Szakértők szerint a tavalyi győztes, a kenyai Sabastian Sawe a világcsúcs megdöntésének reményével áll rajthoz a vasárnapi londoni maratonon.
Rangadókban gazdag a vasárnap: olasz klasszikus és magyar csúcsmeccs is lesz
Április utolsó vasárnapja bővelkedik izgalmas futballrangadókban. A hazai bajnokságban a Ferencváros a Paksot fogadja, a nemzetközi porondon pedig az AC Milan–Juventus csúcsrangadó ígérkezik a nap fénypontjának. A Bundesligában a Dortmund, a francia élvonalban pedig a Marseille lép pályára fontos mérkőzésen.
A délutáni órákban olasz és spanyol mérkőzésekkel indul a program, ezt követi a magyar bajnokság két találkozója, majd a késő esti órákban az olasz és francia rangadók zárják a napot. A szurkolók számára a korai ebéd melletti focitól egészen az éjszakába nyúló összecsapásokig változatos kínálat áll rendelkezésre. Lássuk a mai menüt!
Fizz Liga: nem hibázhat a Fradi, de kifújhat még a Győr?
A hazai bajnokság elmúlt éveinek egyik legnagyobb csatája folytatódik ma, a Ferencváros és a Paksi FC összecsapásával. A Fradi egy hete kikapott Győrben - igaz, utána pár nappal ugyanezen ellenfélt üzötte ki a kupadöntőbe jutásért - így mostantól tilos botlania, ha megint saját vitrinjében szeretné tudni a bajnoki trófeát. A februári bajnokin minimális különbséggel, 1–0-ra nyert a Ferencváros idegenben, így a Paks bizonyára a visszavágás reményében lép pályára a Groupama Arénában.
A Debreceni VSC a remek formában lévő Győrt fogadja este fél nyolctól. A Győr lenyűgöző szériában van, sorozatban négy győzelmet aratott a bajnokságban, ami komoly önbizalmat adhat az együttesnek - ami kell is a három fordulóval a vége előtt, a csoda kapujában. A januári találkozó 2–2-es döntetlennel zárult, így mindkét csapat számára fontos lenne a három pont megszerzése.
Serie A: Milan-Juve rangadó a főfogás
A nap legrangosabb mérkőzése kétségtelenül az AC Milan és a Juventus összecsapása lesz. Az olasz futball két óriása közötti derbi mindig különleges hangulatot teremt a San Siróban. A Juventus kiváló formában érkezik Milánóba, az elmúlt hetekben sorozatban több győzelmet is begyűjtött. A Milan ezzel szemben ingadozó teljesítményt mutat, az utóbbi öt mérkőzésén három vereséget is elszenvedett. Az őszi találkozó gól nélküli döntetlennel zárult, most azonban mindkét fél számára létfontosságú lenne a győzelem.
Az Inter a Torino vendégeként lép pályára a kora esti órákban. A milánói kékek jó formát mutatnak, bár az utóbbi két meccsükön csak döntetlent játszottak. A Torino otthon mindig kemény ellenfél, és a házigazdák is eredményes heteket tudhatnak maguk mögött. A februári összecsapáson az Inter szoros meccsen, 2–1-re győzött hazai pályán.
A korábbi találkozók Olaszországban:
- Fiorentina - Sassuolo (12:30)
- Genoa - Como (15:00)
Bundesliga: szépen búcsúzna az évtől a Dortmund, de ehhez nyernie kell
A Borussia Dortmund hazai pályán fogadja az SC Freiburgot a Signal Iduna Parkban. A sárga-feketék a közelmúltban magukra találtak, három egymást követő győzelemmel a hátuk mögött várják a találkozót. A Freiburg váltakozó teljesítményt nyújt, de idegenben is képes meglepetést okozni. A decemberi összecsapás 1–1-es döntetlennel ért véget, így mindkét együttes a javításra készül.
A VfB Stuttgart a Werder Brement fogadja a korábbi órákban. A Stuttgart változó formában van, de a hazai közönség előtt általában jól teljesít. A decemberi összecsapáson a Stuttgart magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott Brémában.
Ligue 1: déli rangadó következik
A francia bajnokság vasárnapi főmérkőzésén a Marseille az OGC Nice-t fogadja. A házigazdák hullámzó teljesítményt nyújtanak, míg a Nice is hasonló cipőben jár az utóbbi hetekben. A novemberi találkozón a Marseille elsöprő, 5–1-es győzelmet aratott idegenben, ami komoly figyelmeztetés lehet a vendégek számára.
A Paris FC a LOSC Lille-t fogadja a délutáni programban. A Lille kiváló formában érkezik, sorozatban négy győzelmet aratott, és az egyik legstabilabb csapatnak számít jelenleg a francia élvonalban. A Paris FC otthon erős, de a novemberi találkozón 4–2-re kikaptak a Lille vendégeként.
A további francia meccsek:
- Lorient - RC Strasbourg (15:00)
- Havre Athletic Club - Metz (17:15)
- Stade Rennais FC - FC Nantes (17:15)
