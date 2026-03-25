Tíz év után lép le Madridból a francia szupersztár: meglepő, hova igazol
Az Orlando City SC leigazolta Antoine Griezmannt az Atlético Madridtól: a francia csatár júliustól erősíti az észak-amerikai bajnokságban (MLS) szereplő csapatot, amely ezzel komoly kihívója lehet Lionel Messi Inter Miamijának - közölte a The Guardian.
A 35 éves francia támadó szerződése 2026 júliusától a 2027–28-as szezon végéig szól, amely egy a 2028–29-es idényre vonatkozó opciót is tartalmaz. A megállapodás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra. Griezmann kiemelt játékosként csatlakozik a floridai együtteshez az MLS nyári átigazolási időszakának megnyílásakor, amint sikeresen átesik az orvosi vizsgálaton, és rendezik a szükséges nemzetközi papírjait.
A 2018-as világbajnok támadó tíz szezont töltött az Atlético Madridnál, ahol 488 mérkőzésen 211 gólt szerzett, ezzel a klub történetének legeredményesebb játékosává vált. A 2015–16-os szezonban a spanyol bajnokság (La Liga) legjobb játékosának választották, 2016-ban és 2018-ban pedig harmadik lett az Aranylabda-szavazáson.
Az Atléticóval Griezmann három trófeát nyert: a 2014-es spanyol Szuperkupát, a 2018-as Európa-ligát és a 2018-as európai Szuperkupát. Pályafutása során a Real Sociedadban és a Barcelonában is megfordult. A francia válogatottban 137 mérkőzésen 44 gólt szerzett, mielőtt 2024-ben visszavonult a nemzeti csapattól.
Griezmann az idei szezonban minden versenysorozatot figyelembe véve 13 gólt és 4 gólpasszt jegyzett az Atlético színeiben. A francia sztár azonban nem búcsúzik azonnal Madridtól: a klubra még vár a Király-kupa döntője, valamint a Bajnokok Ligája negyeddöntője a Barcelona ellen - meg persze a bajnokik is.
A jövőt hagyjuk a jövőre, mert még nem megyek el. Hónapjaim vannak hátra ebben a mezben, hogy mindent beleadjak a pályán, megnyerjük a Király-kupát, és amennyire csak lehet, előrejussunk a Bajnokok Ligájában
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
– mondta Griezmann az Atlético közleményében.
Az Orlando City számára a leigazolás igazi mérföldkő, különösen annak fényében, hogy a csapat jelenleg nehéz időszakot él meg. A 2026-os szezonban az első öt meccsükből négyet elveszítettek, ami márciusban Óscar Pareja vezetőedző menesztéséhez vezetett.
A klub tulajdonosa, Mark Wilf a bejelentést "történelmi pillanatnak" nevezte, amely nemcsak az egyesületnek, hanem az egész MLS-nek is sokat jelent. Ricardo Moreira sportigazgató kiemelte, hogy Griezmann "komplett futballista, aki kreatív, intelligens és hidegvérű, emellett a legnagyobb színpadokon bizonyított győztes mentalitással rendelkezik".
