Szupertehetséges kamasztól rettegnek a sakk legnagyobbjai: elképesztő, milyen rekordot döntött meg
A 14 éves török Yagiz Kaan Erdogmus lett a sakkvilág legfiatalabb, 2700-as Élő-pontszámmal rendelkező nagymestere, ezzel megdöntötte a kínai Vej Ji egy évtizeddel ezelőtt felállított korrekordját. Eközben a sakk egyéni Európa-bajnokságon egy 17 éves ukrán nemzetközi mester okozott meglepetést, a szenior csapatvilágbajnokságon pedig az angol válogatottak szerepelnek jól - tudósított a The Guardian.
Erdogmus egy Veszelin Topalov elleni párosmérkőzésen lépte át a bűvös 2700-as határt. Az eredmény egyelőre csak a virtuális értékszámban látszik, és a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) májusi világranglistájának közzétételekor válik hivatalossá.
A török tinédzser már korábban is rekordokat döntött: ő a valaha volt legmagasabbra értékelt 12, 13 és 14 éves sakkozó, valamint a legfiatalabb játékos, aki bekerült a világranglista legjobb ötven helyezettje közé. A 2700-as Élő-pontszám elérése előtt már Pjotr Szvidlert és Maxime Vachier-Lagrave-ot is legyőzte párosmérkőzésen. A 2025-ös FIDE Grand Swiss tornán mutatott játékát pedig "török halhatatlanként" emlegetik.
Az orosz szupernagymester, Jan Nyepomnyascsij ugyanakkor bírálta az eredményt. Szerinte Topalov "elajándékozta az értékszámát", és a bolgár nagymester "nagyon bölcs ellenfélválasztás" volt ahhoz, hogy a fiatal török játékos beléphessen az elitklubba. Topalov ugyanis a 2022-es Norway Chess torna óta alig volt aktív. Erdogmus edzője, a korábbi világranglista-második Sahrijar Mamedjarov azonban ambiciózus célokat fogalmazott meg: "Azt akarom, hogy Yagiz legyen az első 2900-as játékos." Magnus Carlsen pedig úgy nyilatkozott, hogy Erdogmus "a valaha volt legjobb 14 éves sakkozó".
Erdogmus következő versenye a május 1. és 7. közötti TePe Sigeman-torna lesz Malmöben. A svédországi viadalon Magnus Carlsen is indul, ami azért különleges, mert a norvég világelső, korábbi sokszoros világbajnok egyre ritkábban vesz részt klasszikus időbeosztású versenyeken. A mezőnyben ott lesz még Nodirbek Abduszattorov, Ardzsun Erigaiszi és Jorden van Foreest is.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.