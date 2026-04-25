Nem pihen a focidömping: komoly meccsek jönnek ma
A szombat ezúttal sem kínál pihenőt a labdarúgás szerelmeseinek: a kontinens legfontosabb bajnokságaiban egymás után rendezik a meccseket, a programban pedig bőven akad csúcsrangadó. A Premier League-ben az Arsenal a Newcastle-t fogadja, Spanyolországban pályára lép a Barcelona és az Atletico Madrid, a Bundesligában pedig a Bayern München utazik a remek formában lévő Mainzhoz. A hazai szurkolók számára külön csemege, hogy Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool is játszik, és a Fizz Ligában is ígéretes összecsapások várhatók, élükön a Puskás Akadémia–Újpest rangadóval.
Az európai topligák tavaszi hajrájában egyre inkább kiéleződnek a küzdelmek, a tabella mindkét végén sorsdöntő pontokért harcolnak a csapatok. Ma szinte egész nap egymást követik a mérkőzések a kora délutáni kezdésektől egészen az esti órákig, így minden korosztály megtalálhatja a számára ideális idősávot.
Premier League: tovább kapaszkodnának Szoboszlaiék
A Liverpool a Crystal Palace-t fogadja a Premier League szombati játéknapján, és a Vörösök számára pikáns, hogy az őszi találkozón a londoniak komoly meglepetésre 3-0-ra nyertek. Szoboszlai Dominikék azóta stabilizálták formájukat, az elmúlt időszakban győzelmek és döntetlenek váltották egymást, míg a Palace hullámzó teljesítményt nyújt. A magyar középpályás számára kiváló alkalom kínálkozik a visszavágásra hazai közönség előtt.
Az Arsenal az Emirates Stadionban a Newcastle Unitedet fogadja az esti órákban, és ez a találkozó nyugodtan tekinthető a forduló rangadójának. Az Ágyúsok borzalmas formában érkeznek: 200 nap után a Manchester City letaszította a tabella éléről, ráadásul múlt héten még ki is kaptak tőlük. Az ősszel szoros csatában az Arsenal diadalmaskodott idegenben 2-1-re, így a vendégek minden bizonnyal revánsra éhesen érkeznek Londonba.
A forduló további mérkőzései szombaton:
- Fulham - Aston Villa (13:30)
- West Ham United - Everton (16:00)
- Wolverhampton - Tottenham Hotspur (16:00)
La Liga: a Barcelona tovább roboghat
A Getafe otthonában lép pályára a hibátlan formában futballozó FC Barcelona a spanyol bajnokságban, amely lenyűgöző győzelmi sorozattal a háta mögött érkezik a madridi agglomerációba. A hazaiak ezzel szemben változó teljesítményt nyújtanak, és az őszi, 3-0-s barcelonai vereség sem ad okot különösebb bizakodásra. A katalánok továbbra is nagy nyomás alatt tartják riválisaikat a bajnoki címért folytatott küzdelemben, most újabb lépést tehetnek a trófea felé.
Az esti programot a spanyol fővárosban az Atletico Madrid és az Athletic Club összecsapása zárja. Mindkét együttes nehéz heteken van túl: a Rojiblancos négy vereség után tudott csak nyerni legutóbb, míg a baszkoknak sem sikerült igazán megtalálniuk a ritmust. A decemberi, bilbaói találkozót az Athletic nyerte minimális különbséggel, így Simeone tanítványai hazai pályán keresik a visszavágás lehetőségét.
A forduló további mérkőzései szombaton:
- Deportivo Alavés - RCD Mallorca (14:00)
- Valencia CF - Girona FC (18:30)
Bundesliga: a Mainz ellen gálázhat a bajnok
A szombat délutáni Bundesliga-kavalkádból kiemelkedik a Mainz és a Bayern München párharca. A bajorok döbbenetes formában vannak: négy egymást követő győzelemmel és egy döntetlennel állnak, veretlen szériájukat szeretnék folytatni. A hazaiak viszont szintén győzelmekkel hangoltak, és az őszi, 2-2-es döntetlen alapján nem elképzelhetetlen, hogy most is szoros mérkőzést látunk. A Mainz hazai pályán rendre kemény ellenfélnek bizonyul.
A Rajna-vidéki derbi mindig különleges esemény: az FC Köln a Bayer Leverkusent fogadja. A házigazdák stabil teljesítményt nyújtanak, főként a döntetlenekkel tarkított eredménysoruknak köszönhetően nehezen verhető csapattá váltak, míg a Leverkusen az utóbbi hetekben vegyes eredményeket produkált. Az őszi találkozón a Leverkusen 2-0-ra nyert hazai pályán, így a kölniek számára különösen fontos lenne, hogy saját közönségük előtt most pontot vagy pontokat szerezzenek.
A szombati játéknap további mérkőzései:
- FC Heidenheim - FC St. Pauli (15:30)
- VfL Wolfsburg - Mönchengladbach (15:30)
- FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (15:30)
- Hamburger SV - TSG Hoffenheim (18:30)
Serie A: északra vonulnak a Farkasok
Nem pihen persze a Serie A sem: a Bologna az AS Romát fogadja a Dall'Ara Stadionban, és a márciusi előzmények alapján gólgazdag mérkőzésre számíthatunk. A legutóbbi egymás elleni összecsapás 3-3-as döntetlennel zárult Rómában, ami a semleges nézők számára kifejezetten ígéretes előjel. Mindkét csapat hasonló formát mutat, győzelmek és vereségek váltják egymást, így a találkozó kimenetele teljesen nyílt.
A szombati játéknap további mérkőzései:
- Parma - Pisa (15:00)
- Hellas Verona - Lecce (20:45)
Ligue 1: nem hibázhat többet a PSG
Az Angers SCO a bajnoki címre hajtó Paris Saint-Germaint látja vendégül a francia bajnokságban. A párizsiak kiváló formában érkeznek, az elmúlt hetekben egymás után halmozták a győzelmeket, míg a hazaiak változó teljesítményükkel aligha számítanak esélyesnek. Az őszi, szűkös 1-0-s PSG-siker alapján az Angers ismét kemény ellenállásra készülhet.
A francia élvonal szombati programját a Toulouse és az AS Monaco összecsapása zárja az esti órákban. A monacóiak győzelmekkel a tarsolyukban érkeznek, és a tabellán való előrelépés szempontjából rendkívül fontos három pontért harcolnak. A Toulouse formaingadozása ellenére hazai pályán mindig nehezen legyőzhető, így a vendégeknek kemény mérkőzésre kell készülniük.
Fizz Liga: Felcsúton mászna feljebb az Újpest
A magyar élvonal szombati programjából egyértelműen a Puskás Akadémia és az Újpest párharca emelkedik ki. A lila-fehérek remek formában érkeznek Felcsútra, az elmúlt öt meccsükből hármat megnyertek, míg a hazaiak nehezebb időszakon mennek keresztül, vereségsorozat nehezíti a dolgukat. A januári bajnokin a Puskás Akadémia 1-0-ra nyert az Újpest otthonában, így a fővárosi csapat revánsra éhesen lép majd pályára.
A forduló további mérkőzései:
- Kisvárda - Diósgyőr (14:30)
- Nyíregyháza - Zalaegerszegi TE (19:30)
-
-
-
