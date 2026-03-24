Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Komoly kéréssel rukkolt elő a BL-címvédő: vajon ebbe mindenki belemegy?

Pénzcentrum
2026. március 24. 17:41

A Paris Saint-Germain hivatalos kérelmet nyújtott be a francia labdarúgó-liga vezetéséhez a Lens elleni bajnoki rangadó elhalasztása érdekében. A párizsi klub ezzel szeretne előnyhöz jutni a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben. A francia bajnokságot irányító szervezet, az LFP várhatóan jóváhagyja a kérést - jelentette a The Standard.

A PSG április 8-án Párizsban fogadja a Liverpoolt a BL negyeddöntőjének első mérkőzésén. A visszavágót április 14-én rendezik az Anfielden. A két találkozó közé, április 11-re esik a Lens elleni bajnoki összecsapás. Ez a Ligue 1 hajrájának legfontosabb meccse, hiszen a tabellán mindössze egypontos különbség választja el az élen álló PSG-t és az üldöző Lenst.

A BL-címvédő párizsiak arra kérték a ligát, hogy a Lens elleni meccset tegyék át egy későbbi időpontra. Így szabad hétvégéjük lenne a két Liverpool elleni összecsapás között. A Lens, amely 1988 óta nem nyert bajnokságot, hivatalosan elutasította a kezdeményezést, és a döntést az LFP-re bízta. 

A Liverpool ugyanazon a napon a Fulhamet fogadja a Premier League-ben. Az angol klub nem tervezi a mérkőzés halasztásának kérelmezését.

Franciaország
Paris Saint Germain
Piaci érték: 1 200M
Edző: Luis Enrique
Bajnokság: French Ligue 1
Jelenlegi helyezés: #1
French Ligue 1 helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Paris Saint Germain
26
19
3
4
58
22
36
60
2.
RC Lens
27
19
2
6
54
24
30
59
3.
Marseille
27
15
4
8
54
35
19
49
Adatlap létrehozva: 2026.03.24.

A Lens közleményében aggodalmát fejezte ki a helyzet miatt. Kiemelték, hogy a francia bajnokság egyre inkább csupán "kiigazítási változóvá" válik néhány klub európai érdekei mentén. A csapat szerint az átütemezés tizenöt napos kényszerszünetet jelentene számukra. Ezt követően sűrű, háromnaponta játszott meccsek következnének. Ez a terhelés sem a szezon elején meghatározott menetrendnek, sem a klub erőforrásainak nem felel meg.

A várakozások szerint az LFP végül mégis a halasztás mellett dönt. A szervezet ugyanis korábban is hajlandóságot mutatott arra, hogy az európai kupákban szereplő francia csapatok számára kedvező határozatokat hozzon. A PSG például a Chelsea elleni nyolcaddöntő két meccse között is sikeresen elérte a Nantes elleni bajnoki találkozó elhalasztását. Azt a párharcot végül 8-2-es összesítéssel nyerték meg.
