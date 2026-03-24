Lelkes amatőrök, akik most a vébére juthatnak ki: történelmi tettre készül a pici szigetország

2026. március 24. 18:54

Új-Kaledónia, a FIFA-világranglista 150. helyezettje mindössze két mérkőzésre van a történelmi világbajnoki szerepléstől. A csapat játékosainak többsége a francia amatőr labdarúgás alsóbb osztályaiban futballozik. Sokan közülük nemrég még szupermarketben dolgoztak, vagy éppen állást keresnek - írta meg a The Guardian.

A francia tengerentúli terület válogatottjának egyik kulcsjátékosa Titouan Richard. Ő a francia labdarúgás hetedosztályát jelentő Régional 2-ben, a Lyontól délre fekvő aprócska Roussillon városának Salaise Rhodia nevű csapatában játszik.

A válogatott a héten Guadalajarába utazik, ahol előbb Jamaicával, majd a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzik meg a vb-részvételért.

Még soha nem fordult elő, hogy egy hetedosztályú játékos két meccsre legyen a világbajnokságtól

- mondta Richard. A játékos kommunikációs tanulmányai mellett nemrég még az Intermarché szupermarketláncnál dolgozott, jelenleg pedig munkanélküli. "Szerencse, hogy épp nincs állásom" - tette hozzá nevetve, megjegyezve, hogy korábban többször fizetés nélküli szabadságot kellett kivennie a válogatott szereplések miatt.

A vb-szereplés lehetőségét a kibővített világbajnoki formátum teremtette meg, amely története során először biztosít automatikus kvalifikációs helyet Óceánia számára. Ezt végül Új-Zéland szerezte meg, miután tavaly márciusban 3-0-ra legyőzte Új-Kaledóniát, ám a pótselejtezős hely így is összejött a szigetországiaknak.

Míg az új-zélandi Chris Wood az angol Premier League-ben futballozik, az új-kaledón keret tagjainak túlnyomó többsége profi szerződés nélküli amatőr. A 36 éves csapatkapitány, César Zeoula az ötödosztályú US Chauvigny játékosa, és egyike a keret kevés szerződtetett labdarúgójának.

Ezek olyan kiemelkedő mérkőzések, amelyeket talán soha többé nem játszhatunk le az életünkben

- fogalmazott a kapitány.

A helyi labdarúgó-szövetség az elmúlt években tudatosan ösztönözte a játékosokat, hogy költözzenek Franciaországba. Johann Sidaner szövetségi kapitány 2022 augusztusában kapta meg a megbízását, miután korábban tizenegy évet dolgozott a Nantes akadémiáján.

Az egyik kitűzött célom az volt, hogy szorosabb kapcsolatot építsek ki az anyaországgal. Ezzel akartam biztosítani, hogy a fiúk megfelelő szinten játsszanak

- magyarázta a szakvezető. Ez a stratégia azután vált különösen fontossá, hogy 2024 májusában felfüggesztették az új-kaledón bajnokságot egy tervezett választójogi reform ellen kitört országos tiltakozáshullám miatt. 

A hatalmas földrajzi távolság miatt komoly kihívást jelent az amatőr játékosok nyomon követése. A szövetség ezért bevezette a Suivi Sport nevű alkalmazást: ezen keresztül 45 játékos sportteljesítményét, életmódját és általános közérzetét kísérik figyelemmel napi szinten.

Mindegyiküknek zöld zónában kell lennie ahhoz, hogy számíthasson a kerettagságra

- mondta Sidaner.

Az új-kaledón válogatott az élen zárta a selejtezőcsoportját, a játékosok szerint pedig semmi okuk a kisebbségi komplexusra. "Ha eljutottunk idáig, az azért van, mert megérdemeltük" - szögezte le Richard. Sidaner szerint a csapat valódi ereje az összetartozásban rejlik.

Amikor együtt vannak, megmutatkozik a kultúrájuk, amelyben a csapattársak többek egyszerű családnál. Klánok és törzsek alkotják a közösséget, amelyek hozzászoktak a szoros együttműködéshez. Ha pedig ezek az emberek összeállnak, hegyeket képesek megmozgatni

- fogalmazott a szövetségi kapitány.
