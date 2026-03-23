Történelmet írt a mindössze 17 éves amerikai atléta a fedett pályás vébén: a 800 méteres síkfutást nyerte meg, ezzel a vb-k történetének legfiatalabb aranyérmese lett.
Visszatérne Olaszország a vébére: rég nem láttuk őket, most végre odaérnek?
Olaszország két egymást követő világbajnokságról hiányzott, most Gennaro Gattuso szövetségi kapitány vezetésével próbálnak visszatérni. Ehhez azonban előbb egy pótselejtezőt kell sikerrel megvívniuk - jelentette a BBC Sport.
A 2006-ban játékosként világbajnok Gattuso tavaly júniusban vette át az olasz válogatott irányítását, miután Luciano Spallettit menesztették. Daniele Verri olasz futballújságíró szerint Spalletti idején a játékosok "összezavarodtak a túl sok információtól", ami végül a szakember távozásához vezetett. Bár Claudio Ranierivel is tárgyaltak, végül Gattuso bizonyult a befutó jelöltnek.
A kinevezés nem volt kockázatmentes. Gattuso tizenkét év alatt tíz klubot irányított a Siontól a Hajduk Splitig, és sehol sem maradt két évnél tovább. Bár a Napolival 2020-ban Olasz Kupát nyert, edzői tapasztalata egy ilyen kaliberű válogatotthoz mérten szerénynek mondható. Gianluigi Buffon, a nemzeti csapat technikai vezetője mégis teljes mellszélességgel állt ki egykori világbajnok csapattársa mellett. Úgy vélte, Gattuso rendelkezik a megfelelő karizmával és motivációval.
Az eddigi mérleg hat meccsből öt győzelem, ez azonban nem volt elég az automatikus kijutáshoz, mivel a selejtezőcsoportot Norvégia nyerte meg. Daniele Verri szerint azonban ez nem Gattuso hibája, hanem egy szélesebb körű probléma tünete. Az olasz futball színvonala évek óta csökken. Kevesebb tehetség nevelkedik ki, a klubcsapatok lassú futballt játszanak, és nem jutnak messzire az európai kupasorozatokban.
Gattuso a személyes megközelítésben látja a kulcsot. A pótselejtező előtt a keretbe számító összes játékosát meglátogatta Angliától Kataron át Szaúd-Arábiáig, hogy személyesen beszéljék meg az elvárásokat. A szakmai stábban helyet kapott a szintén Európa-bajnok Leonardo Bonucci is, így a technikai vezetésben immár három korábbi világklasszis dolgozik együtt.
Olaszország csütörtökön Bergamóban fogadja Észak-Írországot a pótselejtezős minitorna elődöntőjében. A párharc győztese Wales vagy Bosznia-Hercegovina vendégeként harcolhat a kijutásért. Sikeres kvalifikáció esetén a B csoportban Kanada, Svájc és Katar várna rájuk.
A világbajnokságok történetében még egyetlen korábbi aranyérmes sem hiányzott három egymást követő tornáról. Olaszország most ennek a kínos rekordnak a küszöbén áll.
-
-
-
