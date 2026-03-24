Újabb észvesztő szerződés az NFL-ben: négy év alatt 120 millió dollárt kaszál a sztárelkapó, ilyen még nem volt
Jaxon Smith-Njigba, a Seattle Seahawks sztárja az NFL történetének legjobban fizetett elkapójává vált. A futballista a hírek szerint egy négyéves, 168,6 millió dolláros szerződéshosszabbítást írt alá, amelyből 120 millió dollár garantált - írta meg a The Guardian.
Az évi 42,15 millió dolláros átlagfizetés felülmúlja a Cincinnati Bengals játékosának, Ja'Marr Chase-nek az éves szinten 40,25 millió dolláros fizetését, amely eddig a csúcsot jelentette az elkapók között.
Smith-Njigba még februárban beszélt arról, hogy a posztján a legjobban fizetett játékos kíván lenni. Akkor úgy fogalmazott: szerinte ez a minimum, amit megérdemel.
Úgy gondolom, megérdemlem, hogy a pozíciómban a legjobban fizetett legyek, tekintve azt, amit a sportnak és a közösségnek adok
– nyilatkozta akkor.
A 24 éves játékos a 2025-ös szezonban elnyerte az Év Támadója díjat. Ezt annak köszönhette, hogy klubrekordot jelentő 119 elkapással és 1793 elkapott yarddal zárta az idényt, emellett 10 touchdownt is szerzett. A rájátszásban sem lassított: 17 elkapás, 199 yard és két touchdown volt a mérlege. Ebbe beletartozik a Super Bowl LX is, amelyen a Seahawks 29–13-ra legyőzte a New England Patriotsot.
Smith-Njigbát a 2023-as draft 20. helyén választották ki az Ohio State egyetemről. Azóta 51 NFL-mérkőzésen lépett pályára, ezeken összesen 282 elkapás, 3551 yard és 20 touchdown áll a neve mellett, emellett kétszeres Pro Bowl-résztvevő. A Seahawks múlt pénteken már élt a szerződésében szereplő ötödik éves opcióval, majd ezt követően jött létre a mostani rekordszerződés.
Nagyon ráuntak a sztárok és a klubok erre a rajongói csoportra: valamit lépni kéne, egyre nagyobb a baj
Miközben a rajongók egy életre szóló emléket szeretnének, a hivatásos gyűjtők üzletet csinálnak a játékosok aláírásaiból, ami egyre több konfliktushoz vezet.
Az indiai Koneru Humpy a közel-keleti konfliktus miatti biztonsági aggályokra hivatkozva visszalépett a 2026-os női sakkvilágbajnok-jelölti tornáról.
Meg is van a "belógástörvény" első áldozata: 27 éves férfi próbált jegy nélkül meccset nézni, lefülelték a rendőrök
Nagy-Britanniában először emeltek vádat az úgynevezett "tailgating", vagyis a szorosan mások mögött történő, jegy nélküli stadionba jutás miatt.
Pep Guardiola nemcsak trófeát nyert, hanem új taktikai feladványokat is adott riválisának a bajnoki hajrá előtt.
A 38 éves játékos a Marseille–Lille mérkőzés félidejében, a Vélodrome stadionban közölte döntését a Ligue 1+ csatorna mikrofonja előtt.
Olaszország két egymást követő világbajnokságról hiányzott, most Gennaro Gattuso szövetségi kapitány vezetésével próbálnak visszatérni.
Történelmet írt a mindössze 17 éves amerikai atléta a fedett pályás vébén: a 800 méteres síkfutást nyerte meg, ezzel a vb-k történetének legfiatalabb aranyérmese lett.
A Fizz Ligában a Győr megőrizte vezető helyét; nemzetközi szinten az Inter, a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain egyaránt megerősítette pozícióját a...
Egy hét múlva, vasárnap máris következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság harmadik versenyhétvégéje, a Japán Nagydíj Suzukában.
Az amerikaifocista komoly felháborodást váltott ki, miután egy podcastban kijelentette, hogy sem a krónikus traumás enkefalopátia (CTE), sem az asztma nem létező betegségek.
A Chelsea megkapta a Premier League történetének legnagyobb pénzbírságát, de megúszta a pontlevonást.
Az élsport legmagasabb szintjén egyre fiatalabb versenyzők tűnnek fel. A jelenség mögött az utánpótlás-nevelés és a sporttudomány fejlődése áll, bár a szakemberek óvatosságra intenek.
Az olimpiai bajnok Lin Jü-ting engedélyt kapott a World Boxingtól, hogy a női mezőnyben versenyezzen - korábban nemi vizsgálatokat kellett végeznie ehhez.
Max Verstappen a frusztráló Forma–1-es szezonkezdet után egy négyórás versenyen indult szombaton a Nürburgringen - győzött ugyan, de kizárták.
Elképesztő, mit kapott az interneten a fiatal atléta: évek óta zaklatják, de nem hagyja magát megtörni
Amy Hunt most a fedett pályás vébén bizonyítana, de már így is fiatal lányok ezreinek példaképe.
Vasárnap igazi futballünnep vár a szurkolókra: a napot a madridi derbi zárja, de más nagy meccsek is lesznek még.
Szűkölnek a klubok az új szabály miatt: azonnal változást akarnak, de a szövetség hallani se akar róla
A Premier League és az alsóbb osztályok klubjai jóval kiszolgáltatottabbá válhatnak a menesztett edzőkkel és az elengedett játékosokkal szemben egy esetleges jogvita során.
Angliában és Walesben mostantól bűncselekménynek minősül, ha valaki érvényes jegy nélkül jut be egy labdarúgó-mérkőzésre.
