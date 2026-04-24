Erre mi szükség volt? Színészkedésért büntették a veterán hokis sztárt, még a sajátjai is lehúzták róla a bőrt
Sidney Crosby pályafutása során először kapott színészkedésért büntetést az NHL rájátszásában: az eset élénk vitát váltott ki a szurkolók körében a közösségi médiában. A Pittsburgh Penguins csapatkapitányát a Philadelphia Flyers elleni első körös párharc harmadik mérkőzésén büntették meg - jelentette a Yahoo Sports.
Az eset az első harmadban történt, még egy buli előtt. A kamerák Crosbyt a jégen fekve, fájdalomtól szenvedve mutatták. A visszajátszásból kiderült, hogy a Flyers csatára, Garnet Hathaway az ütőjével arcon találta a leendő Hírességek Csarnoka-tagot. Hathaway hevesen tiltakozott, és azt állította, hogy Crosby csak színészkedett.
A játékvezetők egyeztetés után mindkét játékost kétperces kisbüntetéssel sújtották. Hathaway magas ütőért, Crosby pedig színészkedésért kapott kiállítást. A The Athletic munkatársa, Josh Yohe szerint ez volt Crosby pályafutásának első ilyen büntetése.
A szurkolók véleménye az esetről erősen megoszlott. Egyesek szerint jogos volt a bírói döntés, és bírálták Crosbyt az általuk egyértelmű műesésnek tartott reakciója miatt. Mások viszont úgy vélték, hogy a Penguins csapatkapitányának fájdalma valódi volt.
Sokan még soha nem kaptak ütővel az arcukba, és ez meg is látszik
– írta egy szurkoló.
Egy harmadik tábor a döntés logikai ellentmondására hívta fel a figyelmet. Érvelésük szerint, ha valóban magas ütés történt, akkor a fájdalmas reakció nem lehet színészkedés. Ha viszont színészkedés volt, akkor nem történhetett szabálytalanság sem. Ez az érvelés számos hozzászólásban visszaköszönt.
A Penguins helyzete a mérkőzésen és a párharcban egyaránt kilátástalanná vált. A Flyers ugyanis a harmadik meccset is megnyerte, ezzel 3–0-ra vezet a sorozatban. A szurkolók már a söprést vizionálják, miközben a két pennsylvaniai rivális közötti párharc egyre feszültebbé válik. A harmadik mérkőzés végén egy tömeges dulakodás után tizenegy játékos zsúfolódott össze a büntetőpadon.
