Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Sport, futball edzés, sportsérülés és emberek - sérült focista labdával a pályán. Fénykép férfi focista kékben, aki sérülten fekszik a pályán egy tiszta napon. Fókuszban a hagyományos labda.
Nem térnek vissza soha az elitbe? Egyre nagyobb a baj Leicesterben, brutálís mínuszra derült fény

2026. április 24. 18:42

A Leicester City az angol labdarúgás egyik legdrámaibb zuhanását éli át: a klub kedd este búcsúzott a másodosztálytól. Mindössze két évvel a Premier League-es szereplést követően a gárda a harmadosztályba (League One) esett ki, közben a pénzügyi helyzete is rendkívül aggasztó - tudósított a BBC Sport.

Mint arról mi is beszámoltunk a Pénzcentrumon, a Hull City elleni 2–2-es döntetlen után hivatalosan is megpecsételődött a Leicester sorsa, és biztossá vált a kiesése a Championshipből. A King Power Stadionban a meccsen alig voltak szurkolók. A jelenlévők tiltakozásukat fejezték ki a tulajdonosokkal szemben, a lelátókon pedig "King Power Out" feliratú molinók jelentek meg. A Leicester mindössze az ötödik klub a futballtörténelemben, amely két egymást követő szezonban esik ki, egészen a harmadosztályig zuhanva.

A klub anyagi helyzete eközben legalább olyan súlyos, mint a sportszakmai válság. A Leicester a jövőbeli bevételeit gyakorlatilag már elköltötte: az ausztrál Macquarie befektetési banktól legalább 100 millió font hitelt vettek fel, méghozzá 8-9 százalékos kamat mellett. Ennek fedezeteként a játékoseladásokból befolyó jövőbeli részleteket, valamint a kiesés után járó szolidaritási kifizetéseket (úgynevezett parachute payments) is előre lehívták. Az utolsó, 35 millió fontos kiesési támogatást januárban engedményezték a bank felé, így ez a forrás a League One-ban már nem fog ténylegesen beérkezni a klub kasszájába.

Kieran Maguire sportgazdasági szakértő szerint a Leicester gyakorlatilag a holnap pénzéből finanszírozta a jelent, mostanra azonban nem maradt elzálogosítható eszköze. A League One-ban mindössze kétmillió font televíziós bevételre számíthatnak. Ezzel szemben a klub a 2024–25-ös szezonra 71,1 millió fontos mínuszt jelentett, az elmúlt hat évben pedig 375 millió fontra duzzadt a halmozott veszteség.

Anglia
Leicester City
Piaci érték: 145,15M €
Edző: Gary Rowett
Jelenlegi helyezés: #23
English Football League Championship helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
22.
Oxford United
44
10
14
20
41
56
-15
44
23.
Leicester City
44
11
15
18
56
67
-11
42
24.
Sheffield Wednesday
44
1
12
31
26
84
-58
-3
Adatlap létrehozva: 2026.04.24.

A másik kritikus pont a bérköltség. A Premier League-ben a Leicester évi 150 millió fontot költött fizetésekre, és számos kiemelkedően kereső játékos szerződése továbbra is érvényes. Oliver Skipp kontraktusa 2029-ig szól, Jannik Vestergaard 2027-ig van leszerződve, a heti 90 ezer fontot kereső Harry Winks megállapodása pedig automatikusan meghosszabbodott a 2024-es feljutáskor. A League One-ban az átlagos éves bérkeret mindössze 9,5 millió font körül mozog, és a Birmingham City tavalyi rekordja is "csak" 38,9 millió font volt. A Leicester bérlistája még a bércsökkentést előíró kiesési záradékokat figyelembe véve is jóval meghaladja ezeket az értékeket.

A tulajdonos King Power Group egy vámmentes (duty-free) kereskedelemre specializálódott thaiföldi konglomerátum, a koronavírus-járvány óta maga is komoly nehézségekkel küzd. A vállalat tavaly átfogó szervezeti és pénzügyi szerkezetátalakításon esett át. Maguire szerint a cégcsoport valószínűleg nem rendelkezik azokkal a szabad forrásokkal, amelyek a klub újjáépítéséhez szükségesek lennének. A Championshipben a Leicester idei bevételeit mintegy 100 millió fontra becsülik. A harmadosztályban ez az összeg reálisan 60-70 millió fonttal is zuhanhat, ami elképesztő lyukat üt az amúgy is sebezhető költségvetésben.
