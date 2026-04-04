Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya bocsánatot kért a szurkolóktól a tegnapi megsemmisítő, 4-0-s vereség után.
Eltiltották a magyar sztársportolót: doppingolt
Az atlétika tisztaságát felügyelő szervezet (AIU) négy évre eltiltotta Madarász Viktória gyaloglót, akinek - a többi között - a londoni világbajnokságon és a párizsi olimpián elért eredményeit is törölte.
A 24.hu szombati cikke szerint az AIU márciusi összesítésében jelezte, hogy pozitív doppingeredmények miatt tiltotta el az Európa-bajnoki bronzérmes sportolót.
Madarászt tavaly május 21-én kapták szabályszegésen, eltiltása pedig négy évre, 2029. december 21-ig szól. Madarász ezen felül további büntetéseket is kapott és az összes eredményét törölték 2017. július 10-től szeptember 10-ig, 2021. július 3-tól december 3-ig, illetve 2024. május 23-tól augusztus 6-ig.
Mindez azt jelenti, hogy a 2017-es világbajnokságon 20 kilométeren elért 12., illetve a 2024-es római Európa-bajnokságon produkált 26. (20 km) és a párizsi játékokon szerzett 42. helyét (20 km) is törölték. A 2021-es tokiói játékokon nem ért célba. Madarász Viktória a 2022-es müncheni Eb-n 35 km-en érte el karrierje legnagyobb sikerét, amikor harmadik lett.
Jelenleg kilenc PL-klubnak még egyáltalán nincs aláírt megállapodása, és nem kizárt, hogy többen szponzor nélkül kezdik meg a bajnokságot.
A 2026-os egyesült államokbeli labdarúgó-világbajnokságra kvalifikáló csapatok több mint fele többletköltségekkel és potenciális veszteségekkel néz szembe.
Itthon a Debrecen fogadja a Ferencvárost, míg Európában az Inter–Roma és a Monaco–Marseille párharc ígérkezik a nap fénypontjának.
A Chelsea 7-0-ra legyőzte a Port Vale együttesét a labdarúgó angol FA Kupa negyeddöntőjében, és továbbjutott.
A tavalyi döntős Manchester City 4-0-ra legyőzte szombaton kora délután a Liverpoolt.
A Cornish Pirates rögbicsapat vezetőedzőjét, Alan Pavert hat mérkőzésre eltiltották, miután megpofozta az ellenfél egyik játékosát.
Az európai topligák szombati játéknapja igazi futballcsemegéket ígér: a spanyol csúcsrangadó mellett budapesti rangadót, német klasszikust és francia északi összecsapást is láthatunk ma.
Megütötte a jackpotot az NBA sztárja: egyetlen jó befektetés kellett csak hozzá, brutálisat kaszált vele
A befektetők között sztársportolók is szerepelnek, nagy nyertes a kosaras Kevin Durant, aki közel egy évtizede szállt be a cégbe.
Iszonyú botrány borzolja a kedélyeket az F1-ben: beleszálltak a szurkolók a csapatba, ők mindent tagadnak
Az Alpine Formula–1-es csapata nyílt levélben ítélte el a Franco Colapintót a közösségi médiában ért támadásokat.
Péntek este két mérkőzés kínál kikapcsolódást a labdarúgás szerelmeseinek: a Ligue 1-ben a Paris Saint-Germain a Toulouse-t fogadja, míg a La Ligában a Rayo Vallecano...
Puka Nacua, a Los Angeles Rams sztárjátékosa rehabilitációs kezelésen vesz részt, miközben egy nő antiszemita kijelentések és testi sértés miatt beperelte.
A fiatal sportoló életét egy hirtelen fellépő szívprobléma miatt már nem tudták megmenteni az orvosok.
A londoni csapat jelenleg mindössze egy ponttal áll a kiesőzóna felett a Premier League-ben: új edzőjüknek csodát kellene tennie, hogy bennmaradjanak.
Bejelentette lemondását Gabriele Gravina, az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elnöke azután, hogy az olasz válogatott zsinórban harmadszor nem jutott ki a vébére.
Hakan Calhanoglu megújult önbizalommal tért vissza az Interhez, miután csapatkapitányként kivezette Törökországot a nyári világbajnokságra.
Állja a szavát Ermedin Demirovic, a VfB Stuttgart bosnyák válogatott támadója: hazája világbajnoki kijutását azzal ünnepli, hogy a csapat következő bajnokiján ő fizeti a szurkolók...
A legdrágább döntős jegyért már csaknem 11 ezer dollárt, azaz 3,7 millió forintot kell kipengetni.
A főpolgármester elmondta, hogy már együtt dolgoznak a MOB-bal, és határozott céljuk, hogy Budapesten legyen olimpia.