Nem térnek vissza soha az elitbe? Egyre nagyobb a baj Leicesterben, brutálís mínuszra derült fény
A Leicester City az angol labdarúgás egyik legdrámaibb zuhanását éli át: a klub kedd este búcsúzott a másodosztálytól. Mindössze két évvel a Premier League-es szereplést követően a gárda a harmadosztályba (League One) esett ki, közben a pénzügyi helyzete is rendkívül aggasztó - tudósított a BBC Sport.
Mint arról mi is beszámoltunk a Pénzcentrumon, a Hull City elleni 2–2-es döntetlen után hivatalosan is megpecsételődött a Leicester sorsa, és biztossá vált a kiesése a Championshipből. A King Power Stadionban a meccsen alig voltak szurkolók. A jelenlévők tiltakozásukat fejezték ki a tulajdonosokkal szemben, a lelátókon pedig "King Power Out" feliratú molinók jelentek meg. A Leicester mindössze az ötödik klub a futballtörténelemben, amely két egymást követő szezonban esik ki, egészen a harmadosztályig zuhanva.
A klub anyagi helyzete eközben legalább olyan súlyos, mint a sportszakmai válság. A Leicester a jövőbeli bevételeit gyakorlatilag már elköltötte: az ausztrál Macquarie befektetési banktól legalább 100 millió font hitelt vettek fel, méghozzá 8-9 százalékos kamat mellett. Ennek fedezeteként a játékoseladásokból befolyó jövőbeli részleteket, valamint a kiesés után járó szolidaritási kifizetéseket (úgynevezett parachute payments) is előre lehívták. Az utolsó, 35 millió fontos kiesési támogatást januárban engedményezték a bank felé, így ez a forrás a League One-ban már nem fog ténylegesen beérkezni a klub kasszájába.
Kieran Maguire sportgazdasági szakértő szerint a Leicester gyakorlatilag a holnap pénzéből finanszírozta a jelent, mostanra azonban nem maradt elzálogosítható eszköze. A League One-ban mindössze kétmillió font televíziós bevételre számíthatnak. Ezzel szemben a klub a 2024–25-ös szezonra 71,1 millió fontos mínuszt jelentett, az elmúlt hat évben pedig 375 millió fontra duzzadt a halmozott veszteség.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
22.
Oxford United
|
44
|
10
|
14
|
20
|
41
|
56
|
-15
|
44
|
23.
Leicester City
|
44
|
11
|
15
|
18
|
56
|
67
|
-11
|
42
|
24.
Sheffield Wednesday
|
44
|
1
|
12
|
31
|
26
|
84
|
-58
|
-3
A másik kritikus pont a bérköltség. A Premier League-ben a Leicester évi 150 millió fontot költött fizetésekre, és számos kiemelkedően kereső játékos szerződése továbbra is érvényes. Oliver Skipp kontraktusa 2029-ig szól, Jannik Vestergaard 2027-ig van leszerződve, a heti 90 ezer fontot kereső Harry Winks megállapodása pedig automatikusan meghosszabbodott a 2024-es feljutáskor. A League One-ban az átlagos éves bérkeret mindössze 9,5 millió font körül mozog, és a Birmingham City tavalyi rekordja is "csak" 38,9 millió font volt. A Leicester bérlistája még a bércsökkentést előíró kiesési záradékokat figyelembe véve is jóval meghaladja ezeket az értékeket.
A tulajdonos King Power Group egy vámmentes (duty-free) kereskedelemre specializálódott thaiföldi konglomerátum, a koronavírus-járvány óta maga is komoly nehézségekkel küzd. A vállalat tavaly átfogó szervezeti és pénzügyi szerkezetátalakításon esett át. Maguire szerint a cégcsoport valószínűleg nem rendelkezik azokkal a szabad forrásokkal, amelyek a klub újjáépítéséhez szükségesek lennének. A Championshipben a Leicester idei bevételeit mintegy 100 millió fontra becsülik. A harmadosztályban ez az összeg reálisan 60-70 millió fonttal is zuhanhat, ami elképesztő lyukat üt az amúgy is sebezhető költségvetésben.
