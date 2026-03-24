2026. március 24. kedd Gábor, Karina
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
amerikai futball, nfl, amerikai foci, elkapás, tojáslabda
Sport

Újabb észvesztő szerződés az NFL-ben: négy év alatt 120 millió dollárt kaszál a sztárelkapó, ilyen még nem volt

Pénzcentrum
2026. március 24. 10:14

Jaxon Smith-Njigba, a Seattle Seahawks sztárja az NFL történetének legjobban fizetett elkapójává vált. A futballista a hírek szerint egy négyéves, 168,6 millió dolláros szerződéshosszabbítást írt alá, amelyből 120 millió dollár garantált - írta meg a The Guardian.

Az évi 42,15 millió dolláros átlagfizetés felülmúlja a Cincinnati Bengals játékosának, Ja'Marr Chase-nek az éves szinten 40,25 millió dolláros fizetését, amely eddig a csúcsot jelentette az elkapók között.

Smith-Njigba még februárban beszélt arról, hogy a posztján a legjobban fizetett játékos kíván lenni. Akkor úgy fogalmazott: szerinte ez a minimum, amit megérdemel.

Úgy gondolom, megérdemlem, hogy a pozíciómban a legjobban fizetett legyek, tekintve azt, amit a sportnak és a közösségnek adok

– nyilatkozta akkor.

A 24 éves játékos a 2025-ös szezonban elnyerte az Év Támadója díjat. Ezt annak köszönhette, hogy klubrekordot jelentő 119 elkapással és 1793 elkapott yarddal zárta az idényt, emellett 10 touchdownt is szerzett. A rájátszásban sem lassított: 17 elkapás, 199 yard és két touchdown volt a mérlege. Ebbe beletartozik a Super Bowl LX is, amelyen a Seahawks 29–13-ra legyőzte a New England Patriotsot.

Smith-Njigbát a 2023-as draft 20. helyén választották ki az Ohio State egyetemről. Azóta 51 NFL-mérkőzésen lépett pályára, ezeken összesen 282 elkapás, 3551 yard és 20 touchdown áll a neve mellett, emellett kétszeres Pro Bowl-résztvevő. A Seahawks múlt pénteken már élt a szerződésében szereplő ötödik éves opcióval, majd ezt követően jött létre a mostani rekordszerződés.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #fizetés #sport #egyesült államok #szerződés #dollár #sportoló #nfl #sportgazdaság #amerikai foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
