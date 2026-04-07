Fizz Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Lemészárolja a PSG Szoboszlaiékat a BL-ben? Nem várt helyről érkezett jóslat a BL-meccs előtt

2026. április 7. 18:44

Christophe Dugarry, a francia válogatott egykori csatára nem sok esélyt ad a Liverpoolnak a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben: szerinte a címvédő párizsiak valósággal "lemészárolják" Arne Slot csapatát a szerdai első mérkőzésen - számolt be a RMC Sport.

A Liverpool rendkívül nehéz idényt fut. A múlt hétvégén 4–0-ra kikaptak a Manchester Citytől az FA-kupában, ez már a tizenötödik vereségük volt az évadban. Ennyi kudarcot utoljára egy évtizede szenvedtek el egyetlen szezonon belül. A 2025–26-os kiírásban ráadásul már öt alkalommal maradtak alul három- vagy többgólos különbséggel. A Vörösök a Parc des Princes-be látogatnak a címvédő PSG-hez, amely a nyolcaddöntőben simán búcsúztatta a Chelsea-t.

A francia válogatott volt világbajnok támadója, Cristophe Dugarry az RMC Sportnak nyilatkozva nem kertelt: kifejtette, hogy szerinte a Liverpool "katasztrofális" formában van, a párizsiak számára pedig "sétagalopp" lesz az összecsapás.

A Liverpool katasztrofális. A bajnokságban tizennégy győzelem, tíz vereség és hét döntetlen a mérlegük. Nem mondom, hogy rossz játékosaik vannak, de nem alkotnak egységes csapatot. Szerintem a szintkülönbség óriási, így a PSG már az első meccsen lezárhatja a párharcot

– fogalmazott a világbajnok francia.

Dugarry külön kiemelte, hogy a Liverpool játékosai "ólomlábakon mozognak", és csigalassúsággal futballoznak. Ezzel szemben a PSG intenzitása, fizikai ereje és mentális tartása összehasonlíthatatlanul jobb.

Nem lehet egy lapon említeni a két csapatot. Mészárlás lesz!

– zárta gondolatait Dugarry.

UEFA Bajnokok Ligája
Paris Saint Germain
Liverpool
2026. április 8. szerda 21:00
|
Parc des Princes, Paris
Egymás elleni statisztika: 4 meccs
Győzelem
  Paris Saint Germain: 2 (50%)
  Liverpool: 2 (50%)
  Döntetlen: 0 (0%)
Gólok
  Paris Saint Germain: 5
  Liverpool: 5
Gólkülönbség: 0
Hazai győzelem
  Paris Saint Germain: 1
  Liverpool: 1
Vendéggyőzelem
  Paris Saint Germain: 1
  Liverpool: 1
Adatlap létrehozva: 2026.04.07.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 7.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
2026. április 6.
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
2026. április 7.
Ez az igazi lakáskatasztrófa Magyarországon: láthatatlan csapdában vergődik a fiatal dolgozók fele, ebből nehéz lesz kitörni
2026. április 7.
Elképesztő roham indult a kínai autókért Magyarországon: ezek a modellek lettek a vásárlók új kedvencei, rengeteget adtak el belőlük
2026. április 7.
Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezeket a filmeket akarja most látni mindenki
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tragikus hír érkezett: meghalt a legendás magyar kapus
2
2 napja
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
3
1 hete
Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót
4
1 hete
Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő
5
1 napja
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 18:00
Kvíz: Mit tudsz a Föld leghosszabb folyóiról, a Nílusról vagy az Amazonasról? Lássuk, kifog-e rajtad ez a földrajz kvíz!
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 16:05
Ez az igazi lakáskatasztrófa Magyarországon: láthatatlan csapdában vergődik a fiatal dolgozók fele, ebből nehéz lesz kitörni
Agrárszektor  |  2026. április 7. 18:28
Döntött az EU, komoly szigorítás jön: ez eltűnik a boltokból augusztustól