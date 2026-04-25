London, Anglia - 2011. április 17: Maratonfutók futnak a London Bridge felé a 2011-es London Maratonon. Az eseményen 35 000 versenyző vett részt.
Hatalmas rekordra készül a londoni maraton titkos favoritja: vajon megállítja bárki?

Szakértők szerint a tavalyi győztes, a kenyai Sabastian Sawe a világcsúcs megdöntésének reményével áll rajthoz a vasárnapi londoni maratonon. A futó az Adidas vadonatúj, mindössze 96 grammos szupercipőjében versenyez majd. Az erős mezőnyben több olimpiai érmes is indul, a női versenyben pedig Tigiszt Asszefa védi meg a címét - írta a The Guardian.

Sawe-t az ügynöke, Eric Lilot gyakran "csendes bérgyilkosként" emlegeti. A kenyai futó kevés szavú, ám a versenypályán kíméletlen. A Kelvin Kiptum által 2023-ban felállított, 2:00:35-ös világrekord komoly célpontnak számít. Sawe úgy érzi, hasonló formában van, mint tavaly szeptemberben Berlinben. Ott a huszonöt fok körüli hőmérséklet hiúsította meg a világcsúcskísérletét. Az iramdiktálóktól ezúttal azt kérték, hogy a táv első felét 60 perc 30 másodperc alatt teljesítsék. Az utolsó kilométerekre ráadásul hátszelet jósolnak a meteorológusok.

Sawe az Adidas új, Pro Evo 3 nevű szupercipőjét viseli majd. A lábbeli döbbenetesen könnyű, mindössze 96 grammot nyom. A futó szerint ez a modell még az elődjénél is gyorsabb. A pénteki sajtótájékoztatón megkérdezték tőle, hogy megdőlhet-e a londoni pályacsúcs (2:01:25) vagy akár a világrekord. Sawe határozott igennel válaszolt.

Edzője, Claudio Berardelli megerősítette, hogy tanítványa teljesen felépült a berlini verseny utáni fáradásos töréséből és a decemberi hátproblémáiból. Február elejére már lenyűgöző formát mutatott, és a szervezete jól reagált a gyorsan növekvő edzésterhelésre. Berardelli már több mint húsz éve dolgozik Kenyában. A szakember kijelentette: Sawe nem egyszerűen a legjobb kenyai futók egyike, hanem egy teljesen más kategória, egy igazi kivételes tehetség. Mindezt úgy érte el, hogy eddig mindössze négy maratoni verseny van a lábában.

A kenyai klasszisnak ugyanakkor rendkívül erős mezőnnyel kell megküzdenie. Az ugandai Jacob Kiplimo a múlt hónapban 57:20-as idővel döntötte meg a félmaratoni világcsúcsot. Tavaly Londonban, élete első maratonján 2:03:37-es idővel második lett Sawe mögött. A párizsi olimpiai bajnok etióp Tamirat Tola, valamint a 10 000 méteren olimpiai ezüstérmes Jomif Kedzselcsa szintén a favoritok közé tartozik. Utóbbi ráadásul most futja élete első maratonját. A pénteki sajtótájékoztatón Kiplimo és Sawe bokszmeccseket idéző módon nézett farkasszemet a kamerák előtt. Kiplimo közölte, hogy idén növelte az edzéseken lefutott kilométerek számát, és sokkal felkészültebb, mint tavaly.

A hazai szurkolók számára rossz hír, hogy a brit Emile Cairess sérülés miatt visszalépett a versenytől. Patrick Dever, a tavalyi New York-i maraton harmadik helyezettje, valamint honfitársai, Phil Sesemann és Mohamed Mohamed 2:06:30-as célidővel terveznek futni. A női mezőnyben a címvédő etióp Tigiszt Asszefa és a bostoni, illetve New York-i maratont is megnyerő kenyai Hellen Obiri párharca ígérkezik a legizgalmasabbnak. A küzdelembe azonban a valenciai bajnok Joyciline Jepkosgei is beleszólhat.
Címlapkép: Getty Images
#sport #london #verseny #rekord #eredmények #világrekord #maraton #élsport #időjárás-előrejelzés #atlétika

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 25.
Veszélyben a nyári repülős utak? Mi lesz a foglalásokkal, ha beüt a kerozinhiány?
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 25.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2026. április 24.
Brutálisan beszakadt a hazai sörfogyasztás: kiderült az igazság arról, miért isznak egyre kevesebbet Magyarországon
2026. április 24.
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 órája
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
1 hete
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
3
2 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
4
7 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
5
20 órája
Brutális sportfogadási botrány indulhat: erre senki nem számított, meddig érnek a szálak?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 12:27
Pokoli hetek várnak közel 2 millió magyarra: nincs mese, ezt most át kell vészelni
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 10:03
Dédanyáink elfeledett ősi kincse: nem gyom, hanem szuperfinom a „hamis spenót” – ne nyírd le a labodát!
Agrárszektor  |  2026. április 25. 12:03
Súlyos árat fizethetnek a gazdák: egy apróság okozhat nagy bajt