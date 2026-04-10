Újabb jelentős személyiség szállt bele a VAR-ba: keményet nyilatkozott a volt játékvezető
Egy korábbi Premier League-játékvezető, Graham Scott szerint a videobíró-rendszer (VAR) jelenlegi formájában alkalmatlan a feladatára. Szerinte a pontosságért fizetett ár túlságosan magas - számolt be a Yahoo Sports.
Graham Scott több mint egy évtizeden át vezetett mérkőzéseket az angol élvonalban. Pályafutása során több mint 400 meccsen fújta a sípot, mielőtt tavaly visszavonult. Scott a The Athleticen indított rovatában osztotta meg a tapasztalatait. Elárulta például, hogy videobíróként egy-egy vitatott eset felülvizsgálata során gyakran úgy érezte, mintha "összezárulnának körülötte a falak".
Hozzátette, semmilyen örömet nem jelent számukra olyan gólokat érvényteleníteni, ahol a támadó homloka, térde vagy nagylábujja csupán néhány centiméterrel lógott be a támadásépítés során. Azt sem élvezik, amikor a hidegben és az esőben kell álldogálniuk a pályán. Ilyenkor a VAR-szobában ülő kollégájuk képkockáról képkockára elemez egy elkésett belépőt vagy egy lehetséges büntetőt.
A játékvezetők is emberek, így érzik azt a frusztrációt, amelyet a jelenlegi, alkalmatlan videobíró-rendszer okoz
– írta Scott.
A volt játékvezető véleményét a statisztikák is alátámasztják. A Football Supporters' Association (FSA) múlt havi felmérése alapján a szurkolók több mint 75 százaléka ellenzi a VAR használatát. Kilencven százalékuk úgy érzi, a rendszer rontja a helyszíni meccsélményt. A megkérdezettek mintegy 85 százaléka szerint a gyakran elhúzódó videós ellenőrzések kevésbé élvezetessé teszik a futballt.
A Premier League ennek ellenére többször is egyértelművé tette, hogy a VAR marad. A liga közleménye szerint a saját kutatásaik azt mutatják, hogy a szurkolók többsége a rendszer megtartása, ugyanakkor folyamatos fejlesztése mellett áll. A nemzetközi szabályalkotó testület, az IFAB eközben a VAR alkalmazási körének további bővítését vizsgálja.
A videobírót a 2019–2020-as idényben vezették be a Premier League-ben, és azóta is folyamatos vita övezi. A liga jelenleg a hivatásos játékvezetők szervezetével (PGMOL) közösen dolgozik egy fejlesztési terven, amelynek célja a rendszer működésének és hatékonyságának javítása.
Nem Scott az első ,aki így beleszállt a VAR-rendszerbe, vagy legalábbis annak jelenlegi alkalmazásába. Korábban Roberto Rosetti, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) játékvezetésért felelős igazgatója nyilatkozott úgy, hogy némi reform lenne a legjobb szerinte a rendszerben. Ennél sarkosabb "véleménye" volt nemrégiben egy münsteri szurkolónak: ő meccs közben egyszerűen lemászott a pálya mellé, és áramtalanította a rendszert.
