Komoly kéréssel rukkolt elő a BL-címvédő: vajon ebbe mindenki belemegy?

A Paris Saint-Germain hivatalos kérelmet nyújtott be a francia labdarúgó-liga vezetéséhez a Lens elleni bajnoki rangadó elhalasztása érdekében. A párizsi klub ezzel szeretne előnyhöz jutni a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben. A francia bajnokságot irányító szervezet, az LFP várhatóan jóváhagyja a kérést - jelentette a The Standard.

A PSG április 8-án Párizsban fogadja a Liverpoolt a BL negyeddöntőjének első mérkőzésén. A visszavágót április 14-én rendezik az Anfielden. A két találkozó közé, április 11-re esik a Lens elleni bajnoki összecsapás. Ez a Ligue 1 hajrájának legfontosabb meccse, hiszen a tabellán mindössze egypontos különbség választja el az élen álló PSG-t és az üldöző Lenst.

A BL-címvédő párizsiak arra kérték a ligát, hogy a Lens elleni meccset tegyék át egy későbbi időpontra. Így szabad hétvégéjük lenne a két Liverpool elleni összecsapás között. A Lens, amely 1988 óta nem nyert bajnokságot, hivatalosan elutasította a kezdeményezést, és a döntést az LFP-re bízta.

A Liverpool ugyanazon a napon a Fulhamet fogadja a Premier League-ben. Az angol klub nem tervezi a mérkőzés halasztásának kérelmezését.

French Ligue 1 helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Paris Saint Germain 26 19 3 4 58 22 36 60 2. RC Lens 27 19 2 6 54 24 30 59 3. Marseille 27 15 4 8 54 35 19 49

A Lens közleményében aggodalmát fejezte ki a helyzet miatt. Kiemelték, hogy a francia bajnokság egyre inkább csupán "kiigazítási változóvá" válik néhány klub európai érdekei mentén. A csapat szerint az átütemezés tizenöt napos kényszerszünetet jelentene számukra. Ezt követően sűrű, háromnaponta játszott meccsek következnének. Ez a terhelés sem a szezon elején meghatározott menetrendnek, sem a klub erőforrásainak nem felel meg.

A várakozások szerint az LFP végül mégis a halasztás mellett dönt. A szervezet ugyanis korábban is hajlandóságot mutatott arra, hogy az európai kupákban szereplő francia csapatok számára kedvező határozatokat hozzon. A PSG például a Chelsea elleni nyolcaddöntő két meccse között is sikeresen elérte a Nantes elleni bajnoki találkozó elhalasztását. Azt a párharcot végül 8-2-es összesítéssel nyerték meg.