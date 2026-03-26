Súlyos betegséggel diagnosztizálták az Everton játékosát: "mint egy szúrás a gyomorba"
Katja Snoeijs, az Everton holland támadója a nyilvánosság elé állt endometriózisával. Célja, hogy felhívja a figyelmet erre a nőket érintő, gyakran évekig diagnosztizálatlan betegségre. A probléma minden tizedik nőt érinti, és a profi sportolók karrierjét is komolyan befolyásolhatja - számolt be a BBC Sport.
A 29 éves játékos számára a tavalyi, West Ham elleni mérkőzés jelentette a fordulópontot, amikor a félidőben le kellett cserélni az elviselhetetlen fájdalmak miatt. "A méhem és a hasam körüli görcsök borzalmasak voltak. Még a hátam is fájt... felegyenesedni is nehéz volt, nemhogy sprintelni" - mesélte Snoeijs. A holland csatár elmondása szerint a legrosszabb pillanatokban olyan érzést élt át, mintha folyamatosan késsel szúrnák a hasát.
A diagnózishoz vezető út a holland válogatott csatár esetében viszonylag gyorsan lezajlott. Ez nagy szó, hiszen az Egyesült Királyságban a nőknek átlagosan közel kilenc évet kell várniuk a pontos megállapításra. Snoeijs először nőgyógyászhoz fordult, de sok más érintetthez hasonlóan ő sem kapott egyértelmű választ. Végül az Everton kluborvosa irányította a megfelelő vizsgálatokra, amelyek megerősítették a gyanút. A végleges diagnózishoz laparoszkópos műtétre volt szükség, amelyet néhány hete sikeresen el is végeztek.
Az endometriózis egy krónikus betegség, amely során a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül is megjelenik és növekszik. Ez a rendellenesség erős fájdalmat és bőséges menstruációs vérzést okoz. A betegség jelenleg nem gyógyítható, a tünetek pedig teljesen kiszámíthatatlanok. Snoeijs elmondta, hogy van, amikor a menstruációja teljesen tünetmentesen zajlik. Máskor viszont hányinger gyötri, és a dereka szinte megbénul a fájdalomtól.
Más élsportolók is hasonló tapasztalatokról számoltak be a múltban. Leah Williamson, az angol válogatott csapatkapitánya 2021-ben kapta meg a diagnózisát. Akkor komolyan attól tartott, hogy a 2022-es, végül győztes Európa-bajnokságról is le kell mondania. Elinor Barker négyszeres olimpiai érmes brit kerékpáros pedig majdnem feladta a sportágat, mert a fájdalomtól sokszor képtelen volt a nyeregben ülni.
Emma Cox, az Endometriosis UK vezetője szerint rendkívül gyakori probléma, hogy az érintett nők egyszerűen átszenvedik a fájdalmat. Ennek oka, hogy sokszor elhitetik velük: ez a normális állapot. A szakember hozzátette, hogy a segítséget kérők nyolcvan százalékának nem veszik komolyan a tüneteit, vagy egyenesen kétségbe is vonják azokat. A sportolóknál ez a helyzet még súlyosabb, hiszen a fájdalomtűrés és a teljesítménykényszer eleve a szakma velejárója.
Snoeijs a műtét után már visszatért az edzésekhez. A csatár elkötelezett amellett, hogy a betegségről minél többen tudjanak, különösen a női sportok világában. "A valóság az, hogy ez az állapot minden tizedik nőt érinti. Vagyis valószínűleg az angol női labdarúgó-bajnokság, a WSL minden csapatában van olyan játékos, aki hasonló tünetekkel küzd" - mondta. Hozzátette: a diagnózis nem határozza meg őt, továbbra is profi labdarúgó marad. Szeretné megmutatni a világnak, hogy az endometriózis mellett is lehet élsportot űzni.
