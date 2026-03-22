Ez nem Verstappen éve: kizárták a négyszeres világbajnokot, vajon visszatér még az elitbe?

Max Verstappen a frusztráló Forma–1-es szezonkezdet után egy négyórás versenyen indult szombaton a Nürburgringen. Bár elsőként ért célba, a futam végén mégis kizárták csapata autóját - jelentette a The Guardian.

A négyszeres Forma–1-es világbajnok a GT3-as kategóriában állt rajthoz. A Nürburgring teljes, 24,358 kilométeres vonalvezetésén közel két másodperces előnnyel szerezte meg a rajtelsőséget.

Verstappen a francia Jules Gounon és a spanyol Daniel Juncadella társaságában versenyzett. A Winward csapat által üzemeltetett, Red Bull-festésű Mercedesszel közel egyperces előnnyel nyerték meg a futamot, a sportfelügyelők azonban utólag közbeavatkoztak.

A győztes autót végül azért zárták ki, mert a megengedett hat helyett hét garnitúra gumiabroncsot használtak fel a verseny során. "A kizárás nehezen feldolgozható" - nyilatkozta Christian Hohenadel, a Winward csapatfőnöke a Motorsport.com portálnak. "Sajnos egy belső hibát vétettünk, ami nem hagyott mérlegelési lehetőséget a sportfelügyelők számára."

Verstappen a történtek ellenére májusban, a nürburgringi 24 órás autóversenyen is tervezi az indulást. A holland pilóta idei Forma–1-es szezonja egyelőre nem az álmai szerint alakul. Az Ausztrál Nagydíjon hatodik lett, a Kínai Nagydíjon pedig kiesett. A következő versenyhétvégén a Japán Nagydíjon áll majd rajthoz.

Balogh Zoltán, MTI/MTVA