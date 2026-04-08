Ikonikus focimezeket láthat a hétvégén a közönség: ez az oka a retrohullámnak

A spanyol első- és másodosztály 42 csapatából 38 lép pályára retró mezben a hétvégén. A La Liga ezzel az egyedülálló kezdeményezéssel kívánja ünnepelni klubjai kulturális identitását és történelmi örökségét - számolt be a BBC Sport.

A mezek a klubok ikonikus, korábbi viseletei alapján készültek, tisztelegve az egyesületek szurkolói hagyományai előtt. Mindössze négy csapat nem vesz részt az akcióban. A Barcelona, a Rayo Vallecano és a Getafe logisztikai okokból nem ölt különleges mezt, bár a kampányt támogatják: a Real Madrid viszont egyáltalán nem csatlakozott a kezdeményezéshez. A játékvezetők szintén különleges szerelésben vezetik a meccseket. Emellett a televíziós közvetítések grafikája régi korok stílusát idézi, és az egész hétvégén retró jellegű labdával játszanak.

A kollekciókat március 19-én mutatták be a madridi divathéten a futball és a divat együttműködésének jegyében. Az európai labdarúgás öt topligája közül a La Liga az első, amely összehangolt retró mezkampányt indít. Más sportágakban, például az ausztrál rögbi- és futballbajnokságban ugyanakkor már voltak hasonló tematikus fordulók.

Jaime Blanco, a La Liga igazgatója szerint a kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy a múltat a jelenbe hozzák. Eközben erősítik azt a történelmi örökséget, amely a szurkolókat érzelmileg a klubjaikhoz köti. Hozzátette, hogy a divathét tökéletes platform a futball kulturális párbeszéd középpontjába helyezésére.

A retró mezek iránti rajongás nem előzmény nélküli. A Juventus nemrég az 1996–97-es idényt idéző negyedik szerelést mutatta be. A Liverpool márciusban egy 1960-as évekig visszanyúló retró kollekcióval rukkolt elő, az Arsenal pedig korábban a legendás, 1991–92-es "banános" mezt értelmezte újra.

Az Adidas a 2026-os világbajnokság idegenbeli mezein 36 év után visszahozta a klasszikus Trefoil logót, a Nike pedig újraindította a T90-es termékvonalát. A Classic Football Shirts cég adatai szerint a retró futballmezek piaca mára közel 40 millió fontos üzletággá nőtt.

Jordan Clarke, a futball és a divat kapcsolatát vizsgáló Footballerfits alapítója szerint a nosztalgia nem pusztán futballjelenség, hanem egy társadalmi szintű trend. Az emberek szívesen tekintenek vissza a gondtalanabb időkre. A labdarúgásban ez részben abból fakad, hogy a játék egyre inkább rendszerszintűvé és kiszámíthatóbbá vált.

Mivel kevesebb tér marad az egyéni önkifejezésre, a játékosok a pályán kívül, a divat és a kultúra világában keresik az identitásukat. Ez a folyamat a kluboknak is kedvez. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain például kifejezetten a kulturális vonzerőre építve bővíti szurkolótáborát, szorosan összekapcsolva a futballt a divattal és a zenével.