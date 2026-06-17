2026. június 17. szerda Laura, Alida
25 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ARG
Argentína 3 0 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5.: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Sport

Messi-varázslat, Haaland-dupla és feltámadó veterán: ez volt a vébé keddi napja

MTI
2026. június 17. 08:37

A világbajnokság legutóbbi játéknapján Norvégia Erling Haaland vezetésével magabiztos, 4–1-es győzelmet aratott Irak felett; Lionel Messi történelmi mesterhármasával Argentína magabiztosan nyert Algéria ellen,  Ausztria pedig egy fordulatos mérkőzésen kerekedett Jordánia fölé.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bostonban a norvég válogatott 1998 óta először lépett pályára világbajnokságon, ellenfele a negyven év után visszatérő Irak volt. A skandinávok azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, és a selejtezők legeredményesebb játékosa, Erling Haaland révén hamar vezetést is szereztek. Bár az közel-keleti csapat bátor játékkal - és Husszein fejesgóljával - átmenetileg egyenlíteni tudott, az örömük mindössze négy percig tartott, mert a norvég csatár egy kapushibát és egy rövid hazaadást kihasználva gyorsan visszaállította az előnyt. A második félidőben a csereként beálló Østigård egy szöglet után fejelt a kapuba, a 4-1-es végeredményt pedig az utolsó másodpercekben egy iraki öngól állította be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az argentin válogatott Algéria elleni mérkőzése történelmi rekordokkal indult, ugyanis a 200. válogatott találkozóját játszó Lionel Messi a hatodik világbajnokságán már a 27. vb-meccsén lépett pályára. A meccset a dél-amerikaiak kezdték jobban, és negyedóra elteltével Messi egy távoli csavarással vette be a francia legenda Zinedine Zidane fiának, Luca Zidane-nak a kapuját.

A szünet után egy középre öklözött labdát kihasználva az argentin csapatkapitány duplázott, majd a hajrában egy nagyszerű tekeréssel a mesterhármasát is teljessé tette. Ezzel a találattal beérte a világbajnokságok történetének legeredményesebb gólszerzőjét, a német Miroslav Klosét, csapata pedig megszerezte a dél-amerikai kontinens első győzelmét a tornán.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

FIFA Világbajnokság 1. forduló
Argentína
3
0
Algéria
Félidő: 1-0
2026. június 17. szerda 03:00
|
Arrowhead Stadium, Kansas City
Hazai gólszerzők
17' Lionel Messi, 60' Lionel Messi, 76' Lionel Messi
Vendég gólszerzők
48
Labdabirtoklási arány
52
85
Támadások
119
24
Veszélyes támadások
45
6
Kaput eltaláló lövések
0
4
Kaput elkerülő lövések
4
2
Szögletek
2
0
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
0
Blokkolt lövések
3
Adatlap létrehozva: 2026.06.17.

Ausztria és Jordánia összecsapásán a "sógorok" szereztek vezetést, amikor az első félidőben Schmid húsz méterről a bal felső sarokba tekert. A hátrány ellenére lendületesen futballozó jordániaiak a második játékrész elején Olvan szép egyéni akciójával egyenlítettek.

Ralf Rangnick osztrák szövetségi kapitány a szünet után pályára küldte Marko Arnautovićot, ami kulcsfontosságúnak bizonyult a végjátékban. Bár a csatár első találatát hosszas videóbírós ellenőrzés után kezezés miatt érvénytelenítették, egy szögletet követő öngól végül ismét az osztrákokat juttatta előnyhöz. A mérkőzést végül a veterán Marko Arnautović zárta le, aki a hajrában egy kezezésért megítélt büntetőt értékesítve állította be a 3-1-es osztrák győzelmet.
Címlapkép: Getty Images
#ausztria #foci #sport #norvégia #labdarúgás #világbajnokság #argentína #nemzetközi foci #vb 2026 #gól #lionel messi

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:22
09:03
08:44
08:37
08:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 16.
Valóságos kis Amerika épült a falu szélén: tiktos bunker, olajkutak - végül ez lett a „magyar Texasból”
2026. június 16.
Sorsfordító hónapok jönnek a hazai filmgyártásban: megszólalt a magyar producer, üzent a Tisza-kormánynak is
2026. június 16.
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 17. szerda
Laura, Alida
25. hét
Június 17.
Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
2
6 napja
Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!
3
4 napja
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint
4
1 hete
Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak
5
7 napja
Most érkezett! Törölték a Magyar Nagydíjat: nem szerepel a versenynaptárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 06:28
Fű alatt jelentős változások mennek végbe Európa keleti felében: Magyarország ebből is kimaradt
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 05:15
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
Agrárszektor  |  2026. június 17. 08:14
Itt a riasztás: óriási vihar közelít felénk, mutatjuk, hova, mikor ér