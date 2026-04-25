A férfi egészen 57 éves koráig egyáltalán nem futott, azóta viszont 31 maratont teljesített.
Hatalmas rekordra készül a londoni maraton titkos favoritja: vajon megállítja bárki?
Szakértők szerint a tavalyi győztes, a kenyai Sabastian Sawe a világcsúcs megdöntésének reményével áll rajthoz a vasárnapi londoni maratonon. A futó az Adidas vadonatúj, mindössze 96 grammos szupercipőjében versenyez majd. Az erős mezőnyben több olimpiai érmes is indul, a női versenyben pedig Tigiszt Asszefa védi meg a címét - írta a The Guardian.
Sawe-t az ügynöke, Eric Lilot gyakran "csendes bérgyilkosként" emlegeti. A kenyai futó kevés szavú, ám a versenypályán kíméletlen. A Kelvin Kiptum által 2023-ban felállított, 2:00:35-ös világrekord komoly célpontnak számít. Sawe úgy érzi, hasonló formában van, mint tavaly szeptemberben Berlinben. Ott a huszonöt fok körüli hőmérséklet hiúsította meg a világcsúcskísérletét. Az iramdiktálóktól ezúttal azt kérték, hogy a táv első felét 60 perc 30 másodperc alatt teljesítsék. Az utolsó kilométerekre ráadásul hátszelet jósolnak a meteorológusok.
Sawe az Adidas új, Pro Evo 3 nevű szupercipőjét viseli majd. A lábbeli döbbenetesen könnyű, mindössze 96 grammot nyom. A futó szerint ez a modell még az elődjénél is gyorsabb. A pénteki sajtótájékoztatón megkérdezték tőle, hogy megdőlhet-e a londoni pályacsúcs (2:01:25) vagy akár a világrekord. Sawe határozott igennel válaszolt.
Edzője, Claudio Berardelli megerősítette, hogy tanítványa teljesen felépült a berlini verseny utáni fáradásos töréséből és a decemberi hátproblémáiból. Február elejére már lenyűgöző formát mutatott, és a szervezete jól reagált a gyorsan növekvő edzésterhelésre. Berardelli már több mint húsz éve dolgozik Kenyában. A szakember kijelentette: Sawe nem egyszerűen a legjobb kenyai futók egyike, hanem egy teljesen más kategória, egy igazi kivételes tehetség. Mindezt úgy érte el, hogy eddig mindössze négy maratoni verseny van a lábában.
A kenyai klasszisnak ugyanakkor rendkívül erős mezőnnyel kell megküzdenie. Az ugandai Jacob Kiplimo a múlt hónapban 57:20-as idővel döntötte meg a félmaratoni világcsúcsot. Tavaly Londonban, élete első maratonján 2:03:37-es idővel második lett Sawe mögött. A párizsi olimpiai bajnok etióp Tamirat Tola, valamint a 10 000 méteren olimpiai ezüstérmes Jomif Kedzselcsa szintén a favoritok közé tartozik. Utóbbi ráadásul most futja élete első maratonját. A pénteki sajtótájékoztatón Kiplimo és Sawe bokszmeccseket idéző módon nézett farkasszemet a kamerák előtt. Kiplimo közölte, hogy idén növelte az edzéseken lefutott kilométerek számát, és sokkal felkészültebb, mint tavaly.
A hazai szurkolók számára rossz hír, hogy a brit Emile Cairess sérülés miatt visszalépett a versenytől. Patrick Dever, a tavalyi New York-i maraton harmadik helyezettje, valamint honfitársai, Phil Sesemann és Mohamed Mohamed 2:06:30-as célidővel terveznek futni. A női mezőnyben a címvédő etióp Tigiszt Asszefa és a bostoni, illetve New York-i maratont is megnyerő kenyai Hellen Obiri párharca ígérkezik a legizgalmasabbnak. A küzdelembe azonban a valenciai bajnok Joyciline Jepkosgei is beleszólhat.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
A TAO-rendszer megmarad, de máshogyan fog működni a program szerint: erről kérdeztünk egy adószakértőt és egy futballszakírót.
A cégek között iráni, valamint az oroszok által megszállt Krím-félszigeten működő vállalatok is találhatók.
Eszement jegyárak a vébédöntőre: csillagászati összegbe kerül egy jegy, ki fizet ennyit egy meccsért?
Csillagászati összegekért kínálnak jegyeket a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjére a FIFA hivatalos viszonteladói platformján: egyetlen ülőhelyért akár 2,3 millió dollárt is elkérnek
Törökországban 2021 óta nem rendeztek F1-es futamot, a török kormány szerint a jövő évtől legalább öt éven át lehet verseny az országban újra.
A 14 éves török Yagiz Kaan Erdogmus lett a sakkvilág legfiatalabb, 2700-as Élő-pontszámmal rendelkező nagymestere.
Máris megvan Pep Guardiola utóda? Ő ülhet le a katalán zseni helyett a City padjára, meglepő név került elő
Enzo Maresca a legesélyesebb jelölt a Manchester City vezetőedzői posztjára, amennyiben Pep Guardiola a szezon végén távozik
Több tucat emberi jogi szervezet utazási figyelmeztetést adott ki a nyári VB miatt az Egyesült Államokba látogatók számára.
A pénteki fociprogram a spanyol élvonaltól a francia ligán át egészen a hazai pályákig terjed, több figyelemre méltó találkozóval.
Máris elveszíti Lampardot a 25 év után feljutó Coventry? A Chelsea sorompóba lépett, megszólalt a tulajdonos
A 25 év után PL-be visszajutó Coventry City tulajdonosa, Doug King szerint a szurkolóknak nem kell aggódniuk amiatt, hogy Frank Lampard vezetőedzőt a Chelsea-vel hozzák...
George Russell egy interjúban beszélt a bajnoki címért folyó harcról, a Max Verstappenhez fűződő viszonyáról és az idei szabályváltozásokról.
A Burnley ismét – immár ötödik alkalommal – búcsúzott a Premier League-től azután, hogy szerdán este kikapott a bajnoki címre gőzerővel hajtó Manchester Citytől.
Bár súlyos verést kaptak Újpesten, meghosszabbították a Bundesligát is megjárt Bódog Tamás szerződését, így a következő szezonban is ő irányítja a Szparit.
Lamine Yamal combsérülést szenvedett a Barcelona szerdai bajnoki mérkőzésén, ami veszélybe sodorhatja a világbajnoki szereplését a spanyol válogatott tagjaként.
A FIFA szerint Irán teljes joggal vesz részt a világbajnokságon, és nincs tervben az, hogy lecseréljék Olaszországra a perzsa országot.
Marie-Louise Eta azt mondja: gyerekkorában folyton fiúk között kellett bizonyítania, nem érdeklik a gyalázkodások.
A rendezvényen mintegy százezer futó vehetne részt, ami rekordösszegű adománygyűjtést eredményezhetne.
