Komoly kéréssel rukkolt elő a BL-címvédő: vajon ebbe mindenki belemegy?
A Paris Saint-Germain hivatalos kérelmet nyújtott be a francia labdarúgó-liga vezetéséhez a Lens elleni bajnoki rangadó elhalasztása érdekében. A párizsi klub ezzel szeretne előnyhöz jutni a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben. A francia bajnokságot irányító szervezet, az LFP várhatóan jóváhagyja a kérést - jelentette a The Standard.
A PSG április 8-án Párizsban fogadja a Liverpoolt a BL negyeddöntőjének első mérkőzésén. A visszavágót április 14-én rendezik az Anfielden. A két találkozó közé, április 11-re esik a Lens elleni bajnoki összecsapás. Ez a Ligue 1 hajrájának legfontosabb meccse, hiszen a tabellán mindössze egypontos különbség választja el az élen álló PSG-t és az üldöző Lenst.
A BL-címvédő párizsiak arra kérték a ligát, hogy a Lens elleni meccset tegyék át egy későbbi időpontra. Így szabad hétvégéjük lenne a két Liverpool elleni összecsapás között. A Lens, amely 1988 óta nem nyert bajnokságot, hivatalosan elutasította a kezdeményezést, és a döntést az LFP-re bízta.
A Liverpool ugyanazon a napon a Fulhamet fogadja a Premier League-ben. Az angol klub nem tervezi a mérkőzés halasztásának kérelmezését.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Paris Saint Germain
|
26
|
19
|
3
|
4
|
58
|
22
|
36
|
60
|
2.
RC Lens
|
27
|
19
|
2
|
6
|
54
|
24
|
30
|
59
|
3.
Marseille
|
27
|
15
|
4
|
8
|
54
|
35
|
19
|
49
A Lens közleményében aggodalmát fejezte ki a helyzet miatt. Kiemelték, hogy a francia bajnokság egyre inkább csupán "kiigazítási változóvá" válik néhány klub európai érdekei mentén. A csapat szerint az átütemezés tizenöt napos kényszerszünetet jelentene számukra. Ezt követően sűrű, háromnaponta játszott meccsek következnének. Ez a terhelés sem a szezon elején meghatározott menetrendnek, sem a klub erőforrásainak nem felel meg.
A várakozások szerint az LFP végül mégis a halasztás mellett dönt. A szervezet ugyanis korábban is hajlandóságot mutatott arra, hogy az európai kupákban szereplő francia csapatok számára kedvező határozatokat hozzon. A PSG például a Chelsea elleni nyolcaddöntő két meccse között is sikeresen elérte a Nantes elleni bajnoki találkozó elhalasztását. Azt a párharcot végül 8-2-es összesítéssel nyerték meg.
