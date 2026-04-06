Teljesen tönkretették a brit atlétát: sírt, amikor megtudta, mit tettek vele

Négy hónappal a Nemzetközösségi Játékok előtt kellemetlen meglepetés érte Freya Jonest, a női gerelyhajítás walesi csúcstartóját: Ausztráliába utazva, a csomagkezelés során az összes versenyeszközét tönkretették - jelentette a BBC Sport.

Az európai ranglistán jelenleg 35. helyen álló, 32 éves atlétát Bruneiben érte a baleset. Egy poggyászkocsi ráhajtott a felszerelésére, így mind a négy gerelye eltört. Az eszközök darabonként 700 és 1200 font közötti értéket képviselnek. Jones jelenleg a biztosítási kárrendezésre vár, de támogatókat is keres a sporteszközök pótlására.

"Nem fogom szépíteni, sírtam" - mondta Jones. "Aki gerelyhajító, az tudja, mennyire személyes a kapcsolat a saját eszközeiddel. Ezek nem csupán egyszerű felszerelések, hanem a használat során teljesen a sportolóhoz idomulnak. Az egyiket már évek óta használtam, és nagyon elszomorít, hogy soha többé nem dobhatok vele."

Jones 2020-ban brit bajnoki címet nyert, tavaly pedig negyedik alkalommal lett ezüstérmes a brit bajnokságon. A versenyen 56,53 méteres egyéni csúcsot állított fel, ami egyben új walesi rekordot is jelentett. Legfőbb céljai között szerepel a glasgow-i Nemzetközösségi Játékokon való indulás. A női gerelyhajítás döntőjét augusztus 1-jén rendezik a Scotstoun Stadionban, hosszabb távon pedig a 2028-as Los Angeles-i olimpiát tűzte ki célul.

Mivel teljes mértékben arra koncentrálok, hogy bekerüljek a Nemzetközösségi Játékok csapatába, ez a baleset a lehető legrosszabbkor történt. A szezon ezen szakaszában az összes gerely elvesztése hihetetlenül nehéz helyzet elé állít. Ezek a versenyeszközök nemcsak drágák, hanem a dobóatléták munkájának rendkívül személyes részét képezik

- fogalmazott az atléta.