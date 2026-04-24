Nem térnek vissza soha az elitbe? Egyre nagyobb a baj Leicesterben, brutálís mínuszra derült fény

A Leicester City az angol labdarúgás egyik legdrámaibb zuhanását éli át: a klub kedd este búcsúzott a másodosztálytól. Mindössze két évvel a Premier League-es szereplést követően a gárda a harmadosztályba (League One) esett ki, közben a pénzügyi helyzete is rendkívül aggasztó - tudósított a BBC Sport.

Mint arról mi is beszámoltunk a Pénzcentrumon, a Hull City elleni 2–2-es döntetlen után hivatalosan is megpecsételődött a Leicester sorsa, és biztossá vált a kiesése a Championshipből. A King Power Stadionban a meccsen alig voltak szurkolók. A jelenlévők tiltakozásukat fejezték ki a tulajdonosokkal szemben, a lelátókon pedig "King Power Out" feliratú molinók jelentek meg. A Leicester mindössze az ötödik klub a futballtörténelemben, amely két egymást követő szezonban esik ki, egészen a harmadosztályig zuhanva.

A klub anyagi helyzete eközben legalább olyan súlyos, mint a sportszakmai válság. A Leicester a jövőbeli bevételeit gyakorlatilag már elköltötte: az ausztrál Macquarie befektetési banktól legalább 100 millió font hitelt vettek fel, méghozzá 8-9 százalékos kamat mellett. Ennek fedezeteként a játékoseladásokból befolyó jövőbeli részleteket, valamint a kiesés után járó szolidaritási kifizetéseket (úgynevezett parachute payments) is előre lehívták. Az utolsó, 35 millió fontos kiesési támogatást januárban engedményezték a bank felé, így ez a forrás a League One-ban már nem fog ténylegesen beérkezni a klub kasszájába.

Kieran Maguire sportgazdasági szakértő szerint a Leicester gyakorlatilag a holnap pénzéből finanszírozta a jelent, mostanra azonban nem maradt elzálogosítható eszköze. A League One-ban mindössze kétmillió font televíziós bevételre számíthatnak. Ezzel szemben a klub a 2024–25-ös szezonra 71,1 millió fontos mínuszt jelentett, az elmúlt hat évben pedig 375 millió fontra duzzadt a halmozott veszteség.

Anglia Leicester City Piaci érték: 145,15M € Edző: Gary Rowett Bajnokság: English Football League Championship Jelenlegi helyezés: #23 English Football League Championship helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 22. Oxford United 44 10 14 20 41 56 -15 44 23. Leicester City 44 11 15 18 56 67 -11 42 24. Sheffield Wednesday 44 1 12 31 26 84 -58 -3 Adatlap létrehozva: 2026.04.24.

A másik kritikus pont a bérköltség. A Premier League-ben a Leicester évi 150 millió fontot költött fizetésekre, és számos kiemelkedően kereső játékos szerződése továbbra is érvényes. Oliver Skipp kontraktusa 2029-ig szól, Jannik Vestergaard 2027-ig van leszerződve, a heti 90 ezer fontot kereső Harry Winks megállapodása pedig automatikusan meghosszabbodott a 2024-es feljutáskor. A League One-ban az átlagos éves bérkeret mindössze 9,5 millió font körül mozog, és a Birmingham City tavalyi rekordja is "csak" 38,9 millió font volt. A Leicester bérlistája még a bércsökkentést előíró kiesési záradékokat figyelembe véve is jóval meghaladja ezeket az értékeket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tulajdonos King Power Group egy vámmentes (duty-free) kereskedelemre specializálódott thaiföldi konglomerátum, a koronavírus-járvány óta maga is komoly nehézségekkel küzd. A vállalat tavaly átfogó szervezeti és pénzügyi szerkezetátalakításon esett át. Maguire szerint a cégcsoport valószínűleg nem rendelkezik azokkal a szabad forrásokkal, amelyek a klub újjáépítéséhez szükségesek lennének. A Championshipben a Leicester idei bevételeit mintegy 100 millió fontra becsülik. A harmadosztályban ez az összeg reálisan 60-70 millió fonttal is zuhanhat, ami elképesztő lyukat üt az amúgy is sebezhető költségvetésben.