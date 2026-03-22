Így áll a Premier League a Chelsea büntije után: nem volt több egy ejnyebejnyénél?

A Chelsea megkapta a Premier League történetének legnagyobb pénzbírságát, de megúszta a pontlevonást. A ligaértekezleten azonban a várakozásokkal ellentétben nem alakult ki éles vita az ügyben - írta meg a Mirror.

A londoni klubot 10 millió fontos bírsággal, az első csapatot érintő, egy évre felfüggesztett átigazolási tilalommal, valamint egy kilenc hónapos azonnali tiltással sújtották - erről korábban a Pénzcentrum is beszámolt. Utóbbi értelmében a Chelsea ezen időszak alatt nem igazolhat utánpótláskorú játékosokat más Premier League- és EFL-kluboktól.

A szankciókat a pénzügyi beszámolókkal és a külső befektetésekkel kapcsolatos szabálytalanságok miatt szabták ki, amelyek még a Roman Abramovics-korszakból származnak. A tulajdonosváltást követően a Clearlake Capital és Todd Boehly maguk jelentették be a feltárt visszaéléseket a ligának.

Anglia Chelsea Piaci érték: 1 160M Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #6 English Premier League

A büntetés kihirdetése után, még a soron következő klubértekezlet előtt két egyesület is jelezte aggályait Alison Brittainnek, a Premier League elnökének. Egyes vezetők azt firtatták, miért nem kapott a Chelsea sportszakmai büntetést, vagyis pontlevonást. Nehezményezték, hogy a Nottingham Forest és az Everton korábban hasonló jellegű Pénzügyi Fair Play-szabálysértések miatt pontlevonással bűnhődött. Az Everton menedzsere, David Moyes nyíltan ki is fejezte elégedetlenségét.

Karren Brady, a West Ham alelnöke a The Sun hasábjain megjelent rovatában ugyanakkor árnyalta a képet. Állítása szerint a csütörtöki ligaértekezleten szóba sem került a Chelsea ügye, és semmilyen számonkérés vagy konfrontáció nem történt. Brady úgy véli, a klubok pontosan tudják, hogy a felelősség az Abramovics-éra öröksége, és nem a jelenlegi tulajdonosokat terheli.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Brady kiemelte, hogy Boehly és Eghbali ritka lépést tettek a modern futballban. Betekintést engedtek a pénzügyi nyilvántartásokba, és önként adták át a hatóságoknak az előző korszakban keletkezett szabálytalanságok dokumentációját. A Premier League maga is "kivételesnek" minősítette az együttműködésüket.

Brady hozzátette, hogy teljes mértékben támogatja a liga vezetésének eljárását az ügyben. Ugyanakkor elismerte, hogy az Everton és a Nottingham Forest szurkolóinak sérelme jogos, de mivel az esetek között érdemi különbségek vannak, nem lehet egyforma mércét alkalmazni mindegyikre.