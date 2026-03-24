A kép a Santiago Bernabeu Stadion előtt készült a Real Madrid C.F. mérkőzésének napján a 2013-2014-es szezonban. A mérkőzésen a Real Madrid a Real Sociedad ellen játszott a LIGA BBVA-ban.
Sport

Megmondta végre Jürgen Klopp, ő lesz-e a Real új edzője: alaposan kifakadt a volt Liverpool-mester

Pénzcentrum
2026. március 24. 16:12

A pletykák nem csillapodnak, így Szoboszlai egykori mestere saját maga öntött tiszta vizet a pohárba - írta a Football Espana.

Jürgen Klopp, a Liverpool és a Borussia Dortmund korábbi vezetőedzője ismét határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a nyáron átveszi a Real Madrid vagy az Atlético Madrid irányítását. A német szakember egy müncheni rendezvényen fakadt ki a pletykák miat.

Klopp neve azóta kerül szóba rendszeresen a Real Madriddal kapcsolatban, amióta Xabi Alonsót menesztették a vezetőedzői posztról. A korábbi értesülések szerint Florentino Pérez elnök számára a német szakember és Zinédine Zidane jelentette az egyetlen igazán meggyőző opciót a Bernabéu kispadjára.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 340M
Edző: Álvaro Arbeloa
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #2
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
FC Barcelona
29
24
1
4
78
28
50
73
2.
Real Madrid
29
22
3
4
63
26
37
69
3.
Villarreal CF
29
18
4
7
54
34
20
58
Adatlap létrehozva: 2026.03.24.

Időközben az a hír is felröppent, hogy Diego Simeone utódjaként az Atléticónál is szóba jöhet a neve. Maga Klopp egy müncheni eseményen nem rejtette véka alá a bosszúságát.

Idegesít ez az egész, tiszta képtelenség. Elég, ha valamelyik médium megír valami sületlenséget, és máris reagálnom kell. Nem tudom, hogy mesterséges intelligencia vagy élő ember áll-e mögötte.

- fogalmazott Klopp. A német edző egyértelművé tette, hogy a Real Madrid egyszer sem kereste meg őt, és a menedzserét sem.

Ha felhívtak volna, az előbb-utóbb kiderült volna. Egyetlen egyszer sem hívtak azonban. A menedzserem itt van, kérdezzétek meg őt is. Ráadásul állítólag az Atlético Madridot is én edzem majd, talán egyszerre a kettőt. Ezt a felvetést tényleg meg kellene kérdőjelezni...

- mondta erről Klopp.

A német sajtóban ugyanakkor következetesen arról írnak, hogy a Real Madrid és a német válogatott az a két lehetőség, amelyekért Klopp esetleg visszatérne az edzősködéshez.

Jelenleg nem gondolkodom ezen, és szerencsére nincs is rá okom. A koromhoz képest elég előrehaladott vagyok az életben, de edzőként még nem vagyok teljesen kész. Ki tudja, mit hoznak a következő évek? Egyelőre semmi sincs eltervezve. Bocsi, Madrid, de előbb telefonálni kell, mielőtt bármit mondhatnék

- fogalmazott a szakember.

A Real Madrid kispadján jelenleg Álvaro Arbeloa ül, aki egyre stabilabb pozíciót épít ki magának. A csapata öt egymást követő győzelmet aratott, ez a sikerszéria pedig jelentősen enyhítette a feszültséget a Bernabéuban. A jelek szerint ráadásul Pérez elnök sem keres már feltétlenül utódot a következő szezonra.
