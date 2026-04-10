VAR rendszer képernyő. A rendszer videoasszisztens játékvezető-asszisztense a mérkőzés alatt
Sport

Újabb jelentős személyiség szállt bele a VAR-ba: keményet nyilatkozott a volt játékvezető

2026. április 10. 16:22

Egy korábbi Premier League-játékvezető, Graham Scott szerint a videobíró-rendszer (VAR) jelenlegi formájában alkalmatlan a feladatára. Szerinte a pontosságért fizetett ár túlságosan magas - számolt be a Yahoo Sports.

Graham Scott több mint egy évtizeden át vezetett mérkőzéseket az angol élvonalban. Pályafutása során több mint 400 meccsen fújta a sípot, mielőtt tavaly visszavonult. Scott a The Athleticen indított rovatában osztotta meg a tapasztalatait. Elárulta például, hogy videobíróként egy-egy vitatott eset felülvizsgálata során gyakran úgy érezte, mintha "összezárulnának körülötte a falak".

Hozzátette, semmilyen örömet nem jelent számukra olyan gólokat érvényteleníteni, ahol a támadó homloka, térde vagy nagylábujja csupán néhány centiméterrel lógott be a támadásépítés során. Azt sem élvezik, amikor a hidegben és az esőben kell álldogálniuk a pályán. Ilyenkor a VAR-szobában ülő kollégájuk képkockáról képkockára elemez egy elkésett belépőt vagy egy lehetséges büntetőt.

A játékvezetők is emberek, így érzik azt a frusztrációt, amelyet a jelenlegi, alkalmatlan videobíró-rendszer okoz

– írta Scott. 

A volt játékvezető véleményét a statisztikák is alátámasztják. A Football Supporters' Association (FSA) múlt havi felmérése alapján a szurkolók több mint 75 százaléka ellenzi a VAR használatát. Kilencven százalékuk úgy érzi, a rendszer rontja a helyszíni meccsélményt. A megkérdezettek mintegy 85 százaléka szerint a gyakran elhúzódó videós ellenőrzések kevésbé élvezetessé teszik a futballt.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
70
2.
Manchester City
61
3.
Manchester United
55
4.
Aston Villa
54
5.
Liverpool
49
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
22
2.
Igor Thiago
(Brentford)
19
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Danny Welbeck
(Brighton)
12
Teljes lista
A Premier League ennek ellenére többször is egyértelművé tette, hogy a VAR marad. A liga közleménye szerint a saját kutatásaik azt mutatják, hogy a szurkolók többsége a rendszer megtartása, ugyanakkor folyamatos fejlesztése mellett áll. A nemzetközi szabályalkotó testület, az IFAB eközben a VAR alkalmazási körének további bővítését vizsgálja.

A videobírót a 2019–2020-as idényben vezették be a Premier League-ben, és azóta is folyamatos vita övezi. A liga jelenleg a hivatásos játékvezetők szervezetével (PGMOL) közösen dolgozik egy fejlesztési terven, amelynek célja a rendszer működésének és hatékonyságának javítása.

Nem Scott az első ,aki így beleszállt a VAR-rendszerbe, vagy legalábbis annak jelenlegi alkalmazásába. Korábban Roberto Rosetti, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) játékvezetésért felelős igazgatója nyilatkozott úgy, hogy némi reform lenne a legjobb szerinte a rendszerben. Ennél sarkosabb "véleménye" volt nemrégiben egy münsteri szurkolónak: ő meccs közben egyszerűen lemászott a pálya mellé, és áramtalanította a rendszert.
