Utolsó pillanatban lépett vissza a legfontosabb tornától a sakknagymester: mi történhetett?
Az indiai Koneru Humpy a közel-keleti konfliktus miatti biztonsági aggályokra hivatkozva visszalépett a 2026-os női sakkvilágbajnokjelölti tornáról. A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) vasárnapi bejelentése szerint a helyét az ukrán Anna Muzicsuk veszi át.
Humpy vasárnap jelentette be, hogy visszalép a március 28. és április 16. között Cipruson sorra kerülő tornától. Az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy egyetlen verseny sem lehet fontosabb a személyes biztonságnál. Hozzátette, hogy a kapott garanciák ellenére sem érzi magát biztonságban a jelenlegi körülmények között - írja a Reuters.
A FIDE közleménye alapján a versenyszabályzat értelmében Humpy helyét a 2024–2025-ös női versenysorozat következő legjobb, kvalifikációval még nem rendelkező helyezettjének ajánlották fel. Ennek köszönhetően Muzicsuk csatlakozhat a mezőnyhöz.
Az ukrán nagymester olyan versenyzők mellett ül majd asztalhoz, mint Tan Csung-ji, Katerina Lagno, Alekszandra Gorjacskina, Csu Csin-er, Divja Desmuk, Vaisali Ramesbábu és Bibiszara Aszaubajeva.
A múlt héten Wadim Rosenstein német technológiai milliárdos felajánlotta, hogy a játékosok biztonsága érdekében a tornát Ciprusról Németországba helyezzék át, egyúttal minden szervezési és logisztikai költséget átvállalt volna. A FIDE azonban elutasította az ajánlatot, és Humpy visszalépése ellenére is kitart a ciprusi helyszín mellett. "Semmi sem változott" – nyilatkozta hétfőn a Reuters hírügynökségnek Emil Szutovszkij, a FIDE vezérigazgatója.
