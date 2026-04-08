Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
stadion, üres stadion, foci, labdafúgás, futball
Sport

Ikonikus focimezeket láthat a hétvégén a közönség: ez az oka a retrohullámnak

Pénzcentrum
2026. április 8. 18:14

A spanyol első- és másodosztály 42 csapatából 38 lép pályára retró mezben a hétvégén. A La Liga ezzel az egyedülálló kezdeményezéssel kívánja ünnepelni klubjai kulturális identitását és történelmi örökségét - számolt be a BBC Sport.

A mezek a klubok ikonikus, korábbi viseletei alapján készültek, tisztelegve az egyesületek szurkolói hagyományai előtt. Mindössze négy csapat nem vesz részt az akcióban. A Barcelona, a Rayo Vallecano és a Getafe logisztikai okokból nem ölt különleges mezt, bár a kampányt támogatják: a Real Madrid viszont egyáltalán nem csatlakozott a kezdeményezéshez. A játékvezetők szintén különleges szerelésben vezetik a meccseket. Emellett a televíziós közvetítések grafikája régi korok stílusát idézi, és az egész hétvégén retró jellegű labdával játszanak.

A kollekciókat március 19-én mutatták be a madridi divathéten a futball és a divat együttműködésének jegyében. Az európai labdarúgás öt topligája közül a La Liga az első, amely összehangolt retró mezkampányt indít. Más sportágakban, például az ausztrál rögbi- és futballbajnokságban ugyanakkor már voltak hasonló tematikus fordulók.

Spanyolország  |  2025-2026
La Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
FC Barcelona
76
2.
Real Madrid
69
3.
Villarreal CF
58
4.
Atletico Madrid
57
5.
Real Betis
45
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Real Madrid)
23
2.
Vedat Muriqi
(RCD Mallorca)
19
3.
Ante Budimir
(CA Osasuna)
15
4.
Lamine Yamal
(FC Barcelona)
14
5.
Ferrán Torres
(FC Barcelona)
12
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.04.08.

Jaime Blanco, a La Liga igazgatója szerint a kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy a múltat a jelenbe hozzák. Eközben erősítik azt a történelmi örökséget, amely a szurkolókat érzelmileg a klubjaikhoz köti. Hozzátette, hogy a divathét tökéletes platform a futball kulturális párbeszéd középpontjába helyezésére.

A retró mezek iránti rajongás nem előzmény nélküli. A Juventus nemrég az 1996–97-es idényt idéző negyedik szerelést mutatta be. A Liverpool márciusban egy 1960-as évekig visszanyúló retró kollekcióval rukkolt elő, az Arsenal pedig korábban a legendás, 1991–92-es "banános" mezt értelmezte újra.

Az Adidas a 2026-os világbajnokság idegenbeli mezein 36 év után visszahozta a klasszikus Trefoil logót, a Nike pedig újraindította a T90-es termékvonalát. A Classic Football Shirts cég adatai szerint a retró futballmezek piaca mára közel 40 millió fontos üzletággá nőtt.

Brutális, mennyit kérnek már egy gyerekméretű focimezért is: nem túlzás ez?
A szurkolók és a sportminiszter szerint is megkérdőjelezhető, hogy indokolt-e ekkora áremelés.

Jordan Clarke, a futball és a divat kapcsolatát vizsgáló Footballerfits alapítója szerint a nosztalgia nem pusztán futballjelenség, hanem egy társadalmi szintű trend. Az emberek szívesen tekintenek vissza a gondtalanabb időkre. A labdarúgásban ez részben abból fakad, hogy a játék egyre inkább rendszerszintűvé és kiszámíthatóbbá vált.

Mivel kevesebb tér marad az egyéni önkifejezésre, a játékosok a pályán kívül, a divat és a kultúra világában keresik az identitásukat. Ez a folyamat a kluboknak is kedvez. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain például kifejezetten a kulturális vonzerőre építve bővíti szurkolótáborát, szorosan összekapcsolva a futballt a divattal és a zenével.
#sport #divat #labdarúgás #retro #real madrid #liverpool #Arsenal #La Liga #juventus #fc barcelona #retro sport #paris saint-germain

