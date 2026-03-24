A cseh szövetség 47 fegyelmi eljárást indított a hazai élvonalat és az utánpótlást is érintő ügyben, a rendőrség pedig több embert letartóztatott.
Megmondta végre Jürgen Klopp, ő lesz-e a Real új edzője: alaposan kifakadt a volt Liverpool-mester
A pletykák nem csillapodnak, így Szoboszlai egykori mestere saját maga öntött tiszta vizet a pohárba - írta a Football Espana.
Jürgen Klopp, a Liverpool és a Borussia Dortmund korábbi vezetőedzője ismét határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a nyáron átveszi a Real Madrid vagy az Atlético Madrid irányítását. A német szakember egy müncheni rendezvényen fakadt ki a pletykák miat.
Klopp neve azóta kerül szóba rendszeresen a Real Madriddal kapcsolatban, amióta Xabi Alonsót menesztették a vezetőedzői posztról. A korábbi értesülések szerint Florentino Pérez elnök számára a német szakember és Zinédine Zidane jelentette az egyetlen igazán meggyőző opciót a Bernabéu kispadjára.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
FC Barcelona
|
29
|
24
|
1
|
4
|
78
|
28
|
50
|
73
|
2.
Real Madrid
|
29
|
22
|
3
|
4
|
63
|
26
|
37
|
69
|
3.
Villarreal CF
|
29
|
18
|
4
|
7
|
54
|
34
|
20
|
58
Időközben az a hír is felröppent, hogy Diego Simeone utódjaként az Atléticónál is szóba jöhet a neve. Maga Klopp egy müncheni eseményen nem rejtette véka alá a bosszúságát.
Idegesít ez az egész, tiszta képtelenség. Elég, ha valamelyik médium megír valami sületlenséget, és máris reagálnom kell. Nem tudom, hogy mesterséges intelligencia vagy élő ember áll-e mögötte.
- fogalmazott Klopp. A német edző egyértelművé tette, hogy a Real Madrid egyszer sem kereste meg őt, és a menedzserét sem.
Ha felhívtak volna, az előbb-utóbb kiderült volna. Egyetlen egyszer sem hívtak azonban. A menedzserem itt van, kérdezzétek meg őt is. Ráadásul állítólag az Atlético Madridot is én edzem majd, talán egyszerre a kettőt. Ezt a felvetést tényleg meg kellene kérdőjelezni...
- mondta erről Klopp.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A német sajtóban ugyanakkor következetesen arról írnak, hogy a Real Madrid és a német válogatott az a két lehetőség, amelyekért Klopp esetleg visszatérne az edzősködéshez.
Jelenleg nem gondolkodom ezen, és szerencsére nincs is rá okom. A koromhoz képest elég előrehaladott vagyok az életben, de edzőként még nem vagyok teljesen kész. Ki tudja, mit hoznak a következő évek? Egyelőre semmi sincs eltervezve. Bocsi, Madrid, de előbb telefonálni kell, mielőtt bármit mondhatnék
- fogalmazott a szakember.
A Real Madrid kispadján jelenleg Álvaro Arbeloa ül, aki egyre stabilabb pozíciót épít ki magának. A csapata öt egymást követő győzelmet aratott, ez a sikerszéria pedig jelentősen enyhítette a feszültséget a Bernabéuban. A jelek szerint ráadásul Pérez elnök sem keres már feltétlenül utódot a következő szezonra.
-
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
-
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.