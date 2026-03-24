2026. március 24. kedd Gábor, Karina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Középső pont kréta vonal a műfüves labdarúgó vagy futballpályán , A zöld műfű vadonatúj.
Sport

Durva balhé tört ki a válogatottnál: klubedzőnek ment neki a szövetségi kapitány, ebből mi lesz?

Pénzcentrum
2026. március 24. 19:43

Sergej Barbarez, Bosznia-Hercegovina szövetségi kapitánya különös vádakkal illette Steve Coopert, a dán Bröndby vezetőedzőjét. Barbarez szerint Cooper szándékosan mellőzi a bosnyák Benjamin Tahirovicot a klubcsapatban, hogy ezzel gyengítse a válogatottat a vb-pótselejtező előtt - számolt be a Daily Mail.

Bosznia-Hercegovina csütörtökön Wales ellen lép pályára a világbajnoki pótselejtező elődöntőjében. A mérkőzés győztese az Olaszország–Észak-Írország párharc továbbjutójával mérkőzik meg az idei tornára jutásért. A walesi Cooper korábban a Swansea Cityt, a Nottingham Forestet és a Leicestert is irányította. Barbarez szerint emiatt az edző személyes érintettsége nyilvánvaló.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bosnyák szövetségi kapitány egy szarajevói sajtótájékoztatón árulta el, hogy Tahirovic szerint mellőzésének oka az edzője gyökereiben és származásában keresendő.

Benjo olyan dolgokat mondott el nekem, amelyeket nehéz elhinni. Amikor az edződ neked sok sikert kíván, de a válogatottadnak nem, akkor minden sokkal világosabb. Azt mondta neki, hogy a válogatott szünet után minden visszatér a normális kerékvágásba

- fogalmazott Barbarez.

Bosznia-Hercegovina
Bosnia-Herzegovina
Piaci érték: 117,80M €
Edző: Sergej Barbarez
Adatlap létrehozva: 2026.03.24.

A 23 éves Tahirovic február 15-e óta nem volt kezdő a Bröndby színeiben. Az utolsó négy bajnokin mindössze egyszer, 13 percre állt be csereként, a válogatott szünet előtti két találkozón pedig még a meccskeretbe sem került be. Cooper korábban annyit közölt, hogy Tahirovicot és csapattársát, Sean Klaibert a csapatszabályzat megsértése miatt hagyta ki a keretből. A döntés részleteit azonban nem árulta el.

A Bröndby kommunikációs igazgatója, Søren Hanghøj a TV 2 Sportnak nyilatkozva határozottan visszautasította a vádakat.

Ez egy meglehetősen messzire mutató spekuláció. Steve nyilvánosan elmondta a döntés mögötti szempontokat, és azoknak a legcsekélyebb közük sincs egyik válogatotthoz sem. Ez egy klubszintű döntés, amelyet az edzői stáb és a sportigazgató közösen hozott meg. Ráadásul nem is hemzsegnek a walesi szurkolók a Bröndby környékén

- tette hozzá.

Cooper tavaly vette át a dán csapat irányítását, de 18 mérkőzéséből mindössze hetet nyert meg. A Bröndby jelenleg a hatodik helyen áll a dán élvonalban, 17 ponttal lemaradva a listavezető AGF mögött. Tahirovicot a klub egyik legjobb igazolásának tartják azóta, hogy tavaly februárban megérkezett az Ajaxtól. A játékos 24 válogatott mérkőzésen kétszer volt eredményes. Barbarez nyilatkozata mindenesetre garantáltan felfokozott hangulatot teremt a csütörtöki összecsapás előtt.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #konfliktus #meccs #focimeccs #edző #válogatott #vb-selejtezők #pótselejtező #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
21:01
20:52
20:44
20:33
20:15
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
