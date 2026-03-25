Madrid, Spanyolország, 2025. március 15: Atletico de Madrid labdarúgó-stadion, Metropolitano: Panorámakép az Atletico de Madrid labdarúgó-stadionról.
Sport

Tíz év után lép le Madridból a francia szupersztár: meglepő, hova igazol

Pénzcentrum
2026. március 25. 10:53

Az Orlando City SC leigazolta Antoine Griezmannt az Atlético Madridtól: a francia csatár júliustól erősíti az észak-amerikai bajnokságban (MLS) szereplő csapatot, amely ezzel komoly kihívója lehet Lionel Messi Inter Miamijának - közölte a The Guardian.

A 35 éves francia támadó szerződése 2026 júliusától a 2027–28-as szezon végéig szól, amely egy a 2028–29-es idényre vonatkozó opciót is tartalmaz. A megállapodás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra. Griezmann kiemelt játékosként csatlakozik a floridai együtteshez az MLS nyári átigazolási időszakának megnyílásakor, amint sikeresen átesik az orvosi vizsgálaton, és rendezik a szükséges nemzetközi papírjait.

A 2018-as világbajnok támadó tíz szezont töltött az Atlético Madridnál, ahol 488 mérkőzésen 211 gólt szerzett, ezzel a klub történetének legeredményesebb játékosává vált. A 2015–16-os szezonban a spanyol bajnokság (La Liga) legjobb játékosának választották, 2016-ban és 2018-ban pedig harmadik lett az Aranylabda-szavazáson.

Az Atléticóval Griezmann három trófeát nyert: a 2014-es spanyol Szuperkupát, a 2018-as Európa-ligát és a 2018-as európai Szuperkupát. Pályafutása során a Real Sociedadban és a Barcelonában is megfordult. A francia válogatottban 137 mérkőzésen 44 gólt szerzett, mielőtt 2024-ben visszavonult a nemzeti csapattól.

Antoine Griezmann
Csapata: Atletico Madrid
Posztja: támadó
Nemzetisége: francia
Életkora: 36 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 10M €
Adatlap létrehozva: 2026.03.25.

Griezmann az idei szezonban minden versenysorozatot figyelembe véve 13 gólt és 4 gólpasszt jegyzett az Atlético színeiben. A francia sztár azonban nem búcsúzik azonnal Madridtól: a klubra még vár a Király-kupa döntője, valamint a Bajnokok Ligája negyeddöntője a Barcelona ellen - meg persze a bajnokik is.

A jövőt hagyjuk a jövőre, mert még nem megyek el. Hónapjaim vannak hátra ebben a mezben, hogy mindent beleadjak a pályán, megnyerjük a Király-kupát, és amennyire csak lehet, előrejussunk a Bajnokok Ligájában

– mondta Griezmann az Atlético közleményében.

Az Orlando City számára a leigazolás igazi mérföldkő, különösen annak fényében, hogy a csapat jelenleg nehéz időszakot él meg. A 2026-os szezonban az első öt meccsükből négyet elveszítettek, ami márciusban Óscar Pareja vezetőedző menesztéséhez vezetett.

A klub tulajdonosa, Mark Wilf a bejelentést "történelmi pillanatnak" nevezte, amely nemcsak az egyesületnek, hanem az egész MLS-nek is sokat jelent. Ricardo Moreira sportigazgató kiemelte, hogy Griezmann "komplett futballista, aki kreatív, intelligens és hidegvérű, emellett a legnagyobb színpadokon bizonyított győztes mentalitással rendelkezik".
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 25.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
2026. március 25.
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. március 24.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
1
3 napja
F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
2
1 hete
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
2 hete
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
4
3 napja
Ez nem Verstappen éve: kizárták a négyszeres világbajnokot, vajon visszatér még az elitbe?
5
6 napja
Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 10:45
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 10:01
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
Agrárszektor  |  2026. március 25. 10:31
Váratlan bejelentést tett Orbán Viktor: kemény döntés született itthon