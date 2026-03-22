Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Így áll a Premier League a Chelsea büntije után: nem volt több egy ejnyebejnyénél?

2026. március 22. 15:30

A Chelsea megkapta a Premier League történetének legnagyobb pénzbírságát, de megúszta a pontlevonást. A ligaértekezleten azonban a várakozásokkal ellentétben nem alakult ki éles vita az ügyben - írta meg a Mirror.

A londoni klubot 10 millió fontos bírsággal, az első csapatot érintő, egy évre felfüggesztett átigazolási tilalommal, valamint egy kilenc hónapos azonnali tiltással sújtották - erről korábban a Pénzcentrum is beszámolt. Utóbbi értelmében a Chelsea ezen időszak alatt nem igazolhat utánpótláskorú játékosokat más Premier League- és EFL-kluboktól.

A szankciókat a pénzügyi beszámolókkal és a külső befektetésekkel kapcsolatos szabálytalanságok miatt szabták ki, amelyek még a Roman Abramovics-korszakból származnak. A tulajdonosváltást követően a Clearlake Capital és Todd Boehly maguk jelentették be a feltárt visszaéléseket a ligának.

Anglia
Chelsea
Piaci érték: 1 160M
Jelenlegi helyezés: #6
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
5.
Liverpool
31
14
7
10
50
42
8
49
6.
Chelsea
31
13
9
9
53
38
15
48
7.
Brentford
31
13
7
11
46
42
4
46
Adatlap létrehozva: 2026.03.22.

A büntetés kihirdetése után, még a soron következő klubértekezlet előtt két egyesület is jelezte aggályait Alison Brittainnek, a Premier League elnökének. Egyes vezetők azt firtatták, miért nem kapott a Chelsea sportszakmai büntetést, vagyis pontlevonást. Nehezményezték, hogy a Nottingham Forest és az Everton korábban hasonló jellegű Pénzügyi Fair Play-szabálysértések miatt pontlevonással bűnhődött. Az Everton menedzsere, David Moyes nyíltan ki is fejezte elégedetlenségét.

Karren Brady, a West Ham alelnöke a The Sun hasábjain megjelent rovatában ugyanakkor árnyalta a képet. Állítása szerint a csütörtöki ligaértekezleten szóba sem került a Chelsea ügye, és semmilyen számonkérés vagy konfrontáció nem történt. Brady úgy véli, a klubok pontosan tudják, hogy a felelősség az Abramovics-éra öröksége, és nem a jelenlegi tulajdonosokat terheli.

Brady kiemelte, hogy Boehly és Eghbali ritka lépést tettek a modern futballban. Betekintést engedtek a pénzügyi nyilvántartásokba, és önként adták át a hatóságoknak az előző korszakban keletkezett szabálytalanságok dokumentációját. A Premier League maga is "kivételesnek" minősítette az együttműködésüket.

Brady hozzátette, hogy teljes mértékben támogatja a liga vezetésének eljárását az ügyben. Ugyanakkor elismerte, hogy az Everton és a Nottingham Forest szurkolóinak sérelme jogos, de mivel az esetek között érdemi különbségek vannak, nem lehet egyforma mércét alkalmazni mindegyikre.
