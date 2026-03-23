Futballista és egy szurkolófiú a stadionban egy mérkőzés után, autogramot osztogatva. Mindketten kaukázusiak, férfiak.
Sport

Nagyon ráuntak a sztárok és a klubok erre a rajongói csoportra: valamit lépni kéne, egyre nagyobb a baj

Pénzcentrum
2026. március 23. 16:44

Az autogramvadászat a profi futball egyik kényes kísérőjelensége. Miközben a rajongók egy életre szóló emléket szeretnének, a hivatásos gyűjtők üzletet csinálnak a játékosok aláírásaiból, ami egyre több konfliktushoz vezet - írta meg a BBC Sport.

A sportrelikviák piaca világszinten több milliárd fontos forgalmat bonyolít. Ez komoly anyagi motivációt jelent a hivatásos autogramvadászoknak. Ők jellemzően kötegekkel – tucatnyi mezzel és fotóval – állítják meg a játékosokat az edzőpályák mellett, a benzinkutakon, a szállodákban, vagy akár az otthonuk közelében is.

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője nemrég egy meccs után megtagadta az aláírást, mivel elmondása szerint kiszolgáltatottnak érezte magát. Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere tavaly a lakása közelében fakadt ki egy csoportra:

Ne gyertek ide többé! Tényleg ezzel akarjátok leélni az életeteket?

A klubok időnként kénytelenek közbelépni. Kitiltják a hivatásos vadászokat az edzőközpontok környékéről, biztonsági személyzetet küldenek a közeli benzinkutakra, esetenként pedig hazáig kísérik a játékosokat. Mason Mount 2023-ban kamerák előtt kérte a gyűjtőket, hogy ne kövessék, miután ezt egymást követő napokon is megtették. Noussair Mazraoui, a Manchester United védője pedig nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy szándékosan olvashatatlan firkákat rajzolt a neki nyújtott mezekre.

A Premier League-győztes Chris Sutton saját tapasztalataiból mesélte, hogy televíziós szakértőként is rendszeresen letámadják. Előfordult, hogy a BBC stúdiója előtt egyszerre tizenkét mezt nyomtak a kezébe.

Ha nemet mondunk, gyakran verbálisan bántalmaznak, vagy nyilvánosságra hozzák a visszautasítást az interneten. Ezek az emberek elveszik a lehetőséget a gyerekektől és az igazi szurkolóktól

– mondta.

Phil Jagielka, az angol válogatott egykori védője szerint a hivatásos vadászok olykor a gyerekeiket vagy a barátaikat küldik előre, hogy természetesebbnek tűnjön a helyzet.

Az egyikük nyíltan megmondta, hogy eladja az aláírásokat, és ebből fizeti a jegyeit a londoni idegenbeli meccsekre

– idézte fel. Hozzátette, hogy a legtöbb szurkoló tisztelettudó, de ha a gyűjtők nem kapják meg, amit akarnak, gyorsan megváltozik a viselkedésük.

A női labdarúgásban is érezhető a változás. Bár a szurkolók hagyományosan közelebb kerülhettek a játékosokhoz, mint a férfi élvonalban, egyesek szerint az utóbbi időben egyre több a követelőző fellépés. Nikita Parris, a 2022-es Európa-bajnok angol válogatott tagja elárulta: ugyanazok a Manchester United-szurkolók kértek tőle autogramot, akik korábban kifütyülték. Helen Ward, a walesi válogatott második legeredményesebb játékosa szerint "egyfajta feljogosítottságérzet jelent meg bizonyos drukkerekben. Úgy gondolják, hogy a jegyvásárlás automatikusan garantálja számukra a játékosok figyelmét is."

Az online piacon emellett a hamisítványok is komoly problémát jelentenek. Az Egyesült Királyságban az aláírások hitelesítése szabályozatlan terület. A legtöbb tárgyhoz ugyan mellékelnek eredetiségi tanúsítványt, ám annak értéke attól függ, mennyire megbízható a kiállító szervezet. Ezeket a cégeket azonban senki sem ellenőrzi. 2018-ban egy férfit hat év börtönre ítéltek, mert közel egy évtizeden át hamis sportrelikviákat értékesített, amivel több mint egymillió fontot keresett. A nyomozás során Wayne Rooney személyesen vizsgált meg egy állítólag általa dedikált mezt, és igazolta, hogy az hamisítvány.
