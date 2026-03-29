Súlyos baleset után asztalra csapnak az F1-pilóták: lépni kell, mielőtt újra tragédia történik

Oliver Bearman súlyos balesetet szenvedett a Japán Nagydíjon, ami után a versenyzők és a csapatfőnökök egyaránt azonnali szabálymódosítást követelnek - tudósított a The Guardian.

Bearman 306 km/h-s tempónál sodródott le a pályáról Szuzukában, miután hirtelen ki kellett térnie a jóval lassabban haladó Franco Colapinto autója elől. A becsapódáskor 50 G-s terhelés érte a brit pilótát, aki szerencsére csak zúzódásokkal úszta meg a balesetet. "Ijesztő pillanat volt, de a lényeg, hogy rendben vagyok" – mondta Bearman.

A baleset oka az új szabályok által lehetővé tett hatalmas sebességkülönbség volt. Bearman éppen az elektromos teljesítménynövelő üzemmódot használta, míg Colapinto autójából ekkorra már kifogyott az extra energia.

Emiatt a két versenyző között mintegy 50 km/h-s sebességkülönbség alakult ki. A szakértők már a szezon előtt figyelmeztettek, hogy az új szabályozás ilyen veszélyes helyzetekhez vezethet, mivel az elektromos energiagazdálkodás a versenyzés kulcsfontosságú elemévé vált.

A világbajnok Lando Norris már az ausztrál szezonnyitón jelezte ezt a veszélyt. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella pedig már a tesztek idején felhívta rá a figyelmet. Carlos Sainz a baleset után egyértelműen fogalmazott:

Figyelmeztettük őket, hogy ez meg fog történni. Most képzeljük el ugyanezt Bakuban, Szingapúrban vagy Las Vegasban, a falak közvetlen közelében. A szabályokon mielőbb változtatni kell

- mondta a Williams pilótája.

A Haas csapatfőnöke, Komacu Ajao szintén elismerte, hogy Bearman nagyon szerencsésen úszta meg az esetet, és hangsúlyozta, hogy a biztonságnak mindig az első helyen kell állnia.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) közleményben erősítette meg, hogy a következő, májusi Miami Nagydíj előtt felülvizsgálják a szabályokat. Áprilisban több egyeztetést is tartanak annak megállapítására, hogy pontosan milyen módosításokra van szükség.

A futamot végül Antonelli nyerte meg, aki ezzel sorozatban a második győzelmét aratta. Mindezt úgy érte el, hogy a rajtnál az első rajtkockából a hatodik helyre esett vissza. Oscar Piastri a második, míg Charles Leclerc a harmadik helyen ért célba. A világbajnoki összetettben Antonelli 72 ponttal vezet a 63 pontos George Russell és a 49 pontos Leclerc előtt.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA