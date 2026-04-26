Középső pont kréta vonal a műfüves labdarúgó vagy futballpályán , A zöld műfű vadonatúj.
Rangadókban gazdag a vasárnap: olasz klasszikus és magyar csúcsmeccs is lesz

2026. április 26. 08:15

Április utolsó vasárnapja bővelkedik izgalmas futballrangadókban. A hazai bajnokságban a Ferencváros a Paksot fogadja, a nemzetközi porondon pedig az AC Milan–Juventus csúcsrangadó ígérkezik a nap fénypontjának. A Bundesligában a Dortmund, a francia élvonalban pedig a Marseille lép pályára fontos mérkőzésen.

A délutáni órákban olasz és spanyol mérkőzésekkel indul a program, ezt követi a magyar bajnokság két találkozója, majd a késő esti órákban az olasz és francia rangadók zárják a napot. A szurkolók számára a korai ebéd melletti focitól egészen az éjszakába nyúló összecsapásokig változatos kínálat áll rendelkezésre. Lássuk a mai menüt!

Fizz Liga: nem hibázhat a Fradi, de kifújhat még a Győr?

A hazai bajnokság elmúlt éveinek egyik legnagyobb csatája folytatódik ma, a Ferencváros és a Paksi FC összecsapásával. A Fradi egy hete kikapott Győrben - igaz, utána pár nappal ugyanezen ellenfélt üzötte ki a kupadöntőbe jutásért - így mostantól tilos botlania, ha megint saját vitrinjében szeretné tudni a bajnoki trófeát. A februári bajnokin minimális különbséggel, 1–0-ra nyert a Ferencváros idegenben, így a Paks bizonyára a visszavágás reményében lép pályára a Groupama Arénában.

A Debreceni VSC a remek formában lévő Győrt fogadja este fél nyolctól. A Győr lenyűgöző szériában van, sorozatban négy győzelmet aratott a bajnokságban, ami komoly önbizalmat adhat az együttesnek - ami kell is a három fordulóval a vége előtt, a csoda kapujában. A januári találkozó 2–2-es döntetlennel zárult, így mindkét csapat számára fontos lenne a három pont megszerzése.

Serie A: Milan-Juve rangadó a főfogás

A nap legrangosabb mérkőzése kétségtelenül az AC Milan és a Juventus összecsapása lesz. Az olasz futball két óriása közötti derbi mindig különleges hangulatot teremt a San Siróban. A Juventus kiváló formában érkezik Milánóba, az elmúlt hetekben sorozatban több győzelmet is begyűjtött. A Milan ezzel szemben ingadozó teljesítményt mutat, az utóbbi öt mérkőzésén három vereséget is elszenvedett. Az őszi találkozó gól nélküli döntetlennel zárult, most azonban mindkét fél számára létfontosságú lenne a győzelem.

Serie A 34. forduló
AC Milan
Juventus
2026. április 26. vasárnap 20:45
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  AC Milan: 6 (20%)
  Juventus: 14 (46.7%)
  Döntetlen: 10 (33.3%)
Gólok
  AC Milan: 24
  Juventus: 36
Gólkülönbség: -12
Hazai győzelem
  AC Milan: 3
  Juventus: 9
Vendéggyőzelem
  AC Milan: 3
  Juventus: 5
Adatlap létrehozva: 2026.04.24.

Az Inter a Torino vendégeként lép pályára a kora esti órákban. A milánói kékek jó formát mutatnak, bár az utóbbi két meccsükön csak döntetlent játszottak. A Torino otthon mindig kemény ellenfél, és a házigazdák is eredményes heteket tudhatnak maguk mögött. A februári összecsapáson az Inter szoros meccsen, 2–1-re győzött hazai pályán.

A korábbi találkozók Olaszországban:

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bundesliga: szépen búcsúzna az évtől a Dortmund, de ehhez nyernie kell

A Borussia Dortmund hazai pályán fogadja az SC Freiburgot a Signal Iduna Parkban. A sárga-feketék a közelmúltban magukra találtak, három egymást követő győzelemmel a hátuk mögött várják a találkozót. A Freiburg váltakozó teljesítményt nyújt, de idegenben is képes meglepetést okozni. A decemberi összecsapás 1–1-es döntetlennel ért véget, így mindkét együttes a javításra készül.

A VfB Stuttgart a Werder Brement fogadja a korábbi órákban. A Stuttgart változó formában van, de a hazai közönség előtt általában jól teljesít. A decemberi összecsapáson a Stuttgart magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott Brémában.

Ligue 1: déli rangadó következik

A francia bajnokság vasárnapi főmérkőzésén a Marseille az OGC Nice-t fogadja. A házigazdák hullámzó teljesítményt nyújtanak, míg a Nice is hasonló cipőben jár az utóbbi hetekben. A novemberi találkozón a Marseille elsöprő, 5–1-es győzelmet aratott idegenben, ami komoly figyelmeztetés lehet a vendégek számára.

A Paris FC a LOSC Lille-t fogadja a délutáni programban. A Lille kiváló formában érkezik, sorozatban négy győzelmet aratott, és az egyik legstabilabb csapatnak számít jelenleg a francia élvonalban. A Paris FC otthon erős, de a novemberi találkozón 4–2-re kikaptak a Lille vendégeként.

#foci #sport #labdarúgás #bundesliga #magyar bajnokság #paksi fc #ferencváros #juventus #debreceni vsc #Fizz liga #borussia dortmund #ac milan #serie a #ligue 1 #beharangozó #Győri ETO FC #inter milan #meccsajánló #olympique marseille

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 25.
Veszélyben a nyári repülős utak? Mi lesz a foglalásokkal, ha beüt a kerozinhiány?
2026. április 25.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2026. április 25.
Drámai számok érkeztek a magyar iskolákból: minden harmadik diák érintett, erről minden szülőnek tudnia kell
2026. április 25.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
1 hete
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
3
2 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
4
1 hete
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
5
2 napja
Brutális sportfogadási botrány indulhat: erre senki nem számított, meddig érnek a szálak?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 26. 08:22
Felkavaró előrejelzés érkezett: ebben a három megyében olyan szél lesz, hogy keresztülhúzhatja a hétvégi terveket
Pénzcentrum  |  2026. április 26. 06:12
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
Agrárszektor  |  2026. április 26. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.04.26. vasárnap