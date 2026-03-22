Így áll a Premier League a Chelsea büntije után: nem volt több egy ejnyebejnyénél?
A Chelsea megkapta a Premier League történetének legnagyobb pénzbírságát, de megúszta a pontlevonást. A ligaértekezleten azonban a várakozásokkal ellentétben nem alakult ki éles vita az ügyben - írta meg a Mirror.
A londoni klubot 10 millió fontos bírsággal, az első csapatot érintő, egy évre felfüggesztett átigazolási tilalommal, valamint egy kilenc hónapos azonnali tiltással sújtották - erről korábban a Pénzcentrum is beszámolt. Utóbbi értelmében a Chelsea ezen időszak alatt nem igazolhat utánpótláskorú játékosokat más Premier League- és EFL-kluboktól.
A szankciókat a pénzügyi beszámolókkal és a külső befektetésekkel kapcsolatos szabálytalanságok miatt szabták ki, amelyek még a Roman Abramovics-korszakból származnak. A tulajdonosváltást követően a Clearlake Capital és Todd Boehly maguk jelentették be a feltárt visszaéléseket a ligának.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
5.
Liverpool
|
31
|
14
|
7
|
10
|
50
|
42
|
8
|
49
|
6.
Chelsea
|
31
|
13
|
9
|
9
|
53
|
38
|
15
|
48
|
7.
Brentford
|
31
|
13
|
7
|
11
|
46
|
42
|
4
|
46
A büntetés kihirdetése után, még a soron következő klubértekezlet előtt két egyesület is jelezte aggályait Alison Brittainnek, a Premier League elnökének. Egyes vezetők azt firtatták, miért nem kapott a Chelsea sportszakmai büntetést, vagyis pontlevonást. Nehezményezték, hogy a Nottingham Forest és az Everton korábban hasonló jellegű Pénzügyi Fair Play-szabálysértések miatt pontlevonással bűnhődött. Az Everton menedzsere, David Moyes nyíltan ki is fejezte elégedetlenségét.
Karren Brady, a West Ham alelnöke a The Sun hasábjain megjelent rovatában ugyanakkor árnyalta a képet. Állítása szerint a csütörtöki ligaértekezleten szóba sem került a Chelsea ügye, és semmilyen számonkérés vagy konfrontáció nem történt. Brady úgy véli, a klubok pontosan tudják, hogy a felelősség az Abramovics-éra öröksége, és nem a jelenlegi tulajdonosokat terheli.
Brady kiemelte, hogy Boehly és Eghbali ritka lépést tettek a modern futballban. Betekintést engedtek a pénzügyi nyilvántartásokba, és önként adták át a hatóságoknak az előző korszakban keletkezett szabálytalanságok dokumentációját. A Premier League maga is "kivételesnek" minősítette az együttműködésüket.
Brady hozzátette, hogy teljes mértékben támogatja a liga vezetésének eljárását az ügyben. Ugyanakkor elismerte, hogy az Everton és a Nottingham Forest szurkolóinak sérelme jogos, de mivel az esetek között érdemi különbségek vannak, nem lehet egyforma mércét alkalmazni mindegyikre.
