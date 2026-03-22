Őrségváltás történik az élsportban? Mást se látni, mint fiatal titánokat, ez a magyarázata

Az élsport legmagasabb szintjén egyre fiatalabb versenyzők tűnnek fel. Ez a tendencia az Arsenal legfiatalabb Premier League-gólszerzőjétől kezdve a 17 éves darts-világbajnokon át egészen a Formula–1 tinédzser pilótáiig megfigyelhető. A jelenség mögött az utánpótlás-nevelés forradalma és a sporttudomány fejlődése áll, bár a szakemberek óvatosságra is intenek - írta meg a The Guardian.

Max Dowman nemrég a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője lett, azonban nem ő az egyetlen rendkívül fiatal tehetség az Arsenalnál. Marli Salmon 16 évesen debütált a felnőttek között, míg Brando Bailey-Joseph 17 évesen már a Bajnokok Ligájában lépett pályára.

Ez a jelenség ugyanakkor messze túlmutat a futballon. Sky Brown 17 évesen már kétszeres gördeszkás világbajnoknak mondhatja magát. Luke Littler 18 éves korára kétszer nyerte meg a darts-világbajnokságot, Mia Brookes 16 évesen lett hódeszkás slopestyle-világbajnok, Emma Raducanu pedig 18 évesen nyert Grand Slam-tornát. A krikettben Jacob Bethell 21 évesen lett Anglia legfiatalabb csapatkapitánya, amivel egy 1889 óta fennálló rekordot döntött meg.

Mindez azért különösen érdekes, mert az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a csúcsteljesítmény elérésének életkora a legtöbb sportágban folyamatosan emelkedik. Az 1992 és 2021 közötti időszakban az olimpikonok átlagéletkora két évvel nőtt. A férfi teniszezők esetében ez a szám 24,6-ról 28,6-ra emelkedett, de a labdarúgók és a krikettjátékosok is egyre tovább képesek a legmagasabb szinten versenyezni. A tinédzserként berobbanó szenzációk tehát elméletileg ritka kivételnek számítanak, ennek ellenére mégis sorra bukkannak fel.

A Formula-1 remekül szemlélteti a háttérben meghúzódó okokat. A jelenlegi mezőnyben Oliver Bearman, Isack Hadjar és Gabriel Bortoleto egyaránt 21 évesek. A két legkomolyabb világbajnoki esélyes, Oscar Piastri és Lando Norris is mindössze 25, illetve 26 éves. Ráadásul még Charles Leclerc és Max Verstappen sem töltötte be a harmincadik életévét.

Az F1-es istállók utánpótlás-akadémiái napjainkra a világ legfejlettebb tehetséggondozó programjaivá nőtték ki magukat. A sporttudomány, a sportpszichológia és az új generációs szimulátorok segítségével a pilótákat ma már jóval kevesebb valós pályán töltött idővel is fel tudják készíteni. Ennek köszönhetően sokkal fiatalabb korban válnak alkalmassá a versenysorozat elképesztő fizikai megterhelésének elviselésére.

A Premier League-ben hasonló forradalmat hozott a 2012-ben bevezetett Elite Player Performance Plan (EPPP) nevű utánpótlás-fejlesztési program. Des Ryan, aki kilenc évig vezette az Arsenal akadémiájának fizikai felkészítő részlegét, úgy fogalmazott, hogy a rendszer "teljesen más dimenzióba" emelte az angol futballt.

Amikor kiváló fizikai, orvosi, pszichológiai, szociális és oktatási erőforrások állnak rendelkezésre, az jelentősen növeli a játékosok felkészültségét

- mondta a szakember.

Ezt erősíti meg Sean Cumming, a Bath-i Egyetem gyermekek sportélettanával foglalkozó professzora is. Ő vezette be az angol labdarúgásba a biológiai korcsoportosítás, más néven a bio-banding módszerét. Ennek lényege, hogy a sportolókat a biológiai érettségük, és nem a naptári életkoruk alapján osztják be.

A korán érő fiatalok, akik már 16 évesen elérik a fizikai érettséget, ma jobb háttértámogatást kapnak, mint korábban bármikor. Az akadémiákon a fejlődési szakaszuknak megfelelő erő- és állóképességi edzésekkel készítik fel őket. Így mire a testük alkalmassá válik a komolyabb felnőtt terhelésre, addigra technikailag is tökéletesen felkészültek lesznek.

A szakemberek ugyanakkor határozottan óvatosságra is intenek. Cumming hangsúlyozza, hogy a korán érő sportolók teste is egészen a húszas éveik elejéig fejlődik. Emiatt sokkal sérülékenyebbek a felnőtteknél, így a fizikai terhelésüket rendkívül gondosan kell adagolni. Ryan eközben arra hívja fel a figyelmet, hogy a férfi agy fejlődése nagyjából 23 éves korig tart.

A tizenéves fiataloknak ezért megfelelő mentorálásra, gondoskodásra és egy stabil szociális védőhálóra van szükségük. Míg a kiemelt szintű akadémiákon mindez tökéletesen biztosított, a szakember rendkívül aggályosnak tartja azt a gyakorlatot, amikor a fiatal játékosokat megfelelő szakmai és pszichológiai háttér nélkül egyből az alacsonyabb osztályú felnőttcsapatok öltözőibe dobják be.