrVU — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

A szünet után egy középre öklözött labdát kihasználva az argentin csapatkapitány duplázott, majd a hajrában egy nagyszerű tekeréssel a mesterhármasát is teljessé tette. Ezzel a találattal beérte a világbajnokságok történetének legeredményesebb gólszerzőjét, a német Miroslav Klosét, csapata pedig megszerezte a dél-amerikai kontinens első győzelmét a tornán.

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FIFA Világbajnokság 1. forduló Argentína 3 0 Algéria Félidő: 1-0 2026. június 17. szerda 03:00 | Arrowhead Stadium, Kansas City Hazai gólszerzők 17' Lionel Messi, 60' Lionel Messi, 76' Lionel Messi Vendég gólszerzők 48 Labdabirtoklási arány 52 85 Támadások 119 24 Veszélyes támadások 45 6 Kaput eltaláló lövések 0 4 Kaput elkerülő lövések 4 2 Szögletek 2 0 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 0 Blokkolt lövések 3 Adatlap létrehozva: 2026.06.17.

Ausztria és Jordánia összecsapásán a "sógorok" szereztek vezetést, amikor az első félidőben Schmid húsz méterről a bal felső sarokba tekert. A hátrány ellenére lendületesen futballozó jordániaiak a második játékrész elején Olvan szép egyéni akciójával egyenlítettek.

Ralf Rangnick osztrák szövetségi kapitány a szünet után pályára küldte Marko Arnautovićot, ami kulcsfontosságúnak bizonyult a végjátékban. Bár a csatár első találatát hosszas videóbírós ellenőrzés után kezezés miatt érvénytelenítették, egy szögletet követő öngól végül ismét az osztrákokat juttatta előnyhöz. A mérkőzést végül a veterán Marko Arnautović zárta le, aki a hajrában egy kezezésért megítélt büntetőt értékesítve állította be a 3-1-es osztrák győzelmet.