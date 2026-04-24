Sport

Pénteki futballkavalkád: pályán a Real és Gulácsiék is

Pénzcentrum
2026. április 24. 07:30

A hét utolsó munkanapja hat különböző bajnokság mérkőzéseivel kínál futballcsemegét. A program a spanyol élvonaltól a francia ligán át egészen a hazai pályákig terjed, több figyelemre méltó találkozóval. A Real Madrid Sevillába, a Betishez látogat, Németországban pedig a Leipzig próbálja megtörni rossz sorozatát az Union Berlin ellen. Az olasz és francia bajnokság is izgalmas párharcokat ígér, miközben a magyar szurkolók a Kazincbarcika–MTK összecsapást követhetik figyelemmel.

Az esti program különlegessége, hogy szinte minden mérkőzés másfél órán belül rajtol, így a szurkolóknak választaniuk kell a kedvenceik között. A legtöbb figyelem várhatóan a spanyol és a német bajnokságra irányul, de az angol másodosztályból feljutó Sunderland Premier League-szereplése is sokak érdeklődésére tarthat számot.

La Liga: tovább nyomul a Real az aranyért, de fogy az ideje

A spanyol bajnokság pénteki játéknapján a Real Madrid a Real Betis vendégeként lép pályára Sevillában. A királyi gárda jó formában érkezik, a legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert. A házigazda Betis ezzel szemben döntetlensorozatba ragadt, ami nem túl biztató előjel a La Liga egyik legerősebb csapata ellen. A sevillai együttes hazai pályán ugyanakkor mindig veszélyes, a forró hangulat pedig megnehezítheti a vendégek dolgát. A két csapat legutóbbi összecsapásának eredménye nem áll rendelkezésre, de a Madrid így is egyértelmű esélyesként utazik Sevillába.

Bundesliga: magyar csata Lipcsében

A német élvonalban az RB Leipzig az Union Berlint fogadja a Red Bull Arénában. A lipcseiek kiváló formában vannak, négy egymást követő győzelemmel a hátuk mögött készülnek a találkozóra. Az Union Berlin azonban kellemetlen ellenfél számukra: legutóbbi egymás elleni meccsükön, tavaly decemberben a berliniek hazai pályán 3–1-re nyertek. Az Union most gyengélkedik, az utóbbi öt mérkőzéséből csak egyet nyert meg, így a Leipzig számára most adódik lehetőség a revansra.

Premier League: piros-fehér csata Sunderlandben

A szigetországban a Sunderland a Nottingham Forestet látja vendégül. A Sunderland az utóbbi időben hullámzó teljesítményt nyújt, győzelmek és vereségek váltják egymást a mérlegén. A Forest stabil, de nem kiemelkedő formát mutat, az elmúlt hetekben sok döntetlent játszott. Az őszi szezonban a Sunderland idegenben 1–0-ra tudott nyerni a Forest ellen, így a hazaiak bizakodva várhatják a visszavágó lehetőségét.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
62
2.
Ferencváros
59
3.
Debreceni VSC
49
4.
Zalaegerszegi TE
48
5.
Paksi FC
47
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
16
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
15
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
13
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
5.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.04.23.

Serie A: Conte végjátéka?

Az olasz bajnokságban a Napoli a Cremonesét fogadja. A nápolyiak egyre jobb formát mutatnak, három egymást követő győzelemmel érkeznek a pénteki összecsapásra. A Cremonese nehéz időszakot él át, az utóbbi mérkőzéseken többnyire vereségeket szenvedett. A decemberi találkozón a Napoli idegenben simán, 2–0-ra nyert, így hazai pályán még inkább esélyesnek számít.

Ligue 1: Brest-Lens csata jön

A francia élvonalban a Stade Brestois az RC Lenst fogadja. A Brest gyengén teljesít mostanában, míg a Lens győzelmekkel tarkított, de hullámzó formát mutat. Az őszi találkozón a Lens hazai pályán 3–1-re nyert, így a Brestnek van mit visszafizetnie. A francia meccs 20:45-ös kezdéssel az olasz bajnoki mellett fut majd.

Fizz Liga: tartja magát az MTK?

A hazai bajnokságban a Kazincbarcika az MTK Budapestet fogadja. A barcikai együttes nehéz perióduson van túl, az utóbbi öt meccsükből négyet elveszítettek. Az MTK vegyesebb, de valamivel jobb formát mutat. Érdekesség, hogy a januári összecsapáson a Kazincbarcika meglepetésre 3–1-re nyert a fővárosban, így az MTK-nak van miért visszavágnia. A 20:00-ás kezdés lehetővé teszi, hogy a magyar szurkolók ezt követően átkapcsoljanak a nemzetközi meccsekre.
