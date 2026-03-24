Durva balhé tört ki a válogatottnál: klubedzőnek ment neki a szövetségi kapitány, ebből mi lesz?

Sergej Barbarez, Bosznia-Hercegovina szövetségi kapitánya különös vádakkal illette Steve Coopert, a dán Bröndby vezetőedzőjét. Barbarez szerint Cooper szándékosan mellőzi a bosnyák Benjamin Tahirovicot a klubcsapatban, hogy ezzel gyengítse a válogatottat a vb-pótselejtező előtt - számolt be a Daily Mail.

Bosznia-Hercegovina csütörtökön Wales ellen lép pályára a világbajnoki pótselejtező elődöntőjében. A mérkőzés győztese az Olaszország–Észak-Írország párharc továbbjutójával mérkőzik meg az idei tornára jutásért. A walesi Cooper korábban a Swansea Cityt, a Nottingham Forestet és a Leicestert is irányította. Barbarez szerint emiatt az edző személyes érintettsége nyilvánvaló.

A bosnyák szövetségi kapitány egy szarajevói sajtótájékoztatón árulta el, hogy Tahirovic szerint mellőzésének oka az edzője gyökereiben és származásában keresendő.

Benjo olyan dolgokat mondott el nekem, amelyeket nehéz elhinni. Amikor az edződ neked sok sikert kíván, de a válogatottadnak nem, akkor minden sokkal világosabb. Azt mondta neki, hogy a válogatott szünet után minden visszatér a normális kerékvágásba

- fogalmazott Barbarez.

A 23 éves Tahirovic február 15-e óta nem volt kezdő a Bröndby színeiben. Az utolsó négy bajnokin mindössze egyszer, 13 percre állt be csereként, a válogatott szünet előtti két találkozón pedig még a meccskeretbe sem került be. Cooper korábban annyit közölt, hogy Tahirovicot és csapattársát, Sean Klaibert a csapatszabályzat megsértése miatt hagyta ki a keretből. A döntés részleteit azonban nem árulta el.

A Bröndby kommunikációs igazgatója, Søren Hanghøj a TV 2 Sportnak nyilatkozva határozottan visszautasította a vádakat.

Ez egy meglehetősen messzire mutató spekuláció. Steve nyilvánosan elmondta a döntés mögötti szempontokat, és azoknak a legcsekélyebb közük sincs egyik válogatotthoz sem. Ez egy klubszintű döntés, amelyet az edzői stáb és a sportigazgató közösen hozott meg. Ráadásul nem is hemzsegnek a walesi szurkolók a Bröndby környékén

- tette hozzá.

Cooper tavaly vette át a dán csapat irányítását, de 18 mérkőzéséből mindössze hetet nyert meg. A Bröndby jelenleg a hatodik helyen áll a dán élvonalban, 17 ponttal lemaradva a listavezető AGF mögött. Tahirovicot a klub egyik legjobb igazolásának tartják azóta, hogy tavaly februárban megérkezett az Ajaxtól. A játékos 24 válogatott mérkőzésen kétszer volt eredményes. Barbarez nyilatkozata mindenesetre garantáltan felfokozott hangulatot teremt a csütörtöki összecsapás előtt.