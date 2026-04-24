Pénteki futballkavalkád: pályán a Real és Gulácsiék is

A hét utolsó munkanapja hat különböző bajnokság mérkőzéseivel kínál futballcsemegét. A program a spanyol élvonaltól a francia ligán át egészen a hazai pályákig terjed, több figyelemre méltó találkozóval. A Real Madrid Sevillába, a Betishez látogat, Németországban pedig a Leipzig próbálja megtörni rossz sorozatát az Union Berlin ellen. Az olasz és francia bajnokság is izgalmas párharcokat ígér, miközben a magyar szurkolók a Kazincbarcika–MTK összecsapást követhetik figyelemmel.

Az esti program különlegessége, hogy szinte minden mérkőzés másfél órán belül rajtol, így a szurkolóknak választaniuk kell a kedvenceik között. A legtöbb figyelem várhatóan a spanyol és a német bajnokságra irányul, de az angol másodosztályból feljutó Sunderland Premier League-szereplése is sokak érdeklődésére tarthat számot.

La Liga: tovább nyomul a Real az aranyért, de fogy az ideje

A spanyol bajnokság pénteki játéknapján a Real Madrid a Real Betis vendégeként lép pályára Sevillában. A királyi gárda jó formában érkezik, a legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert. A házigazda Betis ezzel szemben döntetlensorozatba ragadt, ami nem túl biztató előjel a La Liga egyik legerősebb csapata ellen. A sevillai együttes hazai pályán ugyanakkor mindig veszélyes, a forró hangulat pedig megnehezítheti a vendégek dolgát. A két csapat legutóbbi összecsapásának eredménye nem áll rendelkezésre, de a Madrid így is egyértelmű esélyesként utazik Sevillába.

Bundesliga: magyar csata Lipcsében

A német élvonalban az RB Leipzig az Union Berlint fogadja a Red Bull Arénában. A lipcseiek kiváló formában vannak, négy egymást követő győzelemmel a hátuk mögött készülnek a találkozóra. Az Union Berlin azonban kellemetlen ellenfél számukra: legutóbbi egymás elleni meccsükön, tavaly decemberben a berliniek hazai pályán 3–1-re nyertek. Az Union most gyengélkedik, az utóbbi öt mérkőzéséből csak egyet nyert meg, így a Leipzig számára most adódik lehetőség a revansra.

Premier League: piros-fehér csata Sunderlandben

A szigetországban a Sunderland a Nottingham Forestet látja vendégül. A Sunderland az utóbbi időben hullámzó teljesítményt nyújt, győzelmek és vereségek váltják egymást a mérlegén. A Forest stabil, de nem kiemelkedő formát mutat, az elmúlt hetekben sok döntetlent játszott. Az őszi szezonban a Sunderland idegenben 1–0-ra tudott nyerni a Forest ellen, így a hazaiak bizakodva várhatják a visszavágó lehetőségét.

Serie A: Conte végjátéka?

Az olasz bajnokságban a Napoli a Cremonesét fogadja. A nápolyiak egyre jobb formát mutatnak, három egymást követő győzelemmel érkeznek a pénteki összecsapásra. A Cremonese nehéz időszakot él át, az utóbbi mérkőzéseken többnyire vereségeket szenvedett. A decemberi találkozón a Napoli idegenben simán, 2–0-ra nyert, így hazai pályán még inkább esélyesnek számít.

Ligue 1: Brest-Lens csata jön

A francia élvonalban a Stade Brestois az RC Lenst fogadja. A Brest gyengén teljesít mostanában, míg a Lens győzelmekkel tarkított, de hullámzó formát mutat. Az őszi találkozón a Lens hazai pályán 3–1-re nyert, így a Brestnek van mit visszafizetnie. A francia meccs 20:45-ös kezdéssel az olasz bajnoki mellett fut majd.

Fizz Liga: tartja magát az MTK?

A hazai bajnokságban a Kazincbarcika az MTK Budapestet fogadja. A barcikai együttes nehéz perióduson van túl, az utóbbi öt meccsükből négyet elveszítettek. Az MTK vegyesebb, de valamivel jobb formát mutat. Érdekesség, hogy a januári összecsapáson a Kazincbarcika meglepetésre 3–1-re nyert a fővárosban, így az MTK-nak van miért visszavágnia. A 20:00-ás kezdés lehetővé teszi, hogy a magyar szurkolók ezt követően átkapcsoljanak a nemzetközi meccsekre.