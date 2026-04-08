A huszonnegyedik órában van Szoboszlai és a Liverpool: ha ezt elszúrják, vége mindennek
A Bajnokok Ligája szerdai negyeddöntőjében a komoly hullámvölgybe került Liverpool a címvédő Paris Saint-Germain otthonában lép pályára. A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó angol csapat számára ez az utolsó esély trófeát nyerni a szezonban. A játéknap másik mérkőzésén a remek formában lévő Barcelona fogadja a nemzetközi porondon mumusának számító Atlético Madridot. A cél mindkét együttes számára a május végi, budapesti fináléba jutás.
Arne Slot csapata számára a Bajnokok Ligája maradt az egyetlen esély az idei trófeaszerzésre. A liverpooliak hetek óta rossz formát mutatnak. A bajnokságban visszacsúsztak az ötödik helyre, a hétvégén pedig súlyos, négygólos vereséggel estek ki az FA-kupából a Manchester City ellen.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy az első számú kapus, Alisson Becker megsérült, így Giorgi Mamardasvili helyettesíti majd. A holland vezetőedző ugyanakkor mindkét magyar válogatott játékosára számíthat. Ráadásul Szoboszlai remekül teljesít a nemzetközi porondon: legutóbbi nyolc BL-mérkőzésén ötször is eredményes volt.
A párizsi odavágó esélyese a remek formában lévő, a francia bajnokságot vezető PSG. A párosítás egyfajta visszavágó is az angolok számára. Tavaly a kieséses szakaszban éppen a párizsiak ejtették ki a Liverpoolt, mielőtt megnyerték volna a sorozatot. A hazaiaknál Luis Enrique vezetőedzőnek csupán a sérült támadót, Bradley Barcolát kell nélkülöznie. Tegnap még a francia világbajnok legenda, Christoph Dugarry is úgy vélte, hogy a PSG szabályosan "lemészárolja" a Poolt.
A játéknap másik párharca egy spanyol házirangadó a Barcelona és az Atlético Madrid között. Bár a katalánok a bajnokságban dominálnak, és a hétvégén is legyőzték madridi riválisukat, a BL-ben korántsem ilyen jó a mérlegük. A két együttes 2014-ben és 2016-ban is ebben a szakaszban találkozott, és mindkétszer az Atlético jutott tovább. Idén a Spanyol Kupából is a fővárosiak ejtették ki a Barcát egy négygólos hazai győzelemmel.
Az első, barcelonai mérkőzésen az aktuális forma alapján mégis a hazaiak számítanak esélyesnek. A kilenc meccse veretlen, a spanyol bajnokságot magabiztosan vezető Barcelona az utóbbi négy hazai BL-találkozóján tizenkilenc gólt szerzett. Ezzel szemben a bajnokságban negyedik Atlético idegenben kifejezetten szenved. Legutóbbi hét, vendégként lejátszott BL-meccséből mindössze egyet tudott megnyerni.
-
-
