Pillanatokkal a sakk-matt előtt egy üzletember keze mozgatja a vezérét. A sakk csodálatos metaforákat ad, és itt rengeteg van belőlük, beleértve a nemek közötti háborút is.
Sport

Szupertehetséges kamasztól rettegnek a sakk legnagyobbjai: elképesztő, milyen rekordot döntött meg

Pénzcentrum
2026. április 24. 13:44

A 14 éves török Yagiz Kaan Erdogmus lett a sakkvilág legfiatalabb, 2700-as Élő-pontszámmal rendelkező nagymestere, ezzel megdöntötte a kínai Vej Ji egy évtizeddel ezelőtt felállított korrekordját. Eközben a sakk egyéni Európa-bajnokságon egy 17 éves ukrán nemzetközi mester okozott meglepetést, a szenior csapatvilágbajnokságon pedig az angol válogatottak szerepelnek jól - tudósított a The Guardian.

Erdogmus egy Veszelin Topalov elleni párosmérkőzésen lépte át a bűvös 2700-as határt. Az eredmény egyelőre csak a virtuális értékszámban látszik, és a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) májusi világranglistájának közzétételekor válik hivatalossá.

A török tinédzser már korábban is rekordokat döntött: ő a valaha volt legmagasabbra értékelt 12, 13 és 14 éves sakkozó, valamint a legfiatalabb játékos, aki bekerült a világranglista legjobb ötven helyezettje közé. A 2700-as Élő-pontszám elérése előtt már Pjotr Szvidlert és Maxime Vachier-Lagrave-ot is legyőzte párosmérkőzésen. A 2025-ös FIDE Grand Swiss tornán mutatott játékát pedig "török halhatatlanként" emlegetik.

Az orosz szupernagymester, Jan Nyepomnyascsij ugyanakkor bírálta az eredményt. Szerinte Topalov "elajándékozta az értékszámát", és a bolgár nagymester "nagyon bölcs ellenfélválasztás" volt ahhoz, hogy a fiatal török játékos beléphessen az elitklubba. Topalov ugyanis a 2022-es Norway Chess torna óta alig volt aktív. Erdogmus edzője, a korábbi világranglista-második Sahrijar Mamedjarov azonban ambiciózus célokat fogalmazott meg: "Azt akarom, hogy Yagiz legyen az első 2900-as játékos." Magnus Carlsen pedig úgy nyilatkozott, hogy Erdogmus "a valaha volt legjobb 14 éves sakkozó".

Erdogmus következő versenye a május 1. és 7. közötti TePe Sigeman-torna lesz Malmöben. A svédországi viadalon Magnus Carlsen is indul, ami azért különleges, mert a norvég világelső, korábbi sokszoros világbajnok egyre ritkábban vesz részt klasszikus időbeosztású versenyeken. A mezőnyben ott lesz még Nodirbek Abduszattorov, Ardzsun Erigaiszi és Jorden van Foreest is.
Címlapkép: Getty Images
#törökország #sport #fiatal #verseny #norvégia #rekord #svédország #sakk

