Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
olasz szurkolók, foci, olasz foci, labdarúgás
Visszatérne Olaszország a vébére: rég nem láttuk őket, most végre odaérnek?

2026. március 23. 11:15

Olaszország két egymást követő világbajnokságról hiányzott, most Gennaro Gattuso szövetségi kapitány vezetésével próbálnak visszatérni. Ehhez azonban előbb egy pótselejtezőt kell sikerrel megvívniuk - jelentette a BBC Sport.

A 2006-ban játékosként világbajnok Gattuso tavaly júniusban vette át az olasz válogatott irányítását, miután Luciano Spallettit menesztették. Daniele Verri olasz futballújságíró szerint Spalletti idején a játékosok "összezavarodtak a túl sok információtól", ami végül a szakember távozásához vezetett. Bár Claudio Ranierivel is tárgyaltak, végül Gattuso bizonyult a befutó jelöltnek.

A kinevezés nem volt kockázatmentes. Gattuso tizenkét év alatt tíz klubot irányított a Siontól a Hajduk Splitig, és sehol sem maradt két évnél tovább. Bár a Napolival 2020-ban Olasz Kupát nyert, edzői tapasztalata egy ilyen kaliberű válogatotthoz mérten szerénynek mondható. Gianluigi Buffon, a nemzeti csapat technikai vezetője mégis teljes mellszélességgel állt ki egykori világbajnok csapattársa mellett. Úgy vélte, Gattuso rendelkezik a megfelelő karizmával és motivációval.

Olaszország
Italy
Piaci érték: 829,50M €
Edző: Gennaro Gattuso
Adatlap létrehozva: 2026.03.23.

Az eddigi mérleg hat meccsből öt győzelem, ez azonban nem volt elég az automatikus kijutáshoz, mivel a selejtezőcsoportot Norvégia nyerte meg. Daniele Verri szerint azonban ez nem Gattuso hibája, hanem egy szélesebb körű probléma tünete. Az olasz futball színvonala évek óta csökken. Kevesebb tehetség nevelkedik ki, a klubcsapatok lassú futballt játszanak, és nem jutnak messzire az európai kupasorozatokban.

Gattuso a személyes megközelítésben látja a kulcsot. A pótselejtező előtt a keretbe számító összes játékosát meglátogatta Angliától Kataron át Szaúd-Arábiáig, hogy személyesen beszéljék meg az elvárásokat. A szakmai stábban helyet kapott a szintén Európa-bajnok Leonardo Bonucci is, így a technikai vezetésben immár három korábbi világklasszis dolgozik együtt.

Olaszország csütörtökön Bergamóban fogadja Észak-Írországot a pótselejtezős minitorna elődöntőjében. A párharc győztese Wales vagy Bosznia-Hercegovina vendégeként harcolhat a kijutásért. Sikeres kvalifikáció esetén a B csoportban Kanada, Svájc és Katar várna rájuk.

A világbajnokságok történetében még egyetlen korábbi aranyérmes sem hiányzott három egymást követő tornáról. Olaszország most ennek a kínos rekordnak a küszöbén áll.
12:12
