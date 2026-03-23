2026. március 23. hétfő Emőke
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sakktábla
Sport

Utolsó pillanatban lépett vissza a legfontosabb tornától a sakknagymester: mi történhetett?

Pénzcentrum
2026. március 23. 15:22

Az indiai Koneru Humpy a közel-keleti konfliktus miatti biztonsági aggályokra hivatkozva visszalépett a 2026-os női sakkvilágbajnokjelölti tornáról. A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) vasárnapi bejelentése szerint a helyét az ukrán Anna Muzicsuk veszi át.

Humpy vasárnap jelentette be, hogy visszalép a március 28. és április 16. között Cipruson sorra kerülő tornától. Az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy egyetlen verseny sem lehet fontosabb a személyes biztonságnál. Hozzátette, hogy a kapott garanciák ellenére sem érzi magát biztonságban a jelenlegi körülmények között - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A FIDE közleménye alapján a versenyszabályzat értelmében Humpy helyét a 2024–2025-ös női versenysorozat következő legjobb, kvalifikációval még nem rendelkező helyezettjének ajánlották fel. Ennek köszönhetően Muzicsuk csatlakozhat a mezőnyhöz.

Az ukrán nagymester olyan versenyzők mellett ül majd asztalhoz, mint Tan Csung-ji, Katerina Lagno, Alekszandra Gorjacskina, Csu Csin-er, Divja Desmuk, Vaisali Ramesbábu és Bibiszara Aszaubajeva.

A múlt héten Wadim Rosenstein német technológiai milliárdos felajánlotta, hogy a játékosok biztonsága érdekében a tornát Ciprusról Németországba helyezzék át, egyúttal minden szervezési és logisztikai költséget átvállalt volna. A FIDE azonban elutasította az ajánlatot, és Humpy visszalépése ellenére is kitart a ciprusi helyszín mellett. "Semmi sem változott" – nyilatkozta hétfőn a Reuters hírügynökségnek Emil Szutovszkij, a FIDE vezérigazgatója.

 
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #sport #ukrajna #németország #verseny #nemzetközi #konfliktus #Közel-Kelet #sakk #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
16:44
16:33
16:15
16:02
15:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 23. hétfő
Emőke
13. hét
Március 23.
Meteorológiai világnap
Március 23.
A magyar-lengyel barátság napja
Március 23.
A magyar ejtőernyősök napja
Ajánlatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyereménybetét
Több bank is kínál olyan betéteket, mellyel a megtakarítok értékes tárgyakat vagy gépkocsit nyerhetnek. Ezek a betétek a tárgynyereményeken felül csak minimális kamatot fizetnek, és a tárgyak teljes értékéből és a betétállományból számolt hozam is alacsonyabb lehet a piaci átlagnál.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
