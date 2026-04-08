Pénzügyi kárpótlást kapnak hazájukban azok az orosz versenyzők, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) eltiltása miatt nem vehettek részt a februári téli olimpián.
Ikonikus focimezeket láthat a hétvégén a közönség: ez az oka a retrohullámnak
A spanyol első- és másodosztály 42 csapatából 38 lép pályára retró mezben a hétvégén. A La Liga ezzel az egyedülálló kezdeményezéssel kívánja ünnepelni klubjai kulturális identitását és történelmi örökségét - számolt be a BBC Sport.
A mezek a klubok ikonikus, korábbi viseletei alapján készültek, tisztelegve az egyesületek szurkolói hagyományai előtt. Mindössze négy csapat nem vesz részt az akcióban. A Barcelona, a Rayo Vallecano és a Getafe logisztikai okokból nem ölt különleges mezt, bár a kampányt támogatják: a Real Madrid viszont egyáltalán nem csatlakozott a kezdeményezéshez. A játékvezetők szintén különleges szerelésben vezetik a meccseket. Emellett a televíziós közvetítések grafikája régi korok stílusát idézi, és az egész hétvégén retró jellegű labdával játszanak.
A kollekciókat március 19-én mutatták be a madridi divathéten a futball és a divat együttműködésének jegyében. Az európai labdarúgás öt topligája közül a La Liga az első, amely összehangolt retró mezkampányt indít. Más sportágakban, például az ausztrál rögbi- és futballbajnokságban ugyanakkor már voltak hasonló tematikus fordulók.
Jaime Blanco, a La Liga igazgatója szerint a kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy a múltat a jelenbe hozzák. Eközben erősítik azt a történelmi örökséget, amely a szurkolókat érzelmileg a klubjaikhoz köti. Hozzátette, hogy a divathét tökéletes platform a futball kulturális párbeszéd középpontjába helyezésére.
A retró mezek iránti rajongás nem előzmény nélküli. A Juventus nemrég az 1996–97-es idényt idéző negyedik szerelést mutatta be. A Liverpool márciusban egy 1960-as évekig visszanyúló retró kollekcióval rukkolt elő, az Arsenal pedig korábban a legendás, 1991–92-es "banános" mezt értelmezte újra.
Az Adidas a 2026-os világbajnokság idegenbeli mezein 36 év után visszahozta a klasszikus Trefoil logót, a Nike pedig újraindította a T90-es termékvonalát. A Classic Football Shirts cég adatai szerint a retró futballmezek piaca mára közel 40 millió fontos üzletággá nőtt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Jordan Clarke, a futball és a divat kapcsolatát vizsgáló Footballerfits alapítója szerint a nosztalgia nem pusztán futballjelenség, hanem egy társadalmi szintű trend. Az emberek szívesen tekintenek vissza a gondtalanabb időkre. A labdarúgásban ez részben abból fakad, hogy a játék egyre inkább rendszerszintűvé és kiszámíthatóbbá vált.
Mivel kevesebb tér marad az egyéni önkifejezésre, a játékosok a pályán kívül, a divat és a kultúra világában keresik az identitásukat. Ez a folyamat a kluboknak is kedvez. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain például kifejezetten a kulturális vonzerőre építve bővíti szurkolótáborát, szorosan összekapcsolva a futballt a divattal és a zenével.
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai