Hatalmas bajban a korábban alaposan kitömött futballklub: pénz dögivel, eredmény sehol
A szaúdi tulajdonú Newcastle United egyre távolabb kerül attól a céljától, hogy 2030-ra a világ élmezőnyébe tartozzon. A szigorú pénzügyi szabályozások, a meglévő bevételi hátrányok és a megoldatlan stadionhelyzet mind arra utalnak, hogy a klub jelenlegi ambíciói egyelőre jelentősen meghaladják a valós lehetőségeket - írta a BBC Sport.
David Hopkinson, a Newcastle tavaly kinevezett vezérigazgatója még azzal a merész ígérettel érkezett, hogy 2030-ra a klubot beemeli a világ legjobbjai közé. A Sunderland elleni 2-1-es hazai vereség után azonban a csapat a tabellán még az északkelet-angliai riválisa mögött is kullog.
Eddie Howe, a Szarkák menedzsere irányításának négy és fél éve alatt most került először igazán nyomás alá. A szakember a közelmúltban nyíltan beszélt a pénzügyi korlátokról is. Elmondása szerint a szabályok rendkívül megnehezítik a dolgukat, és jelenleg nem látja a módját, hogyan tudnák legyőzni ezt a rendszert.
A probléma gyökere, hogy a Szaúdi Állami Befektetési Alap (PIF) túl későn szállt be a játékba. Míg a Chelsea és a Manchester City korábban szabadon költhettek futballbirodalmuk felépítésekor, a Premier League 2013-ban bevezetett nyereségességi és fenntarthatósági szabályai (PSR) a 2021-es felvásárlás idejére már jelentősen korlátozták a Newcastle mozgásterét.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
11.
Sunderland
|
31
|
11
|
10
|
10
|
32
|
36
|
-4
|
43
|
12.
Newcastle United
|
31
|
12
|
6
|
13
|
44
|
45
|
-1
|
42
|
13.
Bournemouth AFC
|
31
|
9
|
15
|
7
|
46
|
48
|
-2
|
42
A klub három év alatt 404,7 millió fontot költött igazolásokra, ám alig 50,4 milliót hozott be a játékoseladásokból. 2024-ben a számviteli egyensúly érdekében kénytelenek voltak 35 millió fontért eladni a saját nevelésű Elliot Andersont a Nottingham Forestnek. A játékos azóta az angol válogatott alapembere lett, jelenlegi piaci értékét pedig már 80 millió fontra becsülik.
Július 1-jétől a PSR-t felváltja a keretköltség-szabály (SCR), amelynek bevezetését a Newcastle is támogatja. Az új rendszer lényege, hogy a veszteség mértékének korlátozása helyett a bevételek arányában határozza meg a költési keretet. A Premier League-ben ez a korlát 85 százalék lesz.
Az első évben azonban akár 115 százalékig is el lehet menni egyfajta luxusadó megfizetése mellett. Csakhogy ez a modell lényegében konzerválja a klubok közötti bevételi szakadékot. A 2023-2024-es adatok alapján a Newcastle SCR-kerete mindössze 243 millió font lenne. Ezzel szemben a Manchester United 597, a Manchester City 580, míg az Arsenal és a Liverpool 449 millió fontból gazdálkodhatna.
További nehézséget jelent, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) saját, szigorúbb SCR-rendszere a bevételek 70 százalékában maximalizálja az európai kupákban szereplő klubok költését. Ez paradox helyzetet teremt. Egy európai kupaszereplés ugyanis pénzügyileg akár hátrányosabb is lehet, mintha a csapat kizárólag a hazai bajnokságra koncentrálna.
A Konferencialiga győztese mindössze 20 millió fontot keres a sorozattal., csakhogy közben a 70 százalékos plafon miatt legalább 33 millió fonttal kevesebbet költhet a keretére, mintha egyáltalán nem játszana a nemzetközi porondon. A Bajnokok Ligájában eközben a klubkoefficienseken alapuló bónuszrendszer csak tovább növeli a hagyományos topcsapatok pénzügyi előnyét.
A megoldás kulcsát a stadionfejlesztés jelenthetné, mivel az infrastruktúrára fordított kiadások nem számítanak bele az SCR-keretbe. A Newcastle meccsnapi bevétele 50 millió font volt a 2023-2024-es szezonban, míg a Liverpoolé 102, a Manchester Unitedé pedig 137 millió. Az 52 ezer férőhelyes St. James' Park felújítása vagy egy új aréna építése elengedhetetlen lépés lenne, egyelőre azonban még a konkrét tervrajzokat sem nyújtották be.
Hopkinson maga is elismerte, hogy a klub eddig nem aknázta ki megfelelően a benne rejlő üzleti lehetőségeket. A csapat jelenleg csak a 12. helyen áll a bajnokságban. Ezen az sem segített, hogy a múlt nyáron 242 millió fontot költöttek erősítésekre, ami a klub történetének legmagasabb összege egyetlen átigazolási időszak alatt. Mindez rávilágít egy alapvető igazságra: a szaúdi tulajdonosok korlátlan gazdagsága önmagában nem elegendő a sikerhez, mivel a modern futball pénzügyi ökoszisztémája egyelőre a már beágyazott elitet védi.
