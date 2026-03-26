Sport

Súlyos betegséggel diagnosztizálták az Everton játékosát: "mint egy szúrás a gyomorba"

Pénzcentrum
2026. március 26. 18:43

Katja Snoeijs, az Everton holland támadója a nyilvánosság elé állt endometriózisával. Célja, hogy felhívja a figyelmet erre a nőket érintő, gyakran évekig diagnosztizálatlan betegségre. A probléma minden tizedik nőt érinti, és a profi sportolók karrierjét is komolyan befolyásolhatja - számolt be a BBC Sport.

A 29 éves játékos számára a tavalyi, West Ham elleni mérkőzés jelentette a fordulópontot, amikor a félidőben le kellett cserélni az elviselhetetlen fájdalmak miatt. "A méhem és a hasam körüli görcsök borzalmasak voltak. Még a hátam is fájt... felegyenesedni is nehéz volt, nemhogy sprintelni" - mesélte Snoeijs. A holland csatár elmondása szerint a legrosszabb pillanatokban olyan érzést élt át, mintha folyamatosan késsel szúrnák a hasát.

A diagnózishoz vezető út a holland válogatott csatár esetében viszonylag gyorsan lezajlott. Ez nagy szó, hiszen az Egyesült Királyságban a nőknek átlagosan közel kilenc évet kell várniuk a pontos megállapításra. Snoeijs először nőgyógyászhoz fordult, de sok más érintetthez hasonlóan ő sem kapott egyértelmű választ. Végül az Everton kluborvosa irányította a megfelelő vizsgálatokra, amelyek megerősítették a gyanút. A végleges diagnózishoz laparoszkópos műtétre volt szükség, amelyet néhány hete sikeresen el is végeztek.

Az endometriózis egy krónikus betegség, amely során a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül is megjelenik és növekszik. Ez a rendellenesség erős fájdalmat és bőséges menstruációs vérzést okoz. A betegség jelenleg nem gyógyítható, a tünetek pedig teljesen kiszámíthatatlanok. Snoeijs elmondta, hogy van, amikor a menstruációja teljesen tünetmentesen zajlik. Máskor viszont hányinger gyötri, és a dereka szinte megbénul a fájdalomtól.

Más élsportolók is hasonló tapasztalatokról számoltak be a múltban. Leah Williamson, az angol válogatott csapatkapitánya 2021-ben kapta meg a diagnózisát. Akkor komolyan attól tartott, hogy a 2022-es, végül győztes Európa-bajnokságról is le kell mondania. Elinor Barker négyszeres olimpiai érmes brit kerékpáros pedig majdnem feladta a sportágat, mert a fájdalomtól sokszor képtelen volt a nyeregben ülni.

Emma Cox, az Endometriosis UK vezetője szerint rendkívül gyakori probléma, hogy az érintett nők egyszerűen átszenvedik a fájdalmat. Ennek oka, hogy sokszor elhitetik velük: ez a normális állapot. A szakember hozzátette, hogy a segítséget kérők nyolcvan százalékának nem veszik komolyan a tüneteit, vagy egyenesen kétségbe is vonják azokat. A sportolóknál ez a helyzet még súlyosabb, hiszen a fájdalomtűrés és a teljesítménykényszer eleve a szakma velejárója.

Snoeijs a műtét után már visszatért az edzésekhez. A csatár elkötelezett amellett, hogy a betegségről minél többen tudjanak, különösen a női sportok világában. "A valóság az, hogy ez az állapot minden tizedik nőt érinti. Vagyis valószínűleg az angol női labdarúgó-bajnokság, a WSL minden csapatában van olyan játékos, aki hasonló tünetekkel küzd" - mondta. Hozzátette: a diagnózis nem határozza meg őt, továbbra is profi labdarúgó marad. Szeretné megmutatni a világnak, hogy az endometriózis mellett is lehet élsportot űzni.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:03
19:57
19:47
19:40
19:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 26.
Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül
2026. március 26.
Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz
2026. március 26.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
1
4 napja
F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
2
1 hete
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
4 napja
Ez nem Verstappen éve: kizárták a négyszeres világbajnokot, vajon visszatér még az elitbe?
4
2 napja
Itt a vége! Elhagyja a Liverpoolt Mohamed Salah, megható videóban jelentette be döntését
5
1 hete
Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 19:35
Kiadták a narancs riasztást: viharos szél, eső jön, itt kell leginkább számítani a brutális időre
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 19:01
Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül
Agrárszektor  |  2026. március 26. 19:29
Megérkezett az előrejelzés: rég nem látott időjárás jön itthon