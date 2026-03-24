Újabb észvesztő szerződés az NFL-ben: négy év alatt 120 millió dollárt kaszál a sztárelkapó, ilyen még nem volt

Jaxon Smith-Njigba, a Seattle Seahawks sztárja az NFL történetének legjobban fizetett elkapójává vált. A futballista a hírek szerint egy négyéves, 168,6 millió dolláros szerződéshosszabbítást írt alá, amelyből 120 millió dollár garantált - írta meg a The Guardian.

Az évi 42,15 millió dolláros átlagfizetés felülmúlja a Cincinnati Bengals játékosának, Ja'Marr Chase-nek az éves szinten 40,25 millió dolláros fizetését, amely eddig a csúcsot jelentette az elkapók között.

Smith-Njigba még februárban beszélt arról, hogy a posztján a legjobban fizetett játékos kíván lenni. Akkor úgy fogalmazott: szerinte ez a minimum, amit megérdemel.

Úgy gondolom, megérdemlem, hogy a pozíciómban a legjobban fizetett legyek, tekintve azt, amit a sportnak és a közösségnek adok

– nyilatkozta akkor.

A 24 éves játékos a 2025-ös szezonban elnyerte az Év Támadója díjat. Ezt annak köszönhette, hogy klubrekordot jelentő 119 elkapással és 1793 elkapott yarddal zárta az idényt, emellett 10 touchdownt is szerzett. A rájátszásban sem lassított: 17 elkapás, 199 yard és két touchdown volt a mérlege. Ebbe beletartozik a Super Bowl LX is, amelyen a Seahawks 29–13-ra legyőzte a New England Patriotsot.

Smith-Njigbát a 2023-as draft 20. helyén választották ki az Ohio State egyetemről. Azóta 51 NFL-mérkőzésen lépett pályára, ezeken összesen 282 elkapás, 3551 yard és 20 touchdown áll a neve mellett, emellett kétszeres Pro Bowl-résztvevő. A Seahawks múlt pénteken már élt a szerződésében szereplő ötödik éves opcióval, majd ezt követően jött létre a mostani rekordszerződés.