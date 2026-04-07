Lemészárolja a PSG Szoboszlaiékat a BL-ben? Nem várt helyről érkezett jóslat a BL-meccs előtt
Christophe Dugarry, a francia válogatott egykori csatára nem sok esélyt ad a Liverpoolnak a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben: szerinte a címvédő párizsiak valósággal "lemészárolják" Arne Slot csapatát a szerdai első mérkőzésen - számolt be a RMC Sport.
A Liverpool rendkívül nehéz idényt fut. A múlt hétvégén 4–0-ra kikaptak a Manchester Citytől az FA-kupában, ez már a tizenötödik vereségük volt az évadban. Ennyi kudarcot utoljára egy évtizede szenvedtek el egyetlen szezonon belül. A 2025–26-os kiírásban ráadásul már öt alkalommal maradtak alul három- vagy többgólos különbséggel. A Vörösök a Parc des Princes-be látogatnak a címvédő PSG-hez, amely a nyolcaddöntőben simán búcsúztatta a Chelsea-t.
A francia válogatott volt világbajnok támadója, Cristophe Dugarry az RMC Sportnak nyilatkozva nem kertelt: kifejtette, hogy szerinte a Liverpool "katasztrofális" formában van, a párizsiak számára pedig "sétagalopp" lesz az összecsapás.
A Liverpool katasztrofális. A bajnokságban tizennégy győzelem, tíz vereség és hét döntetlen a mérlegük. Nem mondom, hogy rossz játékosaik vannak, de nem alkotnak egységes csapatot. Szerintem a szintkülönbség óriási, így a PSG már az első meccsen lezárhatja a párharcot
– fogalmazott a világbajnok francia.
Dugarry külön kiemelte, hogy a Liverpool játékosai "ólomlábakon mozognak", és csigalassúsággal futballoznak. Ezzel szemben a PSG intenzitása, fizikai ereje és mentális tartása összehasonlíthatatlanul jobb.
Nem lehet egy lapon említeni a két csapatot. Mészárlás lesz!
– zárta gondolatait Dugarry.
