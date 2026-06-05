Óriási átigazolási csata a Real Madridnál: Pérez rekordösszegű sztárigazolással válaszolna kihívójának

Florentino Pérez kihívója, a 37 esztendős Enrique Riquelme szintén komoly ígéretekkel, többek között Erling Haaland és Rodri megszerzésével kampányol a Real elnökválasztása előtt - írta meg a Telex.

Florentino Pérez, a Real Madrid jelenlegi elnöke a vasárnapi elnökválasztás előtt bejelentette, hogy újraválasztása esetén klubrekordot jelentő, 150 millió eurós összegért szerződtetne egy sztárközéppályást.

Pérez egy televíziós interjúban elárulta, hogy jövő kedden tesz hivatalos ajánlatot a Bajnokok Ligája egyik élcsapatának kiváló középpályásáért. Bár a kiszemelt labdarúgó nevét nem fedte fel, azt elárulta, hogy egy igazi "galaktikus" játékosról van szó, de nem Michael Olise, Jérémy Doku, Harry Kane vagy Erling Haaland érkezik.

Spanyolország Real Madrid Piaci érték: 1 344M € Edző: Álvaro Arbeloa Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #2 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. FC Barcelona 38 31 1 6 95 36 59 94 2. Real Madrid 38 27 5 6 77 35 42 86 3. Villarreal CF 38 22 6 10 72 46 26 72 Adatlap létrehozva: 2026.06.05.

A legalább 150 millió eurós, vagyis mintegy 53 milliárd forintos üzlet megdöntené a klub eddigi átigazolási rekordját, amelyet Jude Bellingham 2023-as, 103 millió eurós szerződtetése tart. Az elmúlt huszonhat évből huszonháromban elnöklő Pérez korábban már belengette José Mourinho vezetőedzői kinevezését, valamint Ibrahima Konaté és az Internazionale csapatát erősítő Denzel Dumfries leigazolását is.

A vasárnapi választáson Pérez kihívója, Enrique Riquelme szintén hangzatos vállalásokkal igyekszik megnyerni a szavazókat. Kampányában megígérte, hogy győzelme esetén a Manchester City két világklasszisát, Erling Haalandot és Rodrit is a spanyol fővárosba csábítja. Riquelme annyira magabiztos a dolgában, hogy kijelentette, amennyiben nem sikerül megszereznie a párost, egy teljes évre átvállalja a klubtagok tagdíjának befizetését.